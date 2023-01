Rudolfstetten: Unbekannte zünden zwei Autos an

Rudolfstetten Unbekannte zünden am frühen Morgen zwei Autos an – Polizei sucht Zeugen In Rudolfstetten haben unbekannte Personen am Montagmorgen zwei parkierte Autos in Brand gesetzt. Eines ist komplett zerstört worden, eines stark beschädigt. 30.01.2023, 15.11 Uhr

Eines der Autos ist durch den Brand komplett zerstört worden. Kapo AG

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Zelgrankstrasse in Rudolfstetten vernahmen am Montagmorgen gegen 6.00 Uhr Brandgeruch. Als sie nachschauten, bemerkten sie, dass aus der Garagenbox vor dem Haus Rauch ins Freie drang. Rasch wurde klar, dass das darin parkierte Auto in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch zerstörte dieser den Subaru und zog das Innere der Garagenbox stark in Mitleidenschaft. Dies teilt die Aargauer Kantonspolizei am Montagnachmittag mit.

Praktisch zur gleichen Zeit wollte ein am Gartenweg wohnhafter Mann in sein Auto einsteigen. Dabei musste er jedoch feststellen, dass die Mittelkonsole des VW verbrannt und das Innere russgeschwärzt war. Dadurch entstand am Auto grosser Schaden.

Die Kantonspolizei Aargau geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Über die Täterschaft und deren Motive liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Denkbar ist allerdings, dass nächtliche Diebe die Autos nach Wertsachen durchsuchten und danach ihre Spuren durch Feuer zu vernichten suchten.

Zeugenaufruf Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen machten oder Personen, die Hinweise auf eine nächtliche Durchsuchung des Autos nicht gemeldet haben.

Aktuelle Polizeibilder:

Fahrwangen, 26. Januar: Diensthund Quinto von der Aargauer Kantonspolizei hat in Fahrwangen einen Einbrecher gestellt. Kapo AG In Aarburg hat ein Mann einen Selbstunfall verursacht. Dies, weil er am Steuer eingeschlafen ist. Er wurde leicht verletzt. Kapo AG Baden: Samstag, 21. Januar: Ein 18-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto. Kapo AG Brugg, Samstag 21. Januar: Auto brennt lichterloh. Kapo AG Bergdietikon, 21. Januar: Totalschaden nach Frontalkollision. Kapo AG Dättwil, 21. Januar: Auto überschlägt sich - eine junge Frau schwer verletzt. Kapo AG Densbüren, 20. Januar: Beim Überholen kam es zu einer Frontalkollision. Ein Auto fing Feuer und brannte komplett aus. Kapo AG Villmergen, 19. Januar: Ein Einfamilienhaus geriet in Brand. Die Feuerwehr fand im Gebäude einen toten 64-Jährigen. BRK News Beinwil (Freiamt), 18. Januar: Auf schneebedeckter Strasse verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kam zu einer Frontalkollision. Kantonspolizei Aargau Villmergen, 18. Januar: Ein Neulenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einem Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Kantonspolizei Aargau Gränichen, 18. Januar: In der Tiefgarage einer Wohnsiedlung geriet ein parkiertes Auto in Brand. Kantonspolizei Aargau Hermetschwil-Staffeln, 16. Januar: Auf der Kantonsstrasse in Hermetschwil-Staffeln war ein Baum auf die Strasse gestürzt. Dabei wurden drei Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Fahrer war alkoholisiert. Kantonspolizei Aargau Kaiseraugst, 13. Januar: Im Liebrütiquartier verprügelten Jugendliche einen 57-jährigen Bewohner. Kapo AG Lupfig, 13. Januar: Am Freitagabend touchierte bei einem Überholmanöver ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen blauen Honda. Kantonspolizei Aargau Effingen, 12. Januar: Glück im Unglück: Ein Lieferwagen mit Anhänger kommt auf der A3 ins Schleudern und überschlägt sich, es gibt keine weiteren Kollisionen und verletzt wurde niemand. Kapo AG Eine Frau (41) aus Österreich hat ihrem Navigationsgerät vertraut und ist deshalb auf einem leeren Spielplatz gelandet. Sie war betrunken, wie die Polizei schreibt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Verletzt worden ist niemand. Kapo AG Sins, 10. Januar: Zwei Lieferwagen krachen ineinander, die Hauptstrasse zwischen Sins und Oberrüti war zwischenzeitlich gesperrt. Kapo AG Safenwil, 8. Januar: Ein Neulenker hat auf der A1 die Herrschaft über seinen Sportwagen verloren und einen Unfall verursacht. Auf dem gleichen Autobahnabschnitt kam es kurze Zeit später zum nächsten Unfall. Kapo AG Seon, 8. Januar: Die Feuerwehr Seon-Egliswil muss zweimal hintereinander zum selben Gebäude ausrücken. Anja Suter Schinznach Dorf, 3. Januar: Ein Sattelzug kommt von der Strasse ab und kippt im angrenzenden Feld um. Der Fahrer klagte über Schmerzen am Bein, der Beifahrer blieb unverletzt. Kapo AG Neuenhof, 2. Januar: Am Abend kommt es zu einem Selbstunfall auf einer Nebenstrasse . Ein 22-Jähriger überschlug sich – wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit. Verletzt wurde niemand. Am Auto, einem Mini, entstand grosser Sachschaden. Kapo AG Aarau, 2. Januar: Ausserhalb der Stadt Aarau findet die Aargauer Kantonspolizei ein stark beschädigtes Auto. Der Lenker gibt an, einen Pneuplatzer gehabt zu haben. In der Nähe des Regierungsgebäudes findet die Polizei allerdings weitere Autoteile, was auf einen möglichen Unfall hindeuten könnte. Kapo AG Rothrist, 29. Dezember: Lastwagen gerät auf der A1 bei Rothrist auf den Pannenstreifen und kracht in ein Serviceauto – TCS-Patrouilleur hat riesiges Glück. Kapo AG Aarau, 28. Dezember: Bei der Bushaltestelle Delfterstrasse wird ein 20-Jähriger auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto frontal erfasst und verletzt. Kapo AG