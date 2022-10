In Niederwil werden Bäume gefällt, in Rottenschwil aufgeforstet

Sanierung Weshalb Bäume in Niederwil gefällt und in Rottenschwil wieder aufgeforstet werden Die Hägglingerstrasse in Niederwil wird saniert. Im Zuge dieser Arbeiten müssen auch Bäume gefällt werden. Ein Teil der Ersatzaufforstung ist in einem Rottenschwiler Waldstück vorgesehen. Nathalie Wolgensinger 25.10.2022, 05.00 Uhr

Die Kuppe im Wald macht die Strecke unübersichtlich, die Strecke wird begradigt, dazu müssen auch Bäume gefällt werden. Nathalie Wolgensinger (23.8.2022)

Die Kantonsstrasse K384 muss dringend saniert werden. Die Verbindungsstrasse zwischen Niederwil und Hägglingen ist in die Jahre gekommen und die Werkleitungen im Boden sind marode. Es fehlt ausserdem eine durchgehende Strassenlinienführung, die Ausfahrten aus den Grundstücken sind an einigen Stellen unübersichtlich und es fehlen Fusswegverbindungen.

Die Strassenbreite schwankt je nach Abschnitt zwischen 4,60 und 6 Metern. Neu soll die Kantonsstrasse durchgehend 5,30 Meter breit sein, was das Kreuzen zweier Autos ermöglicht. Um diese durchgehende Breite zu ermöglichen, müssen Bäume entlang der Strasse gerodet werden. Dies betrifft vor allem den Abschnitt der Strasse, der durch den Wald führt. Ein Blick in das Rodungsgesuch der Abteilung Wald des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) zeigt, dass die Rodungsfläche 2625 Quadratmeter beträgt.

Ein Teil der Bäume wird in Rottenschwil aufgeforstet

Saniert wird die Strasse auf einer Länge von 1,1 Kilometern vom Abzweiger der Hauptstrasse her bis zum Ende des Waldes. Die Kuppe im Wald macht die Strecke für Fahrzeuglenkende unübersichtlich. Das soll nun geändert werden, diese Strecke wird begradigt.

Beim Umspannwerk der AEW wird der bisher eckig geführte Strassenrand behoben. Ebenfalls angepasst wird die Linienführung beim Einmünder des Rebenackerwegs, dazu muss die Kurve leicht in Richtung Norden verschoben werden. Und dazu müssen auch Bäume gefällt werden.

Wo Bäume gefällt werden, müssen neue wieder angepflanzt werden. Ein Teil der Wiederaufforstung geschieht an Ort und Stelle. Dabei handelt es sich um 467 Quadratmeter Wald. Die verbleibenden 366 Quadratmeter werden auf dem Gemeindegebiet von Rottenschwil wiederaufgeforstet. Vorgesehen ist dabei ein Waldstück, das sich parallel zur Mohrentalstrasse befindet.

Die Sanierungsarbeiten werden in insgesamt fünf Bauphasen aufgeteilt. Die Hägglingerstrasse soll während der Bauphase, die ein Jahr dauert, durchgehend gesperrt sein, eine Umfahrung wird via Rütistrasse eingerichtet. Die Gesamtkosten für dieses Projekts belaufen gemäss Kostenvoranschlag auf 4,47 Millionen Franken und teilen sich in 2,52 Millionen im Ausserorts- und 1,95 Millionen im Innerortsbereich auf.