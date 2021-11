Neues Tumbling-Center im Ruedistetter Industriequartier

Rudolfstetten Tumbling? Nein, das ist nichts zum Essen, sondern das neuste «Baby» der Tanz-Fabrik Die Bremgarter Unternehmerin Sarah Heldner hat mit ihrer Tanz-Fabrik ein kleines Imperium erschaffen. Der neueste Coup ist das Tumbling-Center im Ruedistetter Industriequartier. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Im neuen Tumbling-Center in Rudolfstetten lernen schon die Kleinsten, wie man Saltos, Flick-Flack und Co macht. ZVG

Tumbling ist hip, cool und Sarah Heldners neuestes «Baby»: Vor kurzem eröffnete die Bremgarter Unternehmerin ihr achtes Tanzstudio, das so ganz anders ist, als alle anderen: Das erste und bisher einzige Tumbling-Center der Schweiz steht in Rudolfstetten. Im Industriegebiet Grossmatt verbringen seit Ende September Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region einen Grossteil ihrer Freizeit.

Tumbling? Davon hat wohl hierzulande noch kaum jemand gehört. Während die Trendsportart beim grossen Nachbarn Deutschland bereits vom nationalen Turner-Bund vertreten wird, ist sie für die Eidgenossen noch Neuland. «Tumbling ist vor allem in China, Russland und England weitverbreitet», erklärt Sarah Heldner, Inhaberin der Tanz-Fabrik, beim Augenschein vor Ort. Eine Gruppe Jugendlicher wärmt sich gerade auf.

Vor den grossen Sprüngen ist Aufwärmen angesagt. Pascal Bruhin

Alle Kurse neu in Rudolfstetten vereint

«Bei uns ist das Tumbling eine Mischung aus Breaking, Hip-Hop und hauptsächlich Akrobatik», führt die 39-Jährige aus. Und schon geht es los. Sideflip, Backflip, Salto. Die Knaben legen auf der gefederten Unterlage ein Kunststück nach dem anderen hin.

Dass sie das nun in Rudolfstetten tun können, ist kein Zufall. «Zuvor boten wir an den Standorten Bremgarten und Spreitenbach einzelne Tumbling-Kurse an», erklärt Heldner. Sie sagt:

«Es hat sehr grossen Anklang gefunden und deshalb entschieden wir uns, ein reines Tumbling-Center zu errichten.»

Sarah Heldner, Inhaberin der Tanz-Fabrik, freut sich, mit dem Tumbling-Center einen Nerv getroffen zu haben. Pascal Bruhin

Der Standort im Ruedistetter Industrieviertel habe sich angeboten, so Heldner. Einerseits aufgrund der hohen Decken und der grossen Fläche, die für das Tumbling benötigt werden, andererseits wegen der Kooperation mit der in denselben Räumlichkeiten beheimateten Kickboxschule Sparta. Und nicht zuletzt liegt Rudolfstetten, am Rande des Freiamts und an der Grenze zum Limmattal, perfekt gelegen für das Einzugsgebiet der Tanz-Fabrik.

Tumbling-Center als Freizeittreff

Seit Ende September werden nun alle Tumbling-Kurse exklusiv in Rudolfstetten angeboten. Und die Nachfrage ist riesig. Sechs ausgebildete Tumbling-Lehrpersonen unterrichten sieben Tage die Woche jeweils ab 14 Uhr bis in die Abendstunden, am Samstag ganztags. Und sonntags darf frei trainiert werden.

Interessant – aber auch schön – findet Heldner, dass sich unter den teilnehmenden Jugendlichen vorwiegend Jungs befinden. Und das, obwohl Tanzen sonst bei den Herren nicht so hoch im Kurs steht. Sie betont: «Das tänzerische Element ist in unserer Tumbling-Stunde auf jeden Fall wichtig.» Jugendförderung ist der dreifachen Mutter sehr wichtig:

«Es ist mir lieber, dass die Jugendlichen ihre Wochenenden bei uns verbringen, statt irgendwo im Dorf herumzuhängen.»

In speziellen Talentklassen werden die begabtesten Schülerinnen und Schüler gezielt gefördert.

Auch Erwachsene dürfen sich an die Salti wagen

Tumbling ist indes mitnichten nur etwas für Kinder und Jugendliche. Auch Erwachsene werden mit Übungen am Boden Schritt für Schritt auf die Sprünge in der Luft vorbereitet. «Wir haben viele, die am Anfang Angst haben, es sich nicht zutrauen. Unsere Aufgabe ist es dann, die nötige Sicherheit zu geben und so diese Angst zu nehmen. Wir unterrichten immer so, dass kein Risiko besteht.» So weicht etwa die federnde Matratze unter den Füssen erst dem harten Hallenboden, wenn sämtliche Elemente sitzen. «Und seien wir mal ehrlich: Ist es nicht megacool, wenn man einfach aus dem Stand heraus einen Salto machen kann», meint sie schmunzelnd.

«Ich möchte mit allem, was wir machen, die Beste sein», lautet Heldners Motto. Das gilt auch für das Tumbling-Center. In naher Zukunft stehen Shows und Meisterschaften im Tumbling fest auf ihrer Agenda. «Einen neuen Trend zu setzten, das ist der Plan.»