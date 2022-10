Sarmenstorf - Gasthof Ochsen: Die älteste Taverne im Dorf ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Als Letzter ging Kurt Stalder. Er war der letzte Wirt in der rund 400-jährigen Geschichte des Gasthofs Ochsen in Sarmenstorf. Wie Pater Martin Baur, Autor der 1941 erschienen «Geschichte von Sarmenstorf», festgehalten hat, war der «Ochsen» die älteste Taverne im Dorf und – neben dem «Sternen» in Boswil, dem «Rössli» in Villmergen (mittlerweile ebenfalls in Wohnraum umgebaut) und dem «Einhorn» in Sins auch eines der ältesten Gasthäuser im Freiamt, die in ihren Grundzügen Jahrhunderte überdauert haben.

Seine erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1606. Damit ist er deutlich vor den ebenfalls traditionellen Sarmenstorfer Gasthöfen Adler und Wilden Mann betrieben worden. In Baurs Chronik gibt es gegen 70 Einträge zu dieser Dorfwirtschaft. Unter anderem wird berichtet, dass sich die Pfarrherren der Umgebung mehrmals darüber beklagt hätten, im 1897 angebauten Theatersaal fänden zu viele Tanzveranstaltungen statt, und das sei dem sittlichen Leben der Jugend nicht förderlich.

1962 begann die Dynastie Stalder. Vorerst betrieb Alfred Stalder im Erdgeschoss noch eine Schuhmacherei, und auch eine Bäckerei war dort eingerichtet. Im Herbst wurde in der Scheune jeweils auch für Kunden gemostet. Walter und Leonie Stalder, die in der zweiten Generation den Betrieb in den 60er-Jahren übernahmen, investierten in eine Bar und eine moderne Kegelbahn. 2005 übernahm Sohn Kurt den Betrieb und führte ihn bis Ende Juni 2014. Er konnte die nötigen Gebäude-Investitionen jedoch nicht mehr stemmen und beschloss im Juni 2014, den Gasthof zu verkaufen. (to)