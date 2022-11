Sarmenstorf Dorfarzt geht nach 29 Jahren in Pension – er erzählt von heutiger Tankstellenshop-Mentalität und überbordender Bürokratie Der Sarmenstorfer Dorfarzt Thomas Furrer übergibt die Praxis im Frühling 2023 an seine Nachfolger und plant einen humanitären Einsatz im Südpazifik. Toni Widmer Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Dorfarzt Thomas Furrer wird im Frühling nach 29 Jahren pensioniert. Ihn zieht es in die Ferne. Mathias Förster

«Ich dökterle immer no fürs Läbe gern», sagt der Sarmenstorfer Dorfarzt Thomas Furrer. Dennoch zieht er sich im März 2023 aus seiner Hausarztpraxis zurück, die er seit 29 Jahren führt. Mit 63, ein Jahr früher als geplant. «Ich will noch einmal etwas anderes machen als unsere ‹Luxusmedizin›. Diesen Wunsch hatte ich schon vor 30 Jahren, nach meiner Ausbildung.» Jetzt plant er einen Einsatz auf den Salomonen im Südpazifik. Zusammen mit Gattin Ruth, die in der Praxis als medizinische Assistentin mitarbeitet.

Thomas Furrer hat sich schon früh mit seiner Nachfolge befasst: «Ich habe lange nach einem dritten Arzt oder einer Ärztin gesucht, die meine Kollegin Cindy Geissmann und mich im Team verstärkt und mich später ablöst. Lange erfolglos, ich habe sogar befürchtet, ich müsse meine Praxis dereinst schliessen.»

Dann meldete sich, im Dezember 2021, der Allgemeinmediziner Dirk Dietrich, der damals noch eine Praxis in der Nähe von Dresden geführt hat: «Dirk plante, sich in der Schweiz beruflich neu zu orientieren. Wir verstanden uns auf Anhieb und nach einer Woche Assistenz in der Praxis war die Sache geritzt», freut sich Furrer.

Dirk Dietrich hat zuvor eine Praxis in der Nähe von Dresden geführt. Mathias Förster

Von Unternehmer Hansruedi Widmer nach Sarmenstorf geholt

Mittlerweile ist Dietrich mit seiner Familie nach Sarmenstorf gezogen und hat seine Arbeit aufgenommen. Furrer wird ihm noch bis im Frühling assistieren und ihn mit seinen Patienten vertraut machen. Dann wird Dietrich zusammen mit Cindy Geissmann die Praxis übernehmen. «Wenn alles gut läuft», sagt Furrer, «wird das Team sogar durch eine dritte Ärztin verstärkt. Das wäre auch nötig, Cindy und ich arbeiten seit Jahren am Anschlag.»

Thomas Furrer ist im Baselbiet aufgewachsen, hatte aber durch seinen aus dem Waltenschwiler Weiler Büelisacker stammenden Vater schon früh eine enge Beziehung ins Freiamt. Den letzten Teil seiner Fachausbildung absolvierte er im Spital Muri.

Dort betreute seine Braut Beatrice als Krankenschwester den Sarmenstorf Unternehmer Alfons Widmer als Patienten. Als der von ihrem Bräutigam und angehenden Hausarzt hörte, beauftragte er umgehend seinen (im Frühjahr 2022 verstorbenen) Sohn Hansruedi, sich um «diesen Mann» zu kümmern. Das, weil sich abzeichnete, dass der bald 80 Jahre alte Dorfarzt Edwin Schwammberger nicht mehr lange praktizieren würde. Dank der Unterstützung von Hansruedi Widmer konnte der junge Facharzt schliesslich 1994 seine Praxis am Kirchweg eröffnen.

Mit Blick auf die Kirche: 1994 übernahm Thomas Furrer die Praxis von Edwin Schwammberger. Mathias Förster

Ein harziger Beginn und ein Schicksalsschlag

Es lief anfänglich nicht eben gut: «Edwin Schwammberger hatte aus gesundheitlichen Gründen seine Praxis schliessen müssen, schon Monate bevor ich angefangen habe. In der Zwischenzeit waren die Leute in die Region abgewandert und mir fehlten die Patienten», blickt Furrer zurück.

Mit einem Teilzeitengagement in Rheinfelden brachte er die inzwischen vierköpfige Familie über die Runden und konnte 1997 unweit der Praxis sogar ein Eigenheim erwerben. Ein Jahr später schlug das Schicksal hart zu. Gattin Beatrice war unheilbar an Krebs erkrankt und Thomas Furrer stand mit seinen beiden 4 und 5 Jahre alten Kindern alleine da. «Ich konnte zum Glück bald eine Haushälterin engagieren, so kamen wir einigermassen durch. Aber es war für die Kinder und mich eine harte Zeit.»

In der Praxis lief es immer besser: «Der Andrang war so gross, dass ich mich kaum mehr wehren konnte.» Zum Glück ist Cindy Geissmann zum Team gestossen. «Ich hatte eine Weiterbildung gemacht und durfte Assistenzärztinnen und -Ärzte für den Facharzttitel FMH vorbereiten. Cindy absolvierte ab 2010 die Ausbildung bei mir. Weil wir von Anfang an gut harmonierten, ist sie geblieben. Seit 2012 ist sie meine Praxispartnerin.»

Dank Dirk Dietrich (von links) und Cindy Geissmann bleibt die Praxis bestehen. Den scheidenden Dorfarzt Thomas Furrer freut das sehr. Mathias Förster

Wenn die Schule keine weiteren Probleme hat . . .

Die Tätigkeit von Thomas Furrer hat sich nie auf seine Praxis beschränkt. So war er über Jahrzehnte Heimarzt und Vorstandsmitglied im Altersheim Eichireben, engagierte sich im örtlichen Samariterverein, im Hausärzteverein und in der Stifterversammlung des Spitals Muri. Zudem war er Waffenplatzarzt in Bremgarten und ist bis heute Lehrbeauftragter und Prüfungsexperte an den Universitäten Bern und Zürich. Stete Weiterbildung war für ihn selbstverständlich. 80 Stunden und mehr pro Jahr hat er dafür investiert.

In Sarmenstorf ist der Dorfarzt auch immer der Schularzt. An den Einstieg erinnert sich Furrer mit Schmunzeln. Bei ihrem Antrittsbesuch habe die damalige Schulpflegepräsidentin von einem Problem berichtet. Die Schülerinnen und Schüler würden in der Pause Redbull konsumieren. Das sei doch schädlich. «Ich habe sie beschwichtigen können und zu Hause zu meiner Frau gesagt: ‹Wenn die keine grösseren Probleme haben, dann können wir unsere Kinder getrost hier einschulen.›»

Zunehmende Bürokratie vermiest Hausärzten den Alltag

Thomas Furrer hat stets viel in die moderne Technik investiert, sei es ins praxiseigene Labor oder in die Informatik. Die zunehmende Bürokratie und der «Dokumentationswahn der zuständigen Behörden, insbesondere des Bundesamtes für Gesundheit», wie er wörtlich zitiert werden darf, hat seine Leidenschaft für das «Dökterle» zunehmend beeinträchtigt.

«Der Aufwand dafür ist enorm und schränkt uns in der eigentlichen Tätigkeit ein. Wir müssen», nennt er ein besonders ärgerliches Beispiel, «alle neu eintretenden Bewohnerinnen und Bewohner im Altersheim auf Inkontinenz testen und auf einem Formular festhalten, wie viel Urin sie innerhalb von vier Stunden verlieren. Darauf gestützt entscheiden dann die Krankenkassen, ob sie diesen Patientinnen oder Patienten Windeln finanzieren.»

Zu schaffen machen ihm auch die zunehmenden Ansprüche der Patientenschaft. «Tankstellenshop-Mentalität» nennt er diese: «Ähnlich, wie man um 21 Uhr am Samstagabend noch rasch ein Brot holt, geht man heute um diese Zeit schnell zum Arzt. Ich habe im Notfalldienst in Muri – beispielsweise – Leute erlebt, die wegen einem Mückenstich oder ähnlichen Bagatellen vorbeikamen. Eine Mutter verlangte dort von mir, ihr Kind wegen Warzen zu behandeln.» Solche Sachen, sagt der Arzt, seien nicht nur ärgerlich, sondern auch mitverantwortlich für die Überlastung der Ärzte und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen.

Thomas Furrer hat in seiner Karriere als Sarmenstorfer Dorfarzt viel erlebt. Mathias Förster

Es war eine anspruchsvolle, aber auch befriedigende Zeit

Bei Thomas Furrer ist dennoch zu spüren, dass er im Frühling seine Praxis wohl nicht nur mit einem tränenden Auge verlassen wird: «Besonders die älteren und langjährigen Patientinnen und Patienten schätzen zunehmend einen Arzt, der ihre Geschichte kennt und für sie ein verlässlicher Ansprechpartner ist. Auch deshalb ist es für mich eine grosse Genugtuung, dass es in meiner Praxis so gut weitergeht.»

Alles in allem, hält Furrer fest, blicke er zwar auf eine strenge und anspruchsvolle Zeit zurück. Dafür sei er aber mit grosser beruflicher Befriedigung und vielen dankbaren Patientinnen und Patientinnen fürstlich entlohnt worden.

