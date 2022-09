So trainierte diese Bäckerin-Konditorin für die Swiss Skills

SARMENSTORF Seit der Schnupperlehre war alles klar: Wie sich die beste Aargauer Bäckerin-Konditorin auf die Swiss Skills vorbereitet Diesen Frühling hat Sarina Meier als Beste im Kanton Aargau ihre Lehre abgeschlossen. Am 7. September steht ihre nächste Herausforderung an: Die Berufsmeisterschaften Swiss Skills in Bern. Die Sarmenstorferin hat der AZ erzählt, wie sie dafür trainiert und weshalb das Brotbacken nicht zu unterschätzen ist. Laura Koller Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Sarina Meier hat sich in ihrem ehemaligen Lehrbetrieb, der Bäckerei Ruckli in Sarmenstorf, auf die Berufsmeisterschaften in Bern vorbereitet. Hier präsentiert sie ihre scharfen Peperoni-Quiches. Laura Koller

Bunt gemusterte Fische, grosse Muscheln mit schwarzen Perlen drin und kleine Tintenfische mit aufgerollten Tentakeln. Das präsentiert sich für einmal nicht an einem grossen Fischmarkt am Mittelmeer, sondern in der Sarmenstorfer Backstube der Bäckerei Ruckli. Hier, in ihrem ehemaligen Lehrbetrieb, trainiert Sarina Meier für ihre Teilnahme an den Berufsmeisterschaften Swiss Skills am 7. September in Bern.

Deshalb sind dies auch keine echten Meerestiere: Der Fisch ist aus Teig und mit Früchten geschmückt, die Perle im Muschelbrötchen ist eine schwarze Olive. Und die Tintenfische lächeln einem mit einer Nussmischung gefüllt entgegen. Meier schaut stolz auf ihre Produkte und sagt:

«Ich fühle mich gut vorbereitet, aber es ist trotzdem etwas Nervosität dabei.»

Denn es ging Schlag auf Schlag: Ende Mai hat die Bäcker-Konditorin als Kantonsbeste ihren Lehrabschluss mit der Note 5,7 gefeiert. «Kurz darauf wurde ich angefragt, ob ich als Kandidatin an den Swiss Skills teilnehmen will.» Ihr Lehrmeister Markus Ruckli wirft ein: «Eigentlich hattest du ja nur fünf Wochen Zeit für die Vorbereitung.» Die 18-Jährige nickt. Denn als Mitte Juli ihre definitive Teilnahme und das Thema der Berufsmeisterschaften bekannt wurde, war sie in den Ferien.

Die Brote müssen exakten Gewichtsvorgaben entsprechen

«Vier Elemente» lautet das Wettkampf-Thema, die Ideen für die Umsetzung holte sich die Sarmenstorferin auf allen Seiten. Das Feuer spiegelt sich wider in den scharfen Peperoni-Quiches, die Luft repräsentiert sie mit experimentell bedruckten Guetzli.

Die Bäcker-Konditorin hat zwar lange Tage und Wochen in der Backstube verbracht und an ihren Rezepten getüftelt, geht die Sache aber entspannt an: «Im Gegensatz zu den Lehrabschlussprüfungen mache ich mir jetzt keinen Druck.»

Vier Elemente sollen an den Swiss Skills in Bern symbolisch auf einen Tisch gebracht werden: Die Muschelbrötchen mit Lachsfüllung stehen für das Wasser, die bedruckten Guetzli im Vordergrund für die Luft. Laura Koller

Der Wettkampf-Tag in Bern wird trotzdem intensiv werden. Meier steht dort für acht Stunden in einer Backstube und muss in dieser Zeit sechs Aufgaben erledigen. Dazu gehört auch das Brotbacken, verschiedene Brote müssen pünktlich fertig werden und exakten Gewichtvorgaben entsprechen. Sarina Meier erklärt, das vorgegebene Ausbackgewicht von 450 Gramm müsse stimmen: «Es gibt nur einen kleinen Toleranzbereich von 5 Gramm.»

Morgens hilft Sarina Meier in der Backstube, danach übt sie

Deshalb findet sie diese Kategorie eine der schwierigsten. Die Bäckerin erklärt: «Der Teig darf nicht zu warm haben und muss richtig gären, aber auch nicht zu fest.» Dazu kommt, dass die Berufsleute an den Swiss Skills in einem fremden Umfeld und mit neuen Geräten arbeiten. «Eigentlich sind es erschwerte Bedingungen, weil man den Ofen nicht kennt und weniger Geräte hat als gewohnt», sagt Sarina Meier.

Vor Ort gebe es nur einen Tisch, eine Waage, eine Ausrollmaschine und den Ofen, zählt die Bäckerin auf. Vom Messer übers Schneidebrett bis hin zur Deko muss sie alles selber mitnehmen. Dafür konnte sie einige helfende Hände engagieren. Aber auch in Bern kann Sarina Meier auf Unterstützung zählen. Ihre Familie, Freunde und Mitarbeitende aus der Bäckerei Ruckli werden sie vor Ort anfeuern.

Die Sarmenstorferin geht gut vorbereitet, aber etwas nervös nach Bern an die Swiss Skills. Laura Koller

Die Sarmenstorfer Bäckerei Ruckli war für sie der ideale Trainingsort: «Morgens helfe ich in der Backstube aus, und am Nachmittag übe ich, was noch nicht so gut läuft.» Auch nach den Berufsmeisterschaften wird Meier noch für eine gewisse Zeit in der Sarmenstorfer Backstube arbeiten, bis sie sich in ein neues Abenteuer stützt. Markus Ruckli freut sich, die ehemalige Lernende unterstützen zu können: «Sie soll die bestmöglichen Bedingungen zur Vorbereitung haben.» Ruckli hat bereits mehrere junge Leute aus seinem Betrieb an die Swiss Skills begleitet und in den Vorbereitungen unterstützt.

Die Kundschaft freut sich über die speziellen Produkte

Auch die Kundschaft der Bäckerei fiebert mit, weil die Produkte aus Meiers Back-Übungen jeweils auch in der Verkaufsvitrine zu finden sind. Dort sind sie mit dem Hinweis versehen, dass die Tintenfische und Muschelbrötchen von der ehemaligen Lernenden für die Swiss Skills in Bern entworfen wurden.

Sarina Meiers Weg in die Backstube war schon beinahe vorbestimmt: «Ich bin in Sarmenstorf aufgewachsen und wir haben oft die Bäckerei Ruckli besucht, hier hat es mir schon immer gefallen.» Später begann sie in ihrer Freizeit mit dem Backen und hat bei jedem Fest im Freundes- und Familienkreis gefragt, ob sie etwas mitbringen darf. «Später habe ich bei Rucklis eine Schnupperlehre gemacht und dann war für mich alles klar», denkt sie mit einem Lächeln zurück. Nach der dreijährigen Lehre ist sie nun in der Schweizer Back-Elite angekommen.

