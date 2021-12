Rudolfstetten: Mit 104 km/h durch die 50er-Zone

Rudolfstetten-Friedlisberg Mit 104 km/h durch die 50er-Zone: Bei Kontrolle fuhren wenige zu schnell, einer dafür deutlich Die semistationären Geschwindigkeitsmessgeräte der Regionalpolizei sind grosse graue Kästen, die von weitem gut sichtbar am Strassenrand stehen. Sie sollen die Leute ermahnen, langsamer zu fahren. In Rudolfstetten schafften das sehr viele Lenker – aber nicht alle. 17.12.2021, 08.19 Uhr

So sieht die semistationäre Radaranlage der Regionalpolizei aus (hier jene der Repol Wohlen in Büttikon). Sie steht gut sichtbar am Strassenrand. Toni Widmer (13.6.2018)

In Rudolfstetten-Friedlisberg führte die Regionalpolizei Bremgarten im November eine Radarkontrollen mit dem semistationären Messgerät durch. Dieses steht jeweils gut sichtbar an der Strasse und soll nicht nur Verkehrssünder erkennen, sondern die Fahrenden auch sensibilisieren, langsamer zu fahren. Dennoch wurden diesmal sehr hohe Geschwindigkeiten gemessen. Die Kontrolle fand an der Bernstrasse im 50er-Bereich statt. Und zwar gut eine Woche, vom Montag, 15., bis Dienstag, 23. November.