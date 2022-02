Bäckerei Ruckli Sarmenstorf: Lächeln zum Ende der Maskenpflicht

Sarmenstorf Adieu Maskenpflicht: Die Bäckerei Ruckli schenkt ihrer Kundschaft gleich ein doppeltes Lächeln Die Mitarbeitenden der Sarmenstorfer Bäckerei Ruckli freuen sich darüber, dass sie ihren Kundinnen und Kunden endlich wieder ein Lächeln schenken können. Zur Feier des Tages verdoppelten sie ihr eigenes Strahlen mit einer süssen Überraschung. 17.02.2022, 19.16 Uhr

Tobias Ruckli präsentiert die lächelnden Kekse, die von der Bäckerei Ruckli zur Feier der beendeten Maskenpflicht an die Kundschaft verschenkt wurden. zvg

Seit dem 17. Februar lächeln einem an Kassen und hinter Verkaufstheken nicht mehr nur Augen an. Mit der Verabschiedung der Maskenpflicht können sich Verkäuferinnen und Verkäufer und ihre Kundschaft endlich wieder mit ganzem Gesicht anstrahlen. Die Bäckerei Ruckli in Sarmenstorf feierte diesen ersten Tag ohne Gesichtsbedeckung mit einer wortwörtlich süssen Geste.

Nebst den freundlichen, ab sofort wieder sichtbaren Gesichtern der Mitarbeitenden, gab es für alle, die am Donnerstag in der Bäckerei einkauften, einen Keks in Form eines Smileys. Einfach, «weil wir den Kundinnen und Kunden endlich wieder unser Lächeln schenken können», schreibt die Bäckerei in einer Mitteilung. (az)

In der Bäckerei Ruckli lächelte am Donnerstag sogar das Gebäck. zvg