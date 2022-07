Sarmenstorf Schreinerei Saxer AG stellt Produktion ein und verkauft die Liegenschaft – was der Inhaber der Traditionsfirma nun plant Die traditionsreiche Schreinerei Saxer AG in Sarmenstorf beendet in diesen Tagen ihren Betrieb. Das Gebäude mit der Werkstatt, den Büros und dem Ausstellungsraum steht bereits zum Verkauf. Firmeninhaber Roger Meyer erklärt, was dahintersteckt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Die Liegenschaft der Schreinerei Saxer AG in Sarmenstorf steht an der Büttikerstrasse. zvg

Das Plakat ist nicht zu übersehen, wenn man auf der Büttikerstrasse in Sarmenstorf bergwärts fährt. Es hängt unmittelbar vor dem Gebäude der Schreinerei Saxer AG – und macht auf den Verkauf der Liegenschaft aufmerksam. Auch auf entsprechenden Websites ist die Liegenschaft mit der Werkstatt, Büros und dem Ausstellungsraum erwerbbar.

Firmeninhaber Roger Meyer klärt gegenüber der «Aargauer Zeitung» auf, weshalb er diesen Schritt nun macht. «Ich verkaufe das Gebäude und stelle die Produktion ein. Meinen Mitarbeitenden habe ich schon gekündigt», sagt Meyer, der den jahrzehntealten Traditionsbetrieb 2004 von Guido Saxer gekauft und seither laufend erweitert hatte. Die Schreinerei Saxer AG behält er aber in seinem Besitz.

Zuletzt beschäftigte Meyer nebst sich selbst noch drei Schreiner-Lernende und zwei ausgelernte Schreiner. Auch seine Frau war im Betrieb als Mitinhaberin in der Administration tätig. In Spitzenzeiten waren es bis zu 14 Mitarbeitende.

«Für mich war klar, dass ich nicht bis 65 so weiter knüppeln kann»

Roger Meyer gehörte die Schreinerei in Sarmenstorf seit 2004. zvg

Der Entschluss, die Produktion einzustellen und die Liegenschaft zu verkaufen, sei Anfang 2022 gefallen. Vorangegangen war ein längerer Prozess der Nachfolgeregelung, welcher schlussendlich verworfen wurde. Auch die beiden eigenen Kinder zeigten kein Interesse am Betrieb. «Ich bin nun 57 Jahre alt und in der näheren Umgebung sind mehrere Unternehmer in meinem Alter verstorben. Ich arbeite sehr gerne, aber für mich war klar, dass ich nicht bis 65 so weiter knüppeln kann», erzählt der Schreiner.

Die Auflagen von allen Seiten würden immer enormer und seien für ein KMU beinahe nicht mehr zu stemmen. Zudem waren die letzten zwei Jahre pandemiebedingt geprägt durch Personalausfall, massive Preiserhöhungen am Zuliefermarkt sowie Rohstoffengpässe, welches das Einhalten von Terminen zusätzlich erschwerte.

Das Gebäude der Schreinerei Saxer. zvg

Die Suche nach guten, fähigen Mitarbeitenden sei immer schwieriger geworden. Ausserdem würden Auftraggeber oft versuchen, die Preise zu drücken – sodass am Ende der Handwerker fast nichts mehr verdient. Meyer gibt zu bedenken:

«Man hört immer nur, wie gut es der Baubranche laufen würde. Da spricht man aber von den Grossunternehmungen und nicht von den KMU.»

Leider sei es heute auch zunehmend so, dass nicht mehr ein Bauherr selber bauen lässt, sondern Konsortien. Die Arbeit des Schreiners verliere zusehends an Stellenwert und es werde zu Dumpingpreisen gearbeitet, was bei den aktuellen Immobilienpreisen doch Fragen aufwerfe, erklärt er.

Meyer stellt auf einen Einmannbetrieb um

Nun will sich Roger Meyer auf sich selbst konzentrieren. «Ich werde quasi auf einen Einmannbetrieb umstellen und der Kundschaft Dienstleistungen im Bereich Bauleitung, Umbauten, Service, Reparaturen und Unterhalt sowie die Devisierung für Architekten anbieten. Dazu brauche ich kein grosses Gebäude und keine Angestellten mehr», blickt er voraus. Der Egliswiler ist derzeit noch auf der Suche nach einem kleinen Gewerberaum für eine Werkbank, seine Werkzeuge und Handmaschinen.

Für die Parzelle der Schreinerei Saxer AG mit rund 1200 Quadratmeter Fläche und das Gebäude mit der Werkstatt, den Büros und dem Showroom gibt es laut Meyer bereits Interessenten. Allenfalls könnte dort eine Wohnüberbauung entstehen. Noch ist ein Verkauf aber nicht in trockenen Tüchern.

