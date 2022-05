Samenstorf: Dorfgeschichte mit der «Sternstunde Grabologie»

Sarmenstorf Dorfgeschichte einmal anders: Was es mit dem Chaibewinkel auf sich hat Fachleute und Ortskundige haben in der «Sternstunde Grabologie» spannende Fragen von Schulkindern beantwortet. Die Organisatorin hat festgestellt: «Wenn man sich interessiert, wird es interessant.» Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Einstieg zur «Sternstunde Grabologie» mit der Ordensfrau Anna. Verena Schmidtke

Ausgestattet mit einem dicken Buch wirbelte Ordensfrau Anna (Anna Hegi) in den Raum. Sie wolle in der Gesprächsrunde «Sternstunde Grabologie» gern etwas erzählen. «Die Sage vom Joggeligeist passt zum Thema», führte sie den Zweck ihres Besuchs aus.

Eine Ordensfrau des Klosters Fahr wollte Ende des 18. Jahrhunderts die Klosterschätze vor den Franzosen schützen und versteckte sie im Keller ihres Verwandten Joggeli in Sarmenstorf. Der brachte das wertvolle Gut an sich und musste schliesslich dafür büssen, oder besser gesagt sein Geist. Gebannt in einer Flasche soll er im Keller des Schnyderli Hauses eingemauert sein.

In der ersten Reihe sind die Referierenden (v. l.) Ursula Weibel, Stefi Brunner, Benedikt Stalder, Alois Stalder und dahinter Schüler und eine Schülerin der 6. Klasse Primarschule sowie die Organisatoren Margrit und Otto Massmann. Verena Schmidtke

Mit dieser gekonnten Einführung gelangten die Besuchenden schnell in der Vergangenheit des Dorfes. Nun handelte die von Margrit und Otto Massmann organisierte Veranstaltung von Gruben und vom Graben.

Dazu hatten sie als Fachleute die Archäologin Stefi Brunner, den Lokalhistoriker Benedikt Stalder und als Ortskundige Ursula Weibel sowie Alois Stalder eingeladen. Mina, Lino, Liam und Silvan aus der 6. Primarschulklasse stellten den vier Referierenden spannende Fragen, die zu weiteren Gesprächen führten.

Tote Pferde haben einen Flurnamen geprägt

So konnte die Archäologin erklären, dass sie in ihrem Beruf die materielle Vergangenheit der Menschen untersucht. Stefi Brunner führte dazu lebendig aus:

«Manchmal benötigen wir Archäologen dafür sogar einen Bagger.»

Ihr coolster Fund bisher seien Spuren einer frühmittelalterlichen Siedlung in Winterthur gewesen. In die Vergangenheit ging es ebenfalls, als die Sprache auf den Chaibewinkel kam. Ursula Weibel und Benedikt Stalder konnten dazu übereinstimmend berichten, dass «Chaib» so viel wie «totes Ross» bedeutet. «Früher hat man dort in der Kiesgrube tote Pferde vergraben», erläuterte der Historiker, «im kiesigen Moränenmaterial verwesten sie schnell.»

Da der Begriff «Chaib» sehr negativ besetzt sei, wurde die Gasse mehrmals umbenannt, jetzt ist es die Jurastrasse. Doch Flurname und Dorfteil heissen bis heute Chaibewinkel. Ursula Weibel erinnerte sich:

«In einem Neubaugebiet in der Gegend wurden tatsächlich noch alte Rossschädel gefunden.»

Da kam sogleich die Frage nach dem Alter der Funde auf und die Blicke der Besuchenden wanderten zur Archäologin. «Für die Altersbestimmung wird oft die C14-Methode angewandt, aber dafür sind die Schädel zu jung», teilte diese bedauernd mit. So spannend ging es weiter. Der ehemalige Bäckermeister Alois Stalder wurde von den Kindern nach alten Familiendokumenten gefragt. Dazu hatte er eine interessante, eingerahmte Archivalie mitgebracht.

Alter Rechnungsbeleg in einem Kasten gefunden

Stolz präsentierte der ehemalige Bäckermeister einen alten Rechnungsbeleg aus dem Jahr 1799. Ein Foto davon projizierte Otto Massmann an die Wand. Darauf war zu lesen, dass der Bäcker Xavery Stalder im September 1799 den Schanzern Brot gab. Sie werden namentlich aufgeführt.

Alois Stalder zeigt den Rechnungsbeleg aus dem Jahr 1799. Verena Schmidtke

Schanzer waren jene im früheren Militär, die Schanzen erbauten. Stalder dazu: «Den Beleg habe ich in einem alten Kasten mit doppelten Boden unter den Dielen gefunden, wo sich heute das Café der Bäckerei Ruckli befindet. Er zeigt, wie alt die Bäckerei schon ist.»

Bei «Sternstunde Grabologie» ergaben sich viele abwechslungsreiche Gespräche sowie Einsichten in die Dorfgeschichte. Margrit Massmann stellte am Schluss fest: «Wenn man sich interessiert, wird es interessant.»

