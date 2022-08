Sarmenstorf: Lindenplatz-Saga nimmt ein Ende – keine Einsprachen

Sarmenstorf Jahrelange Saga um den Lindenplatz nimmt ein Ende – keine Einsprachen gegen die Neugestaltung Seit rund fünf Jahren hat sich Sarmenstorf mit der Um- und Neugestaltung des Lindenplatzes beschäftigt. Nun ist diese auf die Zielgerade eingeschwenkt. Gegen das Baugesuch sind keine Einwendungen aus der Bevölkerung eingegangen. Marc Ribolla 06.08.2022, 05.00 Uhr

Der Lindenplatz in Sarmenstorf wird bald aufgewertet und neugestaltet. Marc Ribolla

Der Lindenplatz im Zentrum Sarmenstorfs ist für die Gemeinde der Haupt- und Festplatz. Seit vielen Jahren liebäugelte man mit einer Neugestaltung des Areals, das auch als unstrukturierte Parkplatzfläche benutzt wird. 2018 sagte die Bevölkerung bereits Ja zu einem Aufwertungsprojekt in der Höhe von 410'000 Franken. An der Wintergemeindeversammlung 2020 wurde das Geschäft dann mit einem deutlich höheren Kreditbegehren über 757’000 Franken vom Souverän zurückgewiesen.

In der Folge arbeitete eine erweiterte 13-köpfige Kommission aus Politik und Bevölkerung seit Januar 2021 in fünf Sitzungen ein neues Lindenplatz-Projekt mit weniger Kosten aus. Der Kredit von 498’500 Franken wurde an der Gmeind im November 2021 bewilligt. Das entsprechende Baugesuch lag nun bis Ende Juli öffentlich auf. Wie die Sarmenstorfer Gemeindekanzlei auf AZ-Anfrage erklärt, sind dagegen keine Einsprachen eingetroffen.

43 Kurzzeitparkplätze auf gekiestem Untergrund

Damit dürfte die Saga um den neuen Lindenplatz in absehbarer Zeit ein Ende nehmen. Das Projekt sieht vor, dass sich an der Erschliessung des Platzes nichts verändern soll. Wie bis anhin darf von der Marktstrasse bei der Bäckerei Ruckli lediglich eingefahren werden. Die Ein- und Ausfahrt ist wie bisher bei der bereits bestehenden Einmündung beim Augustin-Keller-Weg vorgesehen.

Der Lindenplatz in Sarmenstorf dient auch als Parkierungsareal und wird in Zukunft 43 markierte Kurzzeitplätze haben. Marc Ribolla

Im südlichen Teil des Lindenplatzes sollen 43 Kurzzeitparkplätze zu liegen kommen, deren einzelne Parkfelder auf dem gekiesten Untergrund mit Pflastersteinen markiert werden. Im nördlichen Teil sind 20 Langzeitparkplätze eingeplant. Die jetzige Entsorgungsstelle auf dem Platz wird zum Bauamt verlegt.

Damit in Zukunft die Infrastruktur für festliche Dorfanlässe fix vorhanden ist, wird auch je ein Wasseranschluss, ein Stromverteiler und ein Abwasseranschluss gebaut. Ebenso sind zwei E-Ladestellen für Elektroautos platziert. Und der Platz unter den Linden entlang der Marktstrasse wird aufgewertet und als Aufenthaltsort angenehmer gestaltet.