Antonia und Ralf Ernst leben im alten Schulhaus in Rottenschwil.

Rottenschwil Wo jedes Möbel seine eigene Geschichte erzählt: Die Familie Ernst lebt im alten Schulhaus Eigentlich wollten Antonia und Ralf Ernst nie nach Rottenschwil ziehen. Doch dann hat der Treuhänder vor 28 Jahren den Fensterladen geöffnet und ‒ dem Blick auf das Alpenpanorama sei Dank ‒ das Ehepaar hat sich in das heruntergekommene Haus verliebt. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Antonia und Ralf Ernst wohnen seit bald 28 Jahren im alten Schulhaus von Rottenschwil ‒ früher zusammen mit ihren drei Kindern, heute mit Hündin Lumi. Alex Spichale

(6. Januar 2022)

Wenn bei der Familie Ernst jemand an der Tür klingelt, ertönt das ganz gewöhnliche «Ding-Dong», wie es das in den meisten Häusern tut. Das erwartete, schrille Rasseln oder der tiefe Gong bleiben aus. Denn die Pausenklingel in diesem alten Schulhaus ist längst ausser Betrieb. Auch sonst erinnert in den Räumen kaum ein Detail daran, dass hier vor vielen Jahren einmal die Rottenschwiler Kinder unterrichtet worden sind.

Bereits bei der Anfrage, ob sie die AZ durch ihr Heim führen würde, warnte Antonia Ernst lachend: «Es gibt in unserem Haus aber keine Klassenzimmer mehr und wir haben auch keine Wandtafeln.» Denn nach ihrem Einzug vor fast 28 Jahren haben Antonia und Ralf Ernst das alte Schulhaus umgebaut. Die Pläne mit den Raumaufteilungen hat sie selbst gezeichnet, er die meisten handwerklichen Arbeiten eigenhändig erledigt.

Trotzdem, oder viel mehr genau deshalb, lohnt sich eine Tour durch dieses Haus ganz besonders. In jedem Zimmer steckt viel Herzblut, jedes Möbel scheint seine ganz eigene Geschichte zu haben. Und wenn die alten Holzbalken sprechen könnten, wüssten sie sicher viel davon zu erzählen, was sich in all den Jahren unter ihnen abgespielt hat.

Bereits von aussen ist zu erkennen, dass das alte Schulhaus in Rottenschwil ein besonderes Gebäude ist. Alex Spichale

«Wir haben uns verliebt: In dieses Haus, in Rottenschwil»

Ihr Haus würde das Ehepaar Ernst heute um keinen Preis mehr hergeben. Doch wie kommt man dazu, in ein altes Schulhaus einzuziehen? «Das ist eine lustige Geschichte», erinnert sich Ralf Ernst. Es war, als sie noch in Boswil lebten. Die beiden Töchter Shirin und Nina waren bereits auf der Welt – da war die junge Familie auf der Suche nach einem neuen Zuhause samt Garten. Seine Frau ergänzt: «Eines Tages rief meine Mutter an. Sie hatte gesehen, dass im Tagi das alte Schulhaus in Rottenschwil ausgeschrieben war.»

Bei dieser Erinnerung müssen beide herzlich lachen. Denn nach Rottenschwil zu ziehen, sei damals für beide gar nicht in Frage gekommen. «Aber meine Mutter liess nicht locker und meldete sich zwei Wochen später erneut – das Inserat war noch immer in der Zeitung. Damit sie zufrieden war, sind wir uns das Haus dann trotzdem ansehen gegangen», so die 56-Jährige. Zusammen mit rund zehn weiteren Interessenten haben sie an einer offiziellen Besichtigung teilgenommen.

Zwar liess der erste Eindruck etwas zu wünschen übrig. «Das ganze Haus war eklig und schmutzig. Im Innern war alles voller Fliegen und Öl von den alten Öfen», erinnert sich Antonia Ernst und verzieht das Gesicht. «Doch dann hat der Treuhänder die Fensterläden geöffnet und uns sind die Laden runtergefallen.» Der Blick auf das Alpenpanorama und das Potenzial des alten Bauwerks mit Jahrgang 1838 habe sie schlussendlich doch ins Reusstal gezogen. «Wir haben uns verliebt: In dieses Haus, in Rottenschwil. Bis heute ist es uns einfach wohl hier», so der 58-Jährige.

Ein eigenes Reich für die Kinder ‒ direkt unter dem Dach

Am 13. Dezember 1993 haben Antonia und Ralf Ernst den Kaufvertrag unterschrieben. In den darauffolgenden Jahren haben sie viel Zeit und Arbeit in den Umbau investiert. Der Familienvater, gelernter Elektriker und leidenschaftlicher Handwerker, verbrachte viel Zeit auf der eigenen Baustelle. Nachdem die Familie mit Sohn Ramon um ein weiteres Mitglied gewachsen war, wurde auch das oberste Stockwerk direkt unter dem Dach ausgebaut.

Seit 28 Jahren lebt die Familie Ernst im alten Schulhaus in Rottenschwil. Ralf Ernst führt die AZ durch ihr Zuhause. Melanie Burgener

Mit drei Schlaf- und eigenem Badezimmer sowie einer gemütlichen Stube unter der Dachschräge wurde diese Etage das Reich der drei Kinder. Bis heute sind ihre Zimmertüren mit rot-orangenen Graffiti und ihrem jeweiligen Namen verziert. «Die hat der heute bekannte Künstler Pirmin Breu für uns gesprayt», sagt Ralf Ernst. Im selben Stil hat der Murianer auch das eiserne Garagentor des alten Schulhauses gestaltet.

Die Handwerker, die die Familie beim Umbau unterstützt haben, kommen ebenfalls aus der Region. Das liegt den beiden sehr am Herzen. «Auch das Holz stammt aus der Nähe. Bei einigen Stücken wissen wir sogar, wo der Baum einmal gestanden hat», erzählt Antonia Ernst. Holz gibt es im alten Schulhaus viel. Alles ist massiv, nichts wurde furniert. Besonders im offenen Wohnzimmer mit dem warmen Licht, das zugleich auch Esszimmer und Küche ist, fällt das auf.

Das Wohnzimmer mit der offenen Küche zeigt die Liebe von Antonia und Ralf Ernst zu massivem Holz. Sogar die hängenden Lampen wurden nach ihren Vorstellungen gedrechselt. Alex Spichale

Das Haus entspricht bis ins kleinste Detail genau ihrem Geschmack

Den grossen Esstisch hat Antonia Ernst in einer Bauernscheune entdeckt. «Der Bauer hat ihn mir geschenkt. Er hatte damals rosarote Beine und brauchte eine neue Tischplatte. Diese war dann viel heller als der Rest des Möbels, das hat zum Schreien ausgesehen», erinnert sie sich. Doch die Bitte an ihre Kinder, der Oberfläche beim Essen, Spielen und Basteln keine Sorge zu tragen, habe die Farbe bald angeglichen. Die unterschiedlichen Stühle, die um den Tisch herumstehen, hat Tochter Nina selbst bemalt. Die Sessel neben dem Sofa haben sie gerettet und neu bezogen.

Viele der Möbelstücke im Haus der Familie haben eine solche Geschichte. Das Bücherregal, das im engen Gang vor dem Schlafzimmer steht, hat Antonia Ernst in Boswil gesehen und ebenfalls vom Besitzer geschenkt bekommen. «Als mein Cousin einmal zu Besuch war, fragte er mich ganz erstaunt, wo ich dieses Gestell her habe. Denn genau das gleiche, habe seinerzeit in Boswil in der Werkstatt unseres Grossvaters gestanden.»

Sogar die hängenden Lampen im Wohnzimmer sind aus Holz, millimetergenau nach der Vorstellung der beiden von einem Handwerker gedrechselt. Das Haus entspricht bis ins kleinste Detail genau dem Geschmack der Familie. «Nur am tragenden Hauptbalken zuoberst im Dachstock durften wir nie etwas verändern», erzählt Ralf ernst. Denn dieser hält das ganze Gebäude, das bis heute unter Substanzschutz steht, zusammen.

Am Hauptbalken im Dachgeschoss sieht man noch Spuren aus der Zeit, als die Lehrpersonen das Holz zum Beheizen des alten Schulhauses selbst hacken mussten. Alex Spichale

Jener Balken hatte früher noch eine andere wichtige Funktion. Die Kerben am vorderen Ende beweisen, dass hier einmal regelmässig Holz zum Heizen gehackt wurde. Eine ehemalige Lehrerin, die noch immer im Dorf lebt, hat ihnen aus dieser Zeit berichtet. «Es wird auch erzählt, dass, wenn das Holz manchmal knapp wurde, alle Schülerinnen und Schüler am Morgen ein Holzscheit mitbringen mussten», erzählt Antonia Ernst lachend.

Ein mexikanisches Fest und eine Stube voller Freunde

Wieder zurück in der Stube erzählt Antonia Ernst: «Den Boden haben wir damals ebenfalls neu verlegt, auch wenn viele Besucher denken, er sei noch original aus dem Baujahr.» Die vielen lebhaften Jahren mit Kindern und Hunden haben ihm eine Oberfläche mit antiker Optik verpasst.

Manch ein Fest wurde auf diesem Boden gefeiert. «Weisst du noch, an einem Geburtstag von dir haben wir ein mexikanisches Fest gefeiert», sagt Ralf Ernst an seine Frau gewandt. «Da war dieser ganze Raum hier gefüllt mit Festbänken», erzählt er strahlend. Das bunt bemalte Tuch mit dem Motto-Schriftzug hängt noch immer im Eingang über der steilen Holztreppe. Seine Frau ergänzt: «Und unsere Kinder haben auch viele Massenlager hier veranstaltet. Sie hatten immer viele Freunde hier zu Besuch. Im Sommer hatten wir dafür immer ein grosses Zelt im Garten aufgestellt.» Die rund 900 Quadratmeter Land waren für sie ein Spielparadies.

Hinter den Mauern und im Garten des alten Schulhauses in Rottenschwil wurden in den vergangenen 27 Jahren viele Feste gefeiert. Alex Spichale

Im Erdgeschoss lebt heute Antonia Ernsts Schwester Petra Frey mit ihrem Partner und betreibt ihren Coiffeur-Salon. Auch die oberen Etagen sind noch immer belebt. Die Kinder sind zwar ausgezogen, kommen aber gerne und regelmässig nach Hause. In einem der Zimmer hat Sohn Ramon mit seinen Freunden einen Raum für das Spiel Dungeons & Dragons eingerichtet, zu dem sie sich regelmässig treffen.

Und auch die Gästezimmer sind, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, häufig besetzt. Antonia und Ralf Ernst freuen sich darüber, wenn ihre Freunde und Familie zu Besuch kommen. «Besonders, wenn wir im Sommer den Pizzaofen im Garten einheizen, geht es schnell, bis alle wieder zu Hause sind», erzählt Antonia Ernst lachend.

