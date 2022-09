Rudolfstetten: Ex-Vizeammann Daniel Wieser stirbt auf Mallorca

Rudolfstetten Ehemaliger Vizeammann Wieser am Strand auf Mallorca von Blitz getötet: «Es ist sehr tragisch, was passiert ist» Vergangenen Donnerstag wurde auf Mallorca ein 65-jähriger Schweizer ein Opfer eines Blitzschlages. Wie nun bekannt wurde, handelt sich um den langjährigen, ehemaligen Vizeammann von Rudolfstetten, Daniel Wieser. Weggefährten erzählen, wie sie ihn erlebt haben. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 12.09.2022, 15.50 Uhr

Ex-Vizeammann Rudolfstetten ist bei einem Blitzschlag auf Mallorca ums Leben gekommen. zvg

Ein tragisches Unglück hat den ehemaligen Rudolfstetter Vizeammann Daniel Wieser, der bis Ende vergangenes Jahr im Gemeinderat sass, mitten aus seinem Leben gerissen. Der 65-Jährige verunfallte letzten Donnerstag in den Ferien auf der Baleareninsel Mallorca tödlich. Wie lokale spanische Medien berichten, ist Wieser eines der beiden Opfer eines Blitzschlags am Strand von Cala Mesquida im Nordosten Mallorcas.

Gemäss diariodemallorca.es erfasste kurz vor 16 Uhr ein heftiger Gewittersturm den Strand, an dem sich noch viele Menschen aufhielten. Die Rettungsschwimmer hätten die Anwesenden aufgefordert, aus dem Wasser zu kommen und sich an einen sicheren Ort zu begeben. Offenbar wurde Wieser dann beim Schliessen des Sonnenschirms von einem Blitz getroffen und war auf der Stelle tot.

Metallkette ist geschmolzen

Knapp 15 Meter neben dem Rudolfstetter traf der Blitz anschliessend auch einen 51-jährigen Deutschen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche der Retter vor Ort verstarb dieser 40 Minuten später an den Folgen des Blitzschlags. Ein direkter Blitzeinschlag bewegt sich mit bis zu 200'000 Ampere in einer 1/1000-Sekunde durch den Körper.

Rettungsschwimmer Federico Parisin, der am Strand von Cala Mesquida arbeitet, schildert die dramatischen Minuten des Unglücks gegenüber diariodemallorca.es so: «Fünf Minuten, nachdem wir alle Badegäste gewarnt hatten, sahen wir in der Ferne eine Person, aus deren Körper Rauch aufstieg. Wir rannten, so schnell wir konnten, um zu helfen. Aber als wir ankamen, fanden wir die beiden Leichen, eine davon völlig verkohlt.» Die Metallkette, die Wieser trug, sei sogar geschmolzen gewesen.

Im Sommer wurde er als Boniswiler Schulleiter pensioniert

Wieser wurde erst kürzlich pensioniert, er weilte gemeinsam mit seiner Frau in Mallorca, um den neuen Lebensabschnitt zu feiern. Sie hatten sich eine private Finca in Sant Llorenç des Cardassar, einige Kilometer im Landesinnern, ausgesucht, um ein paar Tage auf Mallorca zu verbringen.

Er war in diesem Sommer nach fünfeinhalb Jahren als Schulleiter in Boniswil in den Ruhestand getreten. Wieser war jahrelang im Bildungsbereich tätig. Er führte unter anderem auch schon die Primarschulen in Arni, Büttikon, Leutwil und Uezwil. In seiner Verantwortung als Boniswiler Schulleiter war beispielsweise die Einführung des neuen Lehrplans und auch die neue Ressourcierung.

Der Strand von Cala Mesquida, an dem das Unglück passierte. Olaf Tausch (2008)

Wieser war auch politisch engagiert. Er wurde im Februar 2008 für die FDP anlässlich einer Ersatzwahl während einer laufenden Legislatur in den Rudolfstetter Gemeinderat gewählt. 2014 übernahm er dann das Amt des Vizeammanns, das er bis Ende 2021 ausführte. Nach 14 Jahren in der Exekutive trat er im Herbst 2021 nicht mehr zur Wiederwahl an.

Zu Beginn seiner Gemeinderatstätigkeit leitete er das Ressort Hochbau, später vollzog er einen Wechsel ins Bildungsressort. Wieser war aber auch zuständig für das Regionale Sportzentrum Burkertsmatt, das er vor zehn Jahren feierlich eröffnete.

Wieser freute sich auf die Zeit nach der Pensionierung

Der plötzliche Tod von Daniel Wieser ist für viele in Rudolfstetten ein Schock. «Ich bin erschrocken, als ich es heute Morgen vernommen habe. Es ist sehr tragisch, was passiert ist. Vor allem, wenn man weiss, wie sehr er sich auf die Zeit nach der Pensionierung gefreut hatte. Mir fehlen die Worte», sagt Gemeindeammann Josef Brem.

Er möchte der Familie sein Beileid aussprechen. «So etwas ist auch psychisch schwer zu verarbeiten.», erklärt Brem. Er arbeitete mit ihm im Gemeinderat und sagt:

«Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Er konnte Sachen kritisch hinterfragen, war aber immer lösungsorientiert.»

«Ich habe ihn immer für seinen Einsatz bewundert»

Auch FDP-Ortsparteipräsident Markus Mötz zeigt sich fast sprachlos, als er durch die AZ am Montagvormittag vom Unglück erfährt. Er kannte Wieser gut, waren beide doch noch im Vorstand der FDP aktiv.

Mötz beschreibt Wieser als sehr hilfsbereiten Menschen. «Ich habe ihn immer für seinen Einsatz bewundert», sagt Mötz. Wieser hatte zum Beispiel seit diesem Jahr das Aktuariat der Abgeordnetenversammlung der Burkertsmatt übernommen. Und sich extra für die Protokollierung der Sitzung vom 1. September live aus Mallorca online zugeschaltet.

Politisch sei Wieser sehr konsensfähig gewesen. «Er dachte nie stur nach Parteibüchlein, sondern über die Parteigrenzen hinweg. Daniel politisierte immer auf einer sachlichen Ebene», erzählt der Rudolfstetter FDP-Präsident.

