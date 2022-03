Rudolfstetten Die Flucht vor dem Krieg war Lidias erste Reise ausserhalb der Ukraine – gelandet ist sie im Freiamt Die beiden geflüchteten Ukrainerinnen Lidia Kuschnirenko und Elena Pedorich leben seit knapp zwei Wochen mit ihren Kindern in Rudolfstetten. Sie erzählen eindrücklich von ihrer Flucht, wie sie im Dorf aufgenommen wurden und welche Rolle ihre Freundin Julia Malakhivska dabei spielt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Sie sind froh um die Hilfe ihrer Freundin Julia Malakhivska (links): die aus der Ukraine geflüchteten Lidia Kuschnirenko und Elena Pedorich. Marc Ribolla

Nervös spielt sie mit ihren Fingern am Bändel der Handtasche auf ihren Beinen herum. Ab und zu huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, auch wenn ihr momentan überhaupt nicht zum Lachen ist. Vor einem Monat noch war Lidia Kuschnirenko in ihrer Heimat Ukraine, nun sitzt sie an diesem Mittwochvormittag zusammen mit Elena Pedorich in einem Sitzungszimmer des Rudolfstetter Gemeindehauses. Die beiden Frauen sind mit ihren je zwei minderjährigen Kindern (6, 11, 12 und 14 Jahre) vor dem Krieg geflüchtet.

Eine Zuflucht haben die 36-jährige Kuschnirenko und die 38-jährige Pedorich bei ihrer Freundin Julia Malakhivska gefunden. Die Russin, die selbst in der Ukraine aufgewachsen ist, wohnt auf dem Friedlisberg zusammen mit ihrem Schweizer Mann. Nun haben die beiden die Familien bei sich aufgenommen. Julia spricht sehr gut Deutsch, kennt Elena und Lidia schon seit über einem Jahrzehnt und ist als Dolmetscherin dabei, als die AZ die beiden zum Gespräch trifft.

Arbeit als Ärztin und Krankenschwester in der Ukraine

Vor Ausbruch des Krieges führten sie ein ganz normales Leben. «Ich hatte ein gutes Leben und eine gute Arbeit», erzählt Lidia, die geschieden ist. Die gelernte Krankenschwester arbeitete im administrativen Bereich einer Neugeborenenklinik in der Nähe von Kiew und lebte in Kopiliw.

Elena ihrerseits war HNO-Ärztin für Kinder und Erwachsene am Ärztezentrum Pervozvet in Irpin am Stadtrand von Kiew. Als die Russen am Morgen des 24. Februars mit dem Einmarsch begannen, war Elena mittendrin. «Ich konnte von meinem Fenster aus zum Flughafen sehen, wie der Rauch aufstieg», sagt sie. Noch am selben Abend ist sie mit ihrer Familie in ein kleines Dorf namens Makariv, rund 40 km westlich, geflohen.

Julia Malakhivska mit ihren Freundinnen Elena Pedorich und Lidia Kuschnirenko (von links) in Rudolfstetten. Marc Ribolla

Dorthin kam auch Lidia. Eindrücklich und mit Schilderungen, die unter die Haut gehen, erzählen die beiden wie sie die Tage dort in einem Haus erlebten. Die Bombenangriffe zerstörten praktisch das ganze Dorf. Strom, Gas oder Internet waren nicht mehr verfügbar. «Wir übernachteten bei Minusgraden im Haus ohne Fenster. Überall lag Erde, die von den Angriffen aufgewirbelt worden war», sagt Elena unter Tränen.

Später machten sie sich mit dem Auto auf in Richtung polnische Grenze. Besonders brutal: Für Lidia war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie die Ukraine verliess – und dies als Flüchtling. Mit ungewisser Zukunft. «Unterwegs fragten die Kinder, ob dies echte Panzer seien oder das Feuer dort wirklich so brenne», berichtet sie.

Die Kinder von Elena und Lidia in Rudolfstetten. zvg

Von Polen aus konnten sie einen Bus nach Frankfurt besteigen und von dort mit dem Zug weiter nach Zürich reisen. Fünf Tage waren sie unterwegs, ehe Lidia und Elena am 10. März bei Julia in Rudolfstetten ankamen.

Mit dabei hatten sie gerade mal einen Koffer. Einen Teil ihrer Habseligkeiten liessen sie jeweils unterwegs zurück. In der Ukraine geblieben sind Elenas Mann, ihre Mutter und Schwester und Lidias Vater. Zu ihnen besteht Kontakt.

«Viele haben eine gute Ausbildung»

In Rudolfstetten versuchen sich die beiden Ukrainerinnen so schnell wie möglich zu integrieren. Auch dank der Hilfe von Julia und vor allem auch durch die grosse Unterstützung der Bevölkerung. «Viele haben eine gute Ausbildung, das Problem ist oft die Sprache», sagt Julia. Elena und Lidia besuchen deshalb schon Deutschkurse. Der Wille zum Arbeiten ist gross. Auch die Kinder sind schon aktiv. Eine Tochter besucht beispielsweise das Fussballtraining beim FC Mutschellen.

Sie versuchen sich so gut es geht, eine Tagesstruktur zu geben. «Heute hat Elena zum Beispiel die Kindergruppe vom Friedlisberg in die Schule begleitet. Allein. Das hat wunderbar geklappt», freut sich Julia für ihre Freundin.

Die Kinder freuen sich über die grosszügigen Spenden der Rudolfstetter Bevölkerung. zvg

Die Menschen am Mutschellen helfen den Geflüchteten mit Sachspenden grosszügig. Besonders die Frauengemeinschaft Rudolfstetten leistet mehr als wertvolle uneigennützige Arbeit. Gemeinderätin Michèle Kaufmann sagt: «Man spürt im Dorf, was noch auf uns zukommen könnte. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenspannen und vernetzen.»

Denn eine schnelle Rückkehr in die Ukraine ist nicht realistisch. «Natürlich ist es unser riesiger Wunsch nach Hause zu gehen. Aber wir probieren alles, um uns hier gut zu integrieren», sagt Elena. In ihrer Heimat haben sie nichts mehr. Ihre Wohnungen und die Kliniken sind von den Angriffen komplett zerstört worden.

