05.03.2021

Cindy Boccia (Mitte) und ihre beiden Zwillingsschwestern Seraya und Tatjana aus Sarmenstorf produzieren mit ihrer Firma Just Style Stoffmasken in ausgefallenen Designs und aus edlen Stoffen. zvg

«Eine Maske kann auch sexy sein», ist sich Cindy Boccia aus Sarmenstorf sicher. Gemeinsam mit ihren Schwestern Seraya und Tatjana sowie Mutter Denice entwirft, produziert und verkauft sie Gesichtsmasken in auffälligen Designs und besonderen Stoffen.

Keine Ferien und Partys – Umsätze des Kleiderlabels brachen weg

Das war nicht immer so. Eigentlich betreibt Boccia seit rund sieben Jahren unter dem Namen Just Style erfolgreich einen Onlineshop für Festival- und Ferienmode, inspiriert von der Baleareninsel Ibiza. Eigentlich. «Wir haben von Festivals, Partys und Ferien gelebt. Also all dem, was plötzlich nicht mehr möglich war», sagt die 29-Jährige. Die Umsätze brachen entsprechend weg.

Cindy Boccia kam per Zufall darauf, Masken herzustellen. Die ersten Masken nähte Mami Denice. zvg

«Eines Tages habe ich im Keller unseres Elternhauses zwei Baumwoll-Stoffrollen gefunden», sagt die gelernte Bürokauffrau. «Dann habe ich meine Mutter gefragt: ‹Könnte man daraus nicht auch Masken herstellen?›» Gesagt, getan. Nachdem sich Cindy Boccia im Internet Schnittmuster organisiert hatte, setzte sich Mutter Denice kurzerhand an die Nähmaschine. Wenig später war die erste Maske «made in Sarmenstorf» fertig. Dass im Freiämter Dörfchen Masken hergestellt werden, sprach sich schnell herum.

Die Skepsis wich grosser Begeisterung

«Am Anfang bekamen wir einen richtig krassen Shitstorm», sagt Boccia. «Die Leute warfen uns vor, dass wir mit der Gesundheit der Menschen Geld verdienen wollen.» Doch das hielt nicht lange an. Boccia sagt:

«Spätestens seitdem die Maskenpflicht nun fast überall gilt, kommen genau diese Menschen auf uns zu und betteln fast um eine Maske.»

Seither ist die Nachfrage ungebrochen. «Wir hatten den Vorteil, dass wir einer der ersten Anbieter für Stoffmasken auf dem Markt waren», sagt Boccia. Im April 2020 produzierten die Boccias ihre ersten Masken. «Damals war es schwierig, überhaupt eine Maske zu bekommen.» Der Ansturm war so gross, dass sechs Frauen aus der Umgebung zum Maskenähen angestellt wurden. Boccia blickt zurück:

«Wir schafften es nicht mehr allein. Mami sass Tag und Nacht an der Nähmaschine. Mehr konnte sie gar nicht mehr nähen.»

Die Inspiration für ihre Designs sammelt Cindy Boccia – sie ist halb Italienerin, halb Niederländerin – in der Lebenskultur ihrer Lieblingsinsel Ibiza, die sie mehrmals pro Jahr besucht. «Kreativität war schon immer in mir drin», sagt Boccia. Dass sich eine Krise anbahnte, merkte sie übrigens bereits im Oktober 2019. «Es kam zu immer grösseren Lieferverzögerungen unserer Produzenten in China», blickt sie zurück. Deshalb verlegte sie die Kleiderproduktion nach Europa. Heute werden Kleider wie auch Masken in Italien, Deutschland und Rumänien hergestellt.

Cindy Boccia (Mitte) und Schwestern Seraya und Tatjana mit ihren Just Style Stoffmasken. Zvg

Kindermasken waren innerhalb eines halben Tages ausverkauft

«Die Maske ist ein Accessoire geworden», sagt Boccia. «Man merkt, dass die Menschen immer häufiger schöne Masken wollen. Auffällig viele Anfragen hat sie dabei auch von Brautpaaren:

«Die Leute wollen an ihrem schönsten Tag sicher keine Einwegmaske tragen.»

Das Sortiment an Masken reicht von solchen aus Seide und Baumwollgemisch bis hin zu transparenten Masken. Auch FFP2-Masken in diversen Farben und Masken für Kinder bietet Boccia mittlerweile an. «Kindermasken waren innerhalb eines halben Tages ausverkauft», sagt sie. Dabei gehe es nicht nur um die Gesundheit der Kinder, sondern auch um das Wohl der besorgten Eltern. Boccia selbst trägt im Alltag ausschliesslich Seidenmasken. Sie sagt:

«Seide war schon immer ein sehr hochwertiges Produkt. Sie ist atmungsaktiv und passt sich der Umgebungstemperatur an. Im Winter wärmt sie, im Sommer kühlt sie.»

Zudem sei Seide sehr hautschonend und wirke entsprechend Pickeln und Hautunreinheiten entgegen. Wer möchte, kann die Maske zudem mit einem individuellen Logo besticken lassen. Für den besseren Schutz haben die Stoffmasken meist eine Öffnung für eine zusätzliche Filtereinlage. «Mir geht es aber immer auch um den Style», sagt Boccia. So gibt es zu jeder Maske diverse Accessoires wie farblich passende Halteketten oder Anhänger. Augenzwinkernd meint sie mit Blick auf die hoffentlich bald wieder stattfindenden Veranstaltungen:

«Am besten, man hat für jedes Outfit die passende Maske im Schrank.»