Sarmenstorf «Falscher Bankangestellter» festgenommen: 16-Jähriger hatte bereits Bankkarte und PIN einer Seniorin Nach diversen Meldungen wegen Anrufen von falschen Bankangestellten konnte die Kantonspolizei Aargau am Montag einen mutmasslichen Telefonbetrüger festnehmen. 08.06.2021, 14.04 Uhr

Eine 85-Jährige wurde Opfer eines Telefonbetrügers. (Symbolbild) Keystone

Nachdem es in letzter Zeit wieder vermehrt Meldungen von sogenannten «falschen Bankangestellten» gab, führte die Kantonspolizei Aargau verstärkte Kontrollen diesbezüglich durch. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein 16-jähriger Jugendlicher kontrolliert, neben dem ein Couvert am Boden lag, in dem sich die Bankkarte einer Drittperson inkl. der dazugehörigen PIN befand.