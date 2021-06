Rudolfstetten-Friedlisberg

Über 20 Millionen Franken will das Ruedistetter Stimmvolk in den nächsten Jahren in die Zentrumsentwicklung investieren. Geplant sind auch zwei Mehrfamilienhäuser. Ob ein drittes dazu kommt, hängt vom Entscheid der Ortsbürger ab.

Walter Christen 07.06.2021, 05.00 Uhr