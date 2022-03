Gemeinde Rudolfstetten will 1.-August-Feier neu organisieren

Rudolfstetten Gemeinde will die 1.-August-Feier neu organisieren – nach über 25 Jahren ist Schluss für den Männerchor Seit über 25 Jahren organisiert der Männerchor von Rudolfstetten-Friedlisberg die Bundesfeier. In Zukunft möchte die Gemeinde neuen Schwung reinbringen und schreibt die Organisation neu aus. Gemeinderat Patrik Luther erklärt, was es damit auf sich hat. Marc Ribolla 05.03.2022, 05.00 Uhr

Dies war die letzte 1.-August-Feier in Rudolfstetten, die der Männerchor organisierte. 2021 mit Festredner Albert Rösti. zvg

Die Bundesfeier ist einer der verbreitetsten traditionellen Schweizer Anlässe. Landauf, landab. Auch in Rudolfstetten zieht sie jeweils viele Menschen an. In den vergangenen Jahren waren es dort durchschnittlich 300 Personen, die sich am 1. August für einen geselligen Nachmittag und Abend trafen.