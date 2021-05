Rottenschwil «Wir mussten es einfach machen» – nach fast 20 Jahren steht wieder «eine Meier» am Herd des Restaurants Hecht Anita Strebel-Meier übernimmt gemeinsam mit ihrem Mann das Traditionsrestaurant am Reussufer. Nebst Fischknusperli und gebackenem Hecht kommen Köstlichkeiten aus aller Welt auf den Tisch. Pascal Bruhin 21.05.2021, 05.00 Uhr

Nach 19 Jahren Verpachtung übernimmt die dritte Generation der Besitzerfamilie Meier den «Hecht» in Rottenschwil. Pascal Bruhin

Sage und schreibe 19 Jahre ist es her, seit zum letzten Mal ein Mitglied der Familie Meier am Herd des Restaurants Hecht in Rottenschwil stand. Mit Anita und Oliver Strebel-Meier übernimmt nun nach langem Unterbruch die dritte Generation der Besitzerfamilie das Ruder im altehrwürdigen Fischrestaurant an der Reussbrücke zwischen Rottenschwil und Unterlunkhofen. Nicht ohne Stolz führt das Ehepaar durch die traditionsreichen Säle. Über 200 Gäste kann der «Hecht» in coronafreien Zeiten bewirten, dazu rund 60 auf der Terrasse.

Aus dem Familienarchiv: Der Landgasthof zum Hecht blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. zvg

Entscheid fiel im vergangenen Herbst

Die Entscheidung, das Restaurant nach mehreren, zum Teil unglücklichen Pachtverhältnissen wieder selber zu führen, fiel letzten Herbst doch eher kurzfristig. «Aber wir mussten es einfach machen», sagt Anita Strebel. Die gelernte Köchin ist als Tochter von Josefine «Yosi» und Josef «Sepp» Meier direkt über dem Restaurant aufgewachsen. Ihre Lehre machte sie im Restaurant Central in Niederrohrdorf. Dann folgten eine Zusatzlehre im Service des elterlichen Betriebs und letztlich das Wirtepatent.

Aus dem Familienarchiv: Josefine «Yosi» Meier putzt den grossen Kronleuchter ... zvg

Als die Eltern 2002, nach 40 Jahren im «Hecht», in den wohlverdienten Ruhestand traten, stellte sich die Frage, ob Tochter Anita den weitum bekannten Landgasthof übernehmen würde. Die 44-Jährige erläutert:

«Das kam damals für uns nicht in Frage.»

Grund dafür war die Familienplanung. «Ich weiss, wie viel Stress dahinter steckt. Wegen der Kinder wollten wir das Restaurant nicht übernehmen», sagt Anita Strebel. 16 Jahre lang war sie als Mutter und Hausfrau tätig. Das Restaurant wurde in dieser Zeit verpachtet.

... der noch heute im grossen Saal des Restaurants Hecht hängt. Pascal Bruhin

Zeitpunkt für die Übernahme war ideal

Mittlerweile sind die Kinder, eine 16-jährige Tochter, ein 14- und ein 11-jähriger Sohn, «aus dem Gröbsten raus». Und als der bisherige Pächter Vittorio Laubscher seinen langjährigen Pachtvertrag nach gut zwei Jahren vorzeitig auflöste, stellte sich einmal mehr die Frage: Wie geht es weiter mit dem «Hecht»?

Aus dem Familienarchiv: Auf einer alten Visitenkarte des Restaurants thront der «Hecht» gleich selber. zvg

«Ein Pächterwechsel kostet natürlich immer viel Geld», erläutert Anita Strebel. «Und gerade in der aktuellen Zeit ist es schwierig, überhaupt einen neuen Pächter zu finden.» Kurzerhand entschloss sich das Ehepaar, den Familienbetrieb nun doch selbst zu übernehmen. «Wir wollen jetzt ein bisschen Ruhe in die Sache bringen», sagt Ehemann Oliver. Der 48-Jährige ist in Bremgarten aufgewachsen ist.

Anitas Ehemann Oliver Strebel wird am Buffet und im Service im Einsatz sein. Pascal Bruhin

Der gelernte Maurer und Logistikfachmann hat seinen Job als Abteilungsleiter eines Lenzburger Filtertechnik-Unternehmens gekündigt, um künftig am Buffet und im Service des «Hecht» tätig zu sein. «Wir setzen jetzt alles auf eine Karte», sagt er. «Ein Plan B ist ganz weit weg.» Seit 26 Jahren ist das Paar glücklich verheiratet.

Anita und Oliver Strebel vor dem Horben-Saal, der 1921 von der Alpwirtschaft Horben nach Rottenschwil umgesiedelt wurde. Pascal Bruhin

Für die Eltern Yosi und Sepp Meier sei es einerseits eine Freude gewesen, dass die Tochter nun das Restaurant übernimmt. Andererseits sei es für sie aber auch eine Herausforderung, da sie jetzt – sie 79, er 82 Jahre alt – wieder im Hintergrund des «Hecht» der Tochter und ihrem Mann mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Aus dem Familienarchiv: Josef «Sepp» Meier in der Küche des Restaurants Hecht. zvg

Neuer Küchenchef machte schon seine Lehre im «Hecht»

Ein Küchenchef für den «neuen alten Hecht» war indes schnell gefunden: Christian von Gunten kennt das Restaurant in- und auswendig. Er hat seine Lehre hier gemacht und war insgesamt 30 Jahre lang im Lokal am Reussufer tätig, bis er vor drei Jahren in die Alpwirtschaft Horben wechselte. Wohnhaft blieb er aber direkt neben dem «Hecht». Und nun ist er auch zurück in dessen Küche.

Der neue Küchenchef Christian von Gunten war schon einmal 30 Jahre lang im Restaurant Hecht tätig. Pascal Bruhin

«Auf der Welt gibt es so viele feine Sachen. Das wollten wir reinbringen», sagt Anita Strebel, die neben von Gunten in der Küche steht. Australische Pies, indisches Butter Chicken, ungarische Langos oder brasilianische Bohnenbällchen, aber auch deutsche Currywurst finden sich auf der neuen Karte des «Hecht», die passenderweise nicht Speise-, sondern Reisekarte heisst.

Anita und Oliver Strebel bereisten die Welt und wollen nun ihre Gäste an ihren kulinarischen Entdeckungen teilhaben lassen. Pascal Bruhin

Seit 15 Jahren sammelt sie Rezepte aus aller Welt

«Schon vor 15 Jahren habe ich angefangen, Rezepte zu sammeln», sagt Anita Strebel schmunzelnd. «Für den Fall, dass wir das Restaurant doch noch einmal übernehmen. Geglaubt habe ich aber eigentlich nicht daran.» Allerlei kulinarische Köstlichkeiten haben Anita und Oliver Strebel auf Reisen in die ganze Welt kennen und lieben gelernt. Und diese möchte das Ehepaar nun auch seinen Gästen kredenzen.

Der Hecht hat noch immer seinen Platz im Horben-Saal im Restaurant Hecht. Pascal Bruhin

«Chrüz und quer um die Welt», so denn auch das neue Konzept des «Hecht». Anita Strebel versichert aber:

«Ich bin Schweizer Köchin. Alles hat bei mir immer einen Schweizer Touch.»

Fehlen dürfen dabei aber natürlich nicht der Hecht gebacken im Haus-Bierteig oder die selbstgemachten Fischknusperli, die schon zu Grosselterns Zeiten auf der Karte standen. Anna und Engelbert Meier haben den «Hecht», schon damals ein Restaurant, übrigens 1936 erworben.

Aus dem Familienarchiv: Grossmutter Anna Meier bereitet ihre Fischknusperli im Bierteig zu. zvg

Nach Anna und Engelbert sowie Yosi und Sepp übernimmt nun also mit Anita und Oliver Strebel die dritte Generation der Meiers den «Hecht». Und auch die vierte steht bereits in den Startlöchern: Denn der 14-jährige Sohnemann schnuppert gerade als Koch. Die Zukunft des «Hecht» scheint also langfristig gesichert.

Restaurant Hecht in Rottenschwil Seit dem 12. Mai bieten Anita und Oliver Strebel einen Take-away von 11 bis 19 Uhr an. Gegessen werden darf auf der Terrasse. Sobald es zu neuen Lockerungen für die Gastronomie kommt, werden die Gäste durchgehend von 8.45 bis 23 Uhr kulinarisch verwöhnt. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Weitere Informationen unter www.hecht-rottenschwil.ch.

