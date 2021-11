Sarmenstorf plant für die Fasnacht 2022 einen Nachtumzug

Sarmenstorf 65 Jahre Variété: Statt durchs Dorf gibt es einen Nachtumzug auf dem Lindenplatz Die Sarmenstorfer Variétéler feiern im Februar 2022 ihr 65-Jahr-Jubiläum. Geplant ist ein kompakter Umzug, der auch allfällige Covid-Bestimmungen erfüllt – und zwar ein Nachtumzug. Toni Widmer Jetzt kommentieren 11.11.2021, 22.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So leuchtend und bunt sah der Nachtumzug in Sarmenstorf 2017 aus, als die Variétéler ihr 60-Jahr-Jubiläum gefeiert haben.

Dominic Kobelt (25. Februar 2017)

Die Fasnachtsgesellschaft Variété in Sarmenstorf wird 65 Jahre alt. Das will sie feiern. Trotz Corona. «Wir haben an der Fasnacht 2021 unsere Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren müssen. Im Jubiläumsjahr wollen wir versuchen, so weit wie möglich wieder zur Normalität zurückzukehren», sagt Hansjörg «Hausi» Köchli, der das geplante Geburtstagsfest als OK-Präsident koordiniert.

Zum 60-Jahr-Jubiläum 2017 hat die Fasnachtsgesellschaft Variété erstmals einen Nachtumzug durchgeführt. Mit durchschlagendem Erfolg. Ein solcher ist nun auch am Fasnachtssamstag, 26. Februar 2022, geplant. Allerdings unter deutlich anderen Vorzeichen: «Weil damit zu rechnen ist, dass wir weiter mit coronabedingten Einschränkungen leben müssen, haben wir verschiedene Varianten geprüft, wie ein solcher Grossanlass dennoch durchgeführt werden könnte, und schliesslich einen gangbaren Weg gefunden», sagt Köchli.

2017 feierte die Fasnachtsgesellschaft Varieté Sarmenstorf ihren 60. Geburtstag.

Alexander Studer (17. Februar 2017)

Die Lösung: Kompaktumzug auf dem Lindenplatz

Die Lösung ist ein Kompaktumzug auf dem Lindenplatz: «Wir sperren den ganzen Platz ab und könnten so im Bedarfsfall auch gewährleisten, dass nur Zuschauerinnen und Zuschauer mit Zertifikat Zutritt auf das Festgelände erhalten», erklärt der OK-Präsident. Die am Nachtumzug beteiligten Fasnachtsgruppen und Guggenmusiken würden dann am oberen Ende von der Marktstrasse her auf den Lindenplatz geführt und das Gelände über die Augustin-Keller-Strasse wieder verlassen.

Weil so – je nach dann geltenden Vorschriften – auch die Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf ihre Covid-Zertifizierung geprüft werden könnten, wäre auf dem Lindenplatz eine freie Zirkulation für alle Beteiligten möglich. Beim geplanten anschliessenden Jubiläumsanlass – ob Fasnachtsball oder Fasnachtsparty ist noch offen – in der Mehrzweckhalle wären die allenfalls nötigen Covid-Kontrollen sowieso kein Problem.

Der Nachtumzug in Sarmenstorf 2017 ging durchs ganze Dorf. 2022 wird er stattdessen in kompakter, coronakonformer Form auf dem Lindenplatz stattfinden.

Dominic Kobelt (25. Februar 2017)

Für die Organisatoren bedingt die geplante «Kompakt-Fasnacht» einiges an organisatorischem Mehraufwand: «Vor allem bauseitig werden wir stark gefordert sein, wenn das ganze Festgelände abgesperrt werden soll», erklärt Hausi Köchli. Doch man sei bereit, das auf sich zu nehmen: «Wenn es uns gelingt, unsere Pläne umzusetzen, dann können wir am 26. Februar 2022 wieder richtig Fasnacht machen. Mit einem schönen, kleinen Umzug, mit einer Bühne, auf der verschiedene Attraktionen geboten werden, mit einem Schminkstand, mit Bar und mit Verpflegungsständen.»

Das Konzept, sagt der OK-Präsident, sei noch nicht bis in alle Details ausgegoren. Doch:

«Wir sind überzeugt, dass wir unseren Geburtstag in einem würdigen Rahmen feiern können. Auch in jenem Fall, wenn bis dann die Covid-Bestimmungen noch nicht gelockert sind.»

Brauch aus der Gründerzeit hielt sich bis heute

Die Fasnachtsgesellschaft Variété wurde 1957 von acht angefressenen Fasnächtlern mit dem Ziel gegründet, das alte Brauchtum vorwiegend in der Gemeinde zu pflegen und zu fördern. Der Vereinsname wurde bewusst gewählt, weil die Gesellschaft anfänglich an der Fasnacht jeweils zu eigentlichen Variété-Vorstellungen auf dem Platz vor dem Gasthof Wildenmann einlud und das Publikum mit allerlei Sketchen und Schabernack unterhielt.

Der Brauch der Mehlsuppe an der Sarmenstorfer Fasnacht hält sich bis heute.

Toni Widmer (13. Februar 2018)

Diese Variétés gibt es längst nicht mehr. Ein Brauch, der zwei Jahre nach der Gründung eingeführt worden ist, hat jedoch bis heute Bestand – die Mehlsuppe. Um die Bevölkerung für die letzte lange Nacht zu stärken, werden am Fasnachtsdienstag auf einem speziellen Wagen in einem holzbefeuerten Kessi bis zu 350 Liter Mehlsuppe gekocht und auf einer Route um das Dorf verteilt. Der Verein hofft, dass dieser Anlass, der 2021 leider erstmals nicht durchgeführt werden konnte, im Jubiläumsjahr wieder möglich sein wird.