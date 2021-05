Rudolfstetten-Friedlisberg Das Volk entscheidet: Ein bedeutender Entwicklungsschritt soll das Zentrum aufwerten Die Gemeindeversammlung entscheidet am 4. Juni über die Erweiterung der Verwaltung, den Bau eines Gemeindesaals, einen neuen Werkhof und Wohnbauten. Zuvor finden zwei öffentliche Informationsversammlungen zur Arealentwicklung statt. Gerechnet wird mit Investitionen in der Höhe von 18 Millionen Franken. Walter Christen 25.05.2021, 05.00 Uhr

So könnte der Eingangsbereich zum Gemeindehaus Rudolfstetten-Friedlisberg in Zukunft aussehen Visualisierung: Umw

Mit Räumen für die Verwaltung, einem Gemeindesaal, einem neuen Werkhof mit Entsorgungsanlage sowie Wohnbauten soll die Infrastruktur in Rudolfstetten-Friedlisberg angepasst, erweitert und somit das Dorfzentrum aufgewertet werden. Bei der Arealentwicklung Gemeindehaus handelt es sich um ein Projekt, das sowohl in Grösse und Umfang als auch in der Wichtigkeit in der Gemeinde alles bisher Dagewesene übertrifft.

Es wird mit Investitionen von total rund 18 Millionen Franken gerechnet. Über die Umsetzung der Pläne entscheidet das Stimmvolk am 4. Juni an der Gmeind. Vorgängig finden am Dienstag und eine Woch später am Montag Infoveranstaltungen zum Projekt statt.

Das Gemeindehaus erhält einen neuen Zugang

Der Platz im Gemeindehaus ist für die heutigen Aufgaben der Verwaltung sehr knapp bemessen und, was den Publikumsverkehr anbelangt, äusserst unbefriedigend. Die Räumlichkeiten sollen daher auf der Untergeschossebene auf Höhe des Zehntenkellers mit einem Anbau erweitert werden.

Der alte Werkhof von Rudolfstetten-Friedlisberg (links) soll durch einen Neubau ersetzt werden (rechts das Gemeindehaus). Walter Christen

Der neue Zugang ins Gemeindehaus erfolgt auf dieser Ebene mit einer Eingangshalle. Die publikumsintensiven Nutzungen wie Einwohnerdienste und Post, die sich jetzt in der Gemeindeverwaltung befindet, Gemeindekanzlei/Soziales/Bau werden neu dort untergebracht. Ebenfalls wird das Regionale Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt, das sich derzeit im Elektrahof befindet, in die Verwaltung integriert.

Zentral ist, dass das Gemeindehaus erhalten bleibt und auch weiterhin genutzt wird durch die Abteilung Finanzen, Steuern, den Regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und Sitzungszimmer. Die Verbindung zum Gemeindehaus erfolgt über das jetzige Archiv und einen neuen Treppenabgang. Die Büros, Aufenthalts- und Umkleideräume des Werkhofs werden auch auf diesem Geschoss angeordnet.

Neuer Gemeindesaal für bis zu 350 Personen

Über der erweiterten Gemeindeverwaltung soll ein neuer Gemeindewerkhof erstellt werden mit Fahrzeugeinstellhalle, Materiallager, Werkstatt, Salzsilo, Waschplatz (Innen- und Aussenbereich). Eine zeitgemässe Entsorgungsanlage, in Form eines Hofes angeordnet und von drei Seiten nicht einsehbar, ist Bestandteil des Projekts.

Als Gemeindesaal dient in Rudolfstetten-Friedlisberg eine Turnhalle. Ein Bühnenanbau würde nach Ansicht des Gemeinderats durch die hohen Kosten den Mehrwert nicht rechtfertigen. Deshalb soll im Rahmen des vorliegenden Überbauungsprojekts innerhalb des Planungsareals ein Gemeindesaal mit multifunktioneller Bühne, einer Galerie und Nebenräumen gebaut werden mit Platz für bis gegen 350 Personen.

Parkierungsmöglichkeiten für Besucher der Gemeindeverwaltung sind ebenso vorgesehen wie über zwei Dutzend Park+Ride-Plätze. Im Bereich am Mühlebach soll, als Verbindung der Platzareale und des Gemeindegeländes, eine Begegnungszone geschaffen werden.

Das Projekt sieht drei Mehrfamilienhäuser vor

In den Plänen, ausgearbeitet vom Büro KIP (Raumplanung) und Urs Müller (Architektur) aus Wohlen, ist weiter der Bau von drei Mehrfamilienhäusern vorgesehen, zwei durch die Einwohner- und eines durch die Ortsbürgergemeinde. Am 7. Juni stimmen die Ortsbürger über den Kredit ab und über den Bau einer Holzschnitzelheizung.

Als «eine Aufwertung des Dorfzentrums mit der Behebung verschiedener infrastruktureller Defizite» bezeichnet Gemeindeammann Josef Brem das Projekt. Der Zusammenhang sei nicht nur gegeben durch die Planung und Finanzierung, sondern auch mit einem wesentlichen Teil der Gestaltung der Zukunft der Gemeinde für die heutige und die künftige Generation. «Wir können jetzt zur Entwicklung des Dorfs einen Beitrag leisten», so der Gemeindeammann. Und was den Bereich der Verwaltung anbelangt, sagt Gemeindeschreiber Urs Schuhmacher:

«Es handelt sich um ein durchdachtes Projekt, das wohlverstanden nicht wegen der Verwaltung realisiert werden soll, sondern für den Dienst an unserer Kundschaft – das sind die Bürger, die Einwohnerinnen und Einwohner von Rudolfstetten-Friedlisberg.»

Informationsanlässe am Dienstag, 25. Mai 2021, 19.30 Uhr und Montag, 31. Mai 2021, 20 Uhr: Präsentation Bauprojekt Arealentwicklung Gemeindehaus, im Festzelt auf dem Dorfplatz. Mehr Infos finden Sie hier.