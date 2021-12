Die SwissBeam betreibt grösste Solaranlage auf dem Mutschellen

Rudolfstetten Über 560 Quadratmeter gross: Die SwissBeam betreibt die grösste Solaranlage auf dem Mutschellen Die Firma SwissBeam in Rudolfstetten hat sich seit Jahren die Nachhaltigkeit gross auf die Fahne geschrieben. Als Meilenstein zählt dabei das neue Solardach, das zu einer komplett CO2-neutralen Produktion beiträgt. 04.12.2021, 05.00 Uhr

Blick aus der Vogelperspektive auf das Solardach der SwissBeam AG in Rudolfstetten. zvg