In Sarmenstorf entsteht ein grosses Loch fürs Freilichttheater

Sarmenstorf Bald wird auf dem Schwabenacker gegraben – mitten im Dorf entsteht ein grosses Loch fürs Freilichttheater Sie werden jedes Mal verrückter, die Ideen des Theatervereins Ad Hoc aus Sarmenstorf. Jetzt heben sie ein fünf Meter tiefes Loch mitten im Dorf aus, in dem nicht nur die Bühne stehen soll. Auch die rund 200 Zuschauenden werden unten im Loch sitzen. Die neu gewonnene Regisseurin Eva Mann ist begeistert. Sie ist nicht die Einzige. Andrea Weibel 29.03.2022, 05.00 Uhr

Die Erde auf dem Schwabenacker mitten in Sarmenstorf macht scheinbar glücklich. Das wollen die Theaterschaffenden schon bald ihrem Publikum beweisen: Autor Jörg Meier, Lichttechniker Martin Brun, Regisseurin Eva Mann, die beiden Produktionsleiter Stefan Hegi und Hans Melliger sowie Musiker Jonas Arnet (von links). Andrea Weibel

Autor Jörg Meier erhielt zwei Vorgaben: Schreib ein Stück übers Graben – und es soll in einem Loch spielen. «Diese Vorbedingungen haben mich sehr gereizt – aber zwischendurch habe ich sie auch mehrfach verflucht.» Das kann er jetzt erzählen, denn das Stück über die Familien Locher und Graber und wie sie alle heissen ist längst fertiggeschrieben. Für jede Theatergruppe hätte der bekannte Autor das aber nicht gemacht. Vor allem hat er sich bereiterklärt, «weil ich genau weiss, was mit dieser Truppe alles möglich ist», schmunzelt er.

Mit «dieser Truppe» meint er die Produktionsleiter Hans Melliger und Stefan Hegi sowie deren Theaterverein Ad Hoc. Mit ihnen stellt der Wohler bereits seit Jahrzehnten Theaterstücke auf die Beine. Melliger berichtet: «Wir wollten einfach wieder einmal Kultur von Leuten aus Sarmenstorf und Umgebung für Leute aus Sarmenstorf und Umgebung machen.» Also haben sie 2018 Flugblätter verteilt und viele Ideen abgeholt.

Entstanden sind drei Ebenen: Es laufen bereits verschiedene Aktionen, die nächste ist das grosse Unterhosen-Vergraben nächsten Monat. Dann gibt es ein Grabologie-Labor, das mitten in Sarmenstorf steht und immer wieder neue Funde zutage fördert. Und es wird eben ein Theater im Loch unten geben. Findige haben es schon gemerkt: Hauptthema ist das Graben.

Man muss in Sarmenstorf nur graben, um etwas zu finden

«Das ist ganz einfach erklärbar: Sarmenstorf gehört zu den Dörfern in der Schweiz, die am meisten verschiedene archäologische Fundstellen aus den verschiedenen Zeitepochen aufweisen», sagt Melliger. Mit ernstem Gesicht, dem nur das schelmische Funkeln in den Augen widerspricht, ergänzt er: «In einem Interview haben wir den früheren Kantonsarchäologen Georg Matter befragt, ob es denn in Sarmenstorf noch mehr Fundstücke zu finden gäbe, wenn man graben würde. Er meinte: ‹Auf jeden Fall!›»

Genau das tut die Truppe rund um Melliger jetzt. Das Grabologie-Labor ist bereits in aller Munde. Doch die neuesten News besagen, dass gleich daneben, im Schwabenacker – der eigentlich einfach nur Festwiese heisst – mystische Erde zu finden ist, deren blosse Berührung fröhlich macht. Zumindest kann damit das grosse Loch erklärt werden, das im Sommer dort zu finden sein wird.

Die Geschichte wird dann besagen, dass die Grabenstorfer kein Geld mehr hatten. Ihre Marketingidee, so wird es heissen, war eben diese spezielle Erde, die fröhlich und glücklich macht. Und wenn natürlich alle von dieser Erde ein Hämpfeli haben wollen, ist schnell ein grosses Loch ausgehoben, in dem gut 200 Leute Platz haben. So wird Grabenstorf – und mit ihm auch Sarmenstorf – zu seinem knapp fünf Meter tiefen Loch mitten im Dorf gekommen sein. In der Realität brauchte es dafür übrigens eine Baubewilligung.

Das Theater Grabenstorf ist bereit für die ersten Proben. Die Erde scheint wirklich glücklich zu machen. Andrea Weibel

Doch nicht alle Teile der Geschichte sind erfunden. Jörg Meier hat auch eine historisch belegte Figur, den Waldbruder Jakob Heigele, mit eingebunden. Dieser muss ein eigenartiger Mensch gewesen sein. Da über ihn aber nur wenig bekannt ist, blieb umso mehr Spielraum für die Fantasie des Autors.

Ein besonderer Wunsch des Autors: «Häschen in der Grube»

Zwei Glückstreffer, die das Grabenstorfer Theaterteam gelandet hat, sind Regisseurin Eva Mann und Musiker Jonas Arnet. Die beiden jungen Leute waren absolut fasziniert vom Stück und hatten so viel Spass allein schon beim Lesen, dass sie auf Anfrage unbedingt daran mitarbeiten wollten.

Eva Mann ist in der Gegend bereits von ihrer Regiearbeit in Bünzen bekannt. «Ich habe einzig gefragt, ob sie in ihrem Old-Boys-Club wirklich eine junge Frau als Regisseurin haben wollten», erinnert sie sich lachend.

Der in Waltenschwil aufgewachsene Jonas Arnet wusste ebenfalls sofort, dass er Teil dieses Projektes sein wollte. Als Freiämter kennt er die gross angerührten Theater wie Sachsenmatt oder Mit Chrüüz und Fahne der Truppe rund um Hans Melliger, Stefan Hegi und Jörg Meier. «Ich musste beim Lesen so lachen, dass für mich klar war, dass ich mitmachen will.»

Er schrieb die Musik zum Stück und stellte die Band zusammen. Für Letztere suchte er Musiker aus der Umgebung Sarmenstorfs.

«Mir war klar, dass ich Leute von hier einbeziehen wollte, alles andere hätte nicht gepasst. Jetzt haben wir Musiker von Profis bis sehr guten Laien, das Niveau ist hoch.»

Einen winzigen Wunsch des Autors hat Arnet ebenfalls umgesetzt. Jörg Meier sagt: «Die meisten Leute werden es nicht einmal merken. Aber mein Wunsch war es, dass er irgendwo das ‹Häschen in der Grube› einbaut.»

Zum Schluss konnte auch der bekannte Lichttechniker Martin Brun engagiert werden. «Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie ich ein Theater in einem Erdloch ausleuchten soll. Das wird eine Herausforderung. Darauf freue ich mich», sagt dieser.

Vielleicht tauchen noch mittelalterliche Gräber auf

Am 4. April werden die Proben beginnen. Ein völlig unerwarteter, aber umso glücklicherer Zufall wollte es, dass die Bäckersfamilie Ruckli ein Gebäude direkt neben der Festwiese, also dem Schwabenacker, gekauft hat und dieses den Theaterleuten für die Proben zur Verfügung stellt. Eva Mann reckt die Arme gen Himmel, so glücklich ist sie über dieses perfekt gelegene Probelokal.

Die Premiere findet am 19. August statt. Total sollen es 15 Vorstellungen werden. «Bis dahin bleibt es spannend, ob wir den archäologischen Fundstellen noch eine hinzufügen können», sagt Stefan Hegi zum Schluss. Denn laut Kantonsarchäologie wäre es möglich, dass der Platz als frühmittelalterliche Grabstätte genutzt worden ist.

Mehr Infos unter www.grabenstorf.ch.