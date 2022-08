Das 2. Trychler-Fäscht in Rottenschwil mit 1000 Besuchenden

Gegen 1000 Festfreudige lockte das 2. Trychler-Fäscht in Rottenschwil an. Höhepunkt des dreitägigen Festes war der Umzug am Samstagnachmittag, an dem 19 Trychler-Gruppen teilnahmen.

Laura Koller Jetzt kommentieren 14.08.2022, 17.10 Uhr