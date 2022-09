Ehemaliger Gemeindeammann kritisiert Sarmenstorfer Gemeinderat

Sarmenstorf Strom sparen bei Weihnachtsbeleuchtung – ehemaliger Ammann kritisiert den Gemeinderat Roman Lindenmann gehörte 20 Jahre dem Sarmenstorfer Gemeinderat an, sieben Jahre lang war er Amme. Nun gelangt er mit einem offenen Brief an den aktuellen Gemeinderat. Er kritisiert darin das Vorgehen bei der Planung der 850-Jahre-Feierlichkeiten. Nathalie Wolgensinger 28.09.2022, 05.00 Uhr

Roman Lindenmann kritisiert den Sarmenstorfer Gemeinderat. Marc Ribolla

Roman Lindenmann nimmt kein Blatt vor den Mund, Fasnachtsbegeisterte in Sarmenstorf und Wohlen kennen ihn als Mitglied der Schnitzelbankgruppen Vreni und Roman und der Anonymen Fasnächtler Sarmenstorf (AFS). Mit spitzer Feder nehmen sie jeweils das Geschehen in den Dörfern aufs Korn.

Nun hat Roman Lindenmann in die Tasten gehauen und greift den Sarmenstorfer Gemeinderat frontal an. Ihm stösst nämlich gleich zweierlei auf. Einerseits, dass die Strassen nicht weihnachtlich beleuchtet werden, und andererseits, dass anlässlich der 850-Jahr-Feier die Dorfchronik nicht aufgearbeitet wird.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Sarmenstorf, die viele Leute an Fasnacht erinnert, soll aus Stromspargründen dieses Jahr nicht aufgehängt werden. to (8.12.2015)

Der Gemeinderat verkündete letzte Woche in seinen Nachrichten, dass er dieses Jahr auf den Weihnachtsschmuck am Strassenrand verzichten werde, dies als Energiesparmassnahme. Lindemann schreibt in seinem offenen Brief an den Gemeinderat, dass er nun aus Protest gegen die opportunistische Symbolpolitik auf die Teilnahme an der Infoveranstaltung zum Dorffest verzichten werde.

Die Chronik ist Lindenmann zu kirchenlastig

Die Infoveranstaltung befasst sich mit der Planung des 850-Jahr-Jubiläums, welches die Gemeinde im September des kommenden Jahres feiern wird. Anlässlich einer Pressekonferenz Anfang September informierte das achtköpfige Organisationskomitee über das Vorhaben.

Gemeindeammann Meinrad Baur wies damals darauf hin, dass eine Arbeitsgruppe das umfangreiche Familienarchiv von Pater Martin Baur aufarbeiten und anlässlich der Jubiläumsfeier der Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Pater Martin Baur lebte im Kloster Einsiedeln und erforschte in seiner Freizeit die Sarmenstorfer Familiennamen. Roman Lindenmann schreibt:

«Ich rege an, dass nicht nur gefestet wird, sondern das Jubiläum zum Anlass genommen wird, die Dorfgeschichte neu zu verfassen.»

Die aktuelle Dorfchronik von 1942 stammt ebenfalls aus der Feder des Einsiedler Paters und sei zu kirchenlastig, kritisiert er. Den Jungbürgern könne man das Buch schon lange nicht mehr abgeben, es bilde die Dorfgeschichte nicht mehr zeitgemäss ab. Grundlagen für die Neufassung der Chronik seien vorhanden, man müsse sich nur an die Arbeit machen, so Lindenmann weiter.

Die Dorfgeschichte soll aufgearbeitet werden

Gemeindeammann Meinrad Baur ist konsterniert über den offenen Brief seines Amtsvorgängers. Auf Anfrage der AZ sagt er:

«Ich verstehe nicht, weshalb sich Roman Lindenmann nicht an uns gewendet hat und stattdessen diese Vorwürfe öffentlich macht.»

Er hätte sich gewünscht, dass Lindenmann die Infoveranstaltung am 29. September besucht und seine Vorbehalte dort deponiert hätte, «das hätte eine konstruktive Auseinandersetzung ermöglicht», sagt Baur.

Meinrad Baur setzt sich zur Wehr gegen die Vorwürfe von Roman Lindenmann. zvg

Dass die Geschichte der Gemeinde Sarmenstorf aufgearbeitet werde, stehe ausser Frage, versichert er. Das Dorffest befasse sich im Übrigen nicht nur mit der Vergangenheit, sondern ebenso mit der Gegenwart und der Zukunft der Gemeinde. «Wir sind jederzeit offen für Anregungen und Ideen.» Dass man die Dorfchronik den Jungbürgern nicht mehr aushändige, sei ein Entscheid, den Roman Lindenmann noch als Gemeindeammann mitgetragen habe, so Baur.

Den Vorwurf, dass man mit dem Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung Symbolpolitik betreibe, lässt er nicht gelten. «Wir setzen damit ein Zeichen und hoffen, dass es uns möglichst viele Einwohnende gleichtun werden», verdeutlicht der Ammann.