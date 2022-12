Das will die Schule Rudolfstetten in Zukunft besser machen

Rudolfstetten Ein Eltern-ABC und gemeinsame pädagogische Strategie: Das will die Schule in Zukunft besser machen Die Schule Rudolfstetten-Friedlisberg lud ein zum ausserordentlichen Elternabend. Grund dafür sind die Resultate der kantonalen Qualitätskontrolle. Die Schulleitung will die Kommunikation mit den Eltern und das Arbeitsklima im Kollegium verbessern. Laura Koller 17.12.2022, 05.00 Uhr

Die Rudolfstetter Schulleitungsmitglieder Simon Zehnder und Sandra Santurbano stellen die Resultate der kantonalen Qualitätskontrolle vor. Laura Koller

Probleme in der Personalführung und der Kommunikation mit den Eltern, diese Punkte bemängelte die kantonale Schulaufsicht bei der Qualitätskontrolle der Schule Rudolfstetten-Friedlisberg in diesem Sommer. Deshalb wurden diese Bereiche mit einer vertieften Prüfung durch die Pädagogische Hochschule FHNW genauer untersucht.

Die Resultate präsentierten die Schulleitungsmitglieder Simon Zehnder und Sandra Santurbano gemeinsam mit Gemeinderätin Michèle Kaufmann am Donnerstag. Rund 70 Personen versammelten sich für diesen ausserordentlichen Elternabend in der Mehrzweckhalle.

«Wenn wir ihnen heute den Bericht vorstellen, blicken wir damit zurück in die Vergangenheit. Wir wollen aber nicht an der Vergangenheit kleben, sondern in die Zukunft schauen», sagte Kaufmann zum Beginn der Veranstaltung. Normalerweise wird die Qualitätskontrolle alle fünf Jahre von der kantonalen Schulaufsicht durchgeführt.

Bessere Einarbeitung soll Kündigungen vorbeugen

Diese wäre in Rudolfstetten für das Schuljahr 2024/2025 geplant gewesen und wurde durch den Entscheid des Gemeinderats, der Schulleitung und der kantonalen Behörde vorgezogen. Grund dafür waren Probleme, die sich unter anderem durch die Abschaffung der Schulpflege und dem Weggang der langjährigen, vormaligen Schulleiterin ergeben haben.

Co-Schulleiter Zehnder stellte die Ergebnisse vor und überbrachte erst eine gute Botschaft. Mit dem Unterrichts- und dem Schulklima sei alles in Ordnung. «Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl, das ist gut», sagte Zehnder. Dies wurde anhand von Onlineumfragen im Juli 2022 festgestellt. Dort konnten aber auch Auffälligkeiten in den Bereichen Elternkontakt, Arbeitsklima, der Personalführung und im Umgang mit Konflikten festgestellt werden, was eine vertiefte Prüfung auslöste.

Dabei wurde von einem Team der Fachhochschule Nordwestschweiz untersucht, wie sich das Arbeitsklima verbessern kann und wie die Zufriedenheit der Eltern erhöht werden soll. Dazu gehört der Aufbau von Wissen in der Schulleitung und bei den Lehrpersonen. Ausserdem solle eine langfristige Planung entwickelt werden und das Vertrauen der Lehrerschaft mit Personalführung gestärkt werden. Das beinhaltet regelmässige Mitarbeitendengespräche.

10 Prozent der Lehrpersonen hatten gekündigt

Zehnder nannte einige Beispiele, die bereits angestossen wurden: «Wir wollen die Junglehrpersonen besser unterstützen und einarbeiten.» So könnte die Schule häufigen personellen Wechseln vorbeugen. Zum Ende des letzten Schuljahres hatten etwa zehn Prozent der Lehrerinnen und Lehrer ihre Stelle in Rudolfstetten gekündigt, dies löste bei den Eltern Verunsicherung aus.

Die Schule befindet sich nun im Wiederaufbauprozess. Dabei ist es wichtig, dass sie eine gemeinsame pädagogische Strategie finden. «Damit wollen wir auch eine einheitliche Strategie zur Konflikt- und Problemlösung schaffen», sagte Zehnder.

Auch im Kollegium soll ein Vertrauensaufbau stattfinden, damit die pädagogische Zusammenarbeit besser gelingt. Deshalb will Zehnder für die Schule eine langfristige Vision schaffen, die soll in einem Jahr stehen. Die Schule wird während der Aufarbeitung von der kantonalen Schulaufsicht begleitet und in zwei Jahren der Fortschritt überprüft.

Neue Website mit Eltern-ABC kommt im Januar

Co-Schulleiterin Santurbano stellte konkrete Massnahmen vor, mit denen die Schule die Defizite aufarbeiten will. Ein Punkt ist dabei die Elternkommunikation. Um diese besser zu gestalten, wurde das digitale Kommunikationsmittel «Klapp» eingeführt, ausserdem soll im Januar eine überarbeitete Website mit Eltern-ABC aufgeschaltet werden. Zudem werde geprüft, in welcher Form ein Elternforum geschaffen werden könne.

Santurbano und Zehnder werden ab Sommer 2023 zusammen mit Oliver Gepp die neue, definitive Schulleitung bilden. Gemeinderätin Michèle Kaufmann dankte Zehnder und dem gesamten Team für sein Durchhaltevermögen während der letzten Monate und sagte: «Er hat gute und wertvolle Arbeit geleistet.» Simon Zehnder ist bereits seit März 2020 in der Schule Rudolfstetten-Friedlisberg tätig. Erst als Sozialarbeiter und ab dem August 2021 als Teil der Schulleitung.