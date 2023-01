Sarmenstorf «Das ist ein Ritterschlag»: Wie sich der Bezirksgerichtspräsident über die «Goldigi Söiblootere» freute Seit einigen Jahren werden in Sarmenstorf besonders verdiente Dorffasnächtler mit der «Goldige Söiblootere» überrascht. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Gerichtspräsidenten Peter Thurnherr, der im Ort auch als «Thörner» bekannt ist. Verena Schmidtke 26.01.2023, 05.00 Uhr

Auch der Sarmenstorfer Zunftmeister «Kaufme de Gross» und Ehrendame Sara Lindenmann schauten auch bei Preisträger Peter Thurnherr (rechts) vorbei. Verena Schmidtke

Tuschelnd und kichernd versammelten sich die vormaligen Preisträger und Preisträgerinnen der «Goldige Söiblootere» vor der Haustür von Peter Thurnherr und betätigten den Klingelknopf. Kaum hatte er die Tür geöffnet, sah er sich von Luftschlangen umschlungen, bekam den Stock mit den vergoldeten Schweineblasen in die Hand gedrückt und durfte das Plakat zu seinen Ehren bewundern.

Noch etwas verblüfft stand er im Hausflur, nahm die Glückwünsche entgegen und lachte erstaunt. Offensichtlich war die Überraschung absolut geglückt. Strahlend sagte er: «Das ist eine grosse Ehre, ein Ritterschlag für einen Fasnächtler.»

Thurnherr ist ein Fasnächtler mit Leib und Seele

Hans Melliger, von der Redaktion des Sarmenstorfer Fasnacht Kalenders (SaFaKa), hatte eine launige Laudatio für den glücklichen Preisträger vorbereitet. Dabei erinnerte Melliger an dessen Anfänge als Wohler Gerichtsschreiber, der vor gut 20 Jahren zum Bremgarter Gerichtspräsidenten gewählt worden sei.

Peter Thurnherr mit Ehefrau Miriam, Tochter Ann und Sohn Yanis umrahmt von den früheren Preistägern und Preisträgerinnen der «Goldigi Soiblootere». Verena Schmidtke

«Den Peter oder Thörner kennen in Sarmenstorf fast alle – jedenfalls nicht nur die, die beruflich mit ihm zu tun hatten», merkt der Laudator grinsend an. Immerhin wohnt Peter Thurnherr mit Ehefrau Miriam schon 24 Jahre in Sarmenstorf, zwei Kinder habe das Paar.

Der Name Thurnherr oder auch «Turner» sei Programm, schliesslich turne der «Thörner» in der Pottwale-Riege des TV Sarmenstorf. Melliger führte aus: «Jedenfalls sind die Pottwale überall dort anzutreffen, wo gefestet wird. Meist wirken sie zuerst als Helfer, bevor sie dann selbst nicht mehr vom Festen loskommen, um nach Hause zu gehen.»

«Einer, mit dem man Pferde stehlen könnte»

Peter Thurnherr sei bei allen Dorfanlässen vertreten, sehr oft als Helfer. «Natürlich ist er mit Leib und Seele Fasnächtler und dies von Anfang an mit Vollgas», betont der Redakteur des SaFaKa. Überhaupt sei Peter «Thörner» so etwas wie ein Integrationsweltmeister, habe er doch schnell die Herzen des Dorfes für sich gewinnen können.

Peter Thurnherr war sichtlich überrascht über die Auszeichnung. Verena Schmidtke

Er sei bodenständig, jemand, mit dem man über alles reden könne. «Anders gesagt, einer, mit dem man Pferde stehlen könnte, … wobei das natürlich nicht geht», stellt Melliger fest, «weil …, weil … ja, warum geht das eigentlich nicht? Weil der Thörner auch als goldige Söiblootere am Aschermittwoch nicht in Bremgarten bei sich selbst antraben kann.»

Die vorherigen Preisträger und Preisträgerinnen Remo Stettler, Sandra Joho, Remo Eppisser, Lieni Niederer und Martin Joller sowie Balz Saxer, die zu Ehren des allerersten Geehrten (Schnyderli-)Toni Köchli dessen handgestrickte Kappen trugen, sorgten für richtig gute Stimmung. Es kamen noch mehr Besuchende hinzu, darunter sogar der Heuröpfel-Zunftmeister «Kaufme de Gross» nebst Ehrendame Sara Lindenmann.

Auch in das Wahlprozedere gab es Einblicke, lange wählte die Redaktion des SaFaKa die Preisträger. «Seit letztem Jahr habe wir dies etwas breiter abgestützt und die Söiblootere-Academy ins Leben gerufen. Das sind alle bisherigen Preisträger sowie die SaFaKa-Redaktion und alle haben je eine Stimme», erläuterte Saxer, der auch zur SaFaKa-Redaktion gehört.