Abdankung Erzherzogin Margherita – König Philippe in Muri

Der König von Belgien ist in Muri eingetroffen – er nimmt an der Abdankung von Erzherzogin Margherita teil

Die Beisetzung der Erzherzogin Margherita von Österreich-Este ging am Samstag ab 11 Uhr in Muri über die Bühne. Die Trauerfeier in Muri lockte nicht nur Schaulustige aus der Region an. Eingetroffen sind auch der König von Belgien, Philippe, und Gattin Astrid, sie nehmen an der Beisetzung in der Loretokappelle Teil.