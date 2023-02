Grabstätte Zigiholz in Sarmenstorf erhält Anerkennungspreis

Sarmenstorf Nationale Auszeichnung für das Projekt Sanierung Zigiholz: Sarmenstorfer Grabstätte erhält Anerkennungspreis Im vergangenen Jahr widmete sich die Kantonsarchäologie Aargau ausgiebig der Instandsetzung der prähistorischen Grabstätte Zigiholz in Sarmenstorf. Weil sie damit ein kulturelles Erbe konservierte, erhielt sie nun den Anerkennungspreis, den die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz zum ersten Mal verliehen hat. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Die Kantonsarchäologie Aargau hat für die Sanierung der Grabhügel im Zigiholz in Sarmenstorf den Anerkennungspreis der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz bekommen. zvg

Wer sich in der Schweiz auf die Spuren von Menschen begibt, die viele Jahrhunderte zuvor gelebt haben, wird im Freiamt fündig. Gleich zwei kulturelle Erben mit nationaler Bedeutung befinden sich in dieser Region. Nebst der historischen Begräbnisstätte Bärhau in Unterlunkhofen ist das die Grabhügelnekropole Zigiholz in Sarmenstorf.

Doch die drei auffälligen Steinstrukturen, die viele Jahrzehnte lang als Überreste von Gräbern aus der späten Steinzeit (2800 bis 2400 v. Chr.) betrachtet wurden, waren ziemlich sicher nicht originalgetreu. Das sei jahrelang falsch vermittelt worden, weiss der Aargauer Kantonsarchäologe Thomas Doppler.

«Man weiss heute, dass die Grabhügel in der Mittelbronzezeit (1500–1300 v. Chr.) errichtet worden sind. Zudem gehen wir heute davon aus, dass die Strukturen nicht die ursprüngliche Form zeigten», erklärt er und ergänzt: «Sie sind wahrscheinlich durch Grabräuber entstanden, die schon kurze Zeit nach der Bestattung nach wertvollen Gegenständen gesucht haben.»

Die Aufschichtungen und Steinstrukturen, die noch vor drei Jahren beim Zigiholz sichtbar waren, sind eigentlich in den späten 1920er-Jahre bei Ausgrabungen entstanden. Andrea Weibel (10.01.2020)

Deshalb hat es sich die Kantonsarchäologie vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, die Grabhügel wieder so aufzuschütten, wie sie einst ausgesehen haben und sie so wieder erkennbar machen. Zudem sollten die Steinstrukturen vor der Witterung und damit vor dem Zerfall geschützt werden.

Dieses Vorhaben wurde lange geplant und 2021 endlich umgesetzt. Und es begeisterte nicht nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Aargau. Für ihre Arbeit in Sarmenstorf gewann die Kantonsarchäologie nun den Anerkennungspreis der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz (SGKGS).

Wertschätzung auch ohne Preisgeld spürbar

Bisher hat die SGKGS nur jeweils ein Projekt, das eine intakte Weitergabe eines kulturellen Erbes an künftige Generationen unterstützte, ausgezeichnet. Dafür gab es einen Förderpreis und 4000 Franken. Fürs Jahr 2022 wurde die Auszeichnung erstmals auf zwei Projekte aufgeteilt und zusätzlich ein Anerkennungspreis vergeben, letzterer jedoch ohne Preisgeld. Doch das stört die Gewinnerin, die Kantonsarchäologie Aargau nicht.

«Der Anerkennungspreis an sich ist bereits eine grosse Wertschätzung. Dass wir ihn erhalten haben, freut uns enorm. Es zeigt, dass der Ansatz, den wir verfolgen, richtig ist», sagt Toppler. Davon, dass das, was sie in Sarmenstorf in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, richtig ist, seien sie zwar von Anfang an überzeugt gewesen. «Dennoch ist es schön, wenn man eine Bestätigung von aussen erhält», ergänzt er.

Ausschlaggebend dafür, dass die Kantonsarchäologie den Preis erhalten habe, war laut Doppler einerseits, dass beim Projekt Zigiholz in Sarmenstorf ein Kulturgut wiederhergestellt und gleichzeitig geschützt werden konnte. «Zudem kann dieses Kulturerbe nun auf korrekte Art und Weise vermittelt und von der Bevölkerung verstanden werden», so der Kantonsarchäologe.

«Dieser Ort erhält eine ganz neue Ausstrahlung»

Erreicht wurde das unter anderem mit der Hilfe von Dokumentationen, die noch aus der Zeit vor den Grabungen der 1920er-Jahre vorhanden sind. Anhand dieser Aufzeichnungen konnten die Hügel im Zigiholz wieder in ihre ursprüngliche Grösse aufgeschüttet werden. «Damit konnten wir den sakralen Charakter des Ortes wiederherstellen», so Doppler.

Nun soll das Zigiholz langsam wieder zum Erholungsraum werden. «Ziel ist es, dass durch die Bäume ein gedecktes Kronendach entsteht, das auch den Unterwuchs, beispielsweise durch Brombeeren reduziert», erklärt Doppler. «Das minimiert den Pflegeaufwand der Stätte und bringt die Hügel zur Geltung. Dieser Ort erhält eine ganz neue Ausstrahlung.»

Dass dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte, hätte die Kantonsarchäologie auch der Gemeinde und insbesondere den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern von Sarmenstorf zu verdanken, welchen das Grundstück gehört.

Zur 850-Jahre-Sarmenstorf-Feier, die im kommenden Herbst im Dorf steigt, erhält das Zigiholz auch wieder eine Informationstafel. Sie soll den Besuchenden die Geschichte dieser Nekropole vermitteln – diesmal richtig.

