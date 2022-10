Gemeinderatswahlen Rottenschwil: Peter Huber und Marcel Kindler

Rottenschwil Sie machen das Wahlkampf-Trio komplett: So wollen diese Gemeinderatskandidaten das Rennen gegen ihren Konkurrenten gewinnen Das erste Jahr der neuen Amtsperiode 2022/2025 ist noch nicht um und schon findet in Rottenschwil die zweite Gemeinderatsersatzwahl statt. Nebst Jürg Walker, der zum vierten Mal antritt, kandidieren auch Peter Huber und Marcel Kindler. Im AZ-Interview erzählen sie, was sie erreichen wollen. Melanie Burgener 29.10.2022, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Rottenschwil findet am Sonntag, 27. November, die Ersatzwahl für den freigewordenen Gemeinderatssitz statt. Melanie Burgener

(21.1.2022)

Erst ein Monat ist vergangen, seit in Rottenschwil eine erste Ersatzwahl für einen Gemeinderatssitz stattgefunden hat. Nun werden die Einwohnerinnen und Einwohner am 27. November erneut zur Urne gebeten. Es gilt den Platz der im August zurückgetretenen Susanne März zu besetzen.

Wie bereits zur Wahl am 25. September tritt der 59-jährige Jürg Walker auch diesmal wieder an. Diesmal kämpft er gleich gegen zwei Kandidaten: Einerseits steht der Name des 65-jährigen Peter Huber auf der Wahlvorschlagsliste. Ihn kennt die Bevölkerung bereits als Präsident der Finanzkommission Fiko der Gemeinde.

Zudem möchte auch der 55-jährige Marcel Kindler, Kassier des Kulturvereins von Rottenschwil, im Gemeindehaus Einsitz nehmen. Die AZ hat den beiden Kandidaten Huber und Kindler jeweils fünf Fragen gestellt. Darin erzählen sie von ihrer Motivation und begründen, weshalb sie sich gerade jetzt in dieses Amt wählen lassen möchten.

Peter Huber, 65, parteilos

Vor einem Jahr haben die Gemeinderatswahlen stattgefunden. Im September gab es in Rottenschwil erste Ersatzwahlen. Stand eine Kandidatur für Sie schon früher zur Diskussion?

Peter Huber kandidiert zum ersten Mal für den Gemeinderat Rottenschwil. zvg

Ja, ich wurde schon mehrmals Angefragt. Mit einem eigenen Geschäft war das zeitlich jedoch nicht möglich. Seit 2004 bin ich in der Finanzkommission (Fiko) und das Dienstälteste Behördenmitglied in Rottenschwil. Ich kenne die Gemeinde aus meinen Tätigkeiten als Fiko-Präsident sehr gut. Oft habe ich in den vergangenen Jahren aus eigener Initiative Behördenmitglieder gesucht – es gab Zeiten, da meldete sich niemand als Gemeinderat.

Weshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Sie dafür?

Per Ende 2021 haben meine Frau und ich unser Geschäft verkauft. Damit hat sich meine Private Situation schlagartig verändert, sodass ich mich nun zeitlich und fachlich hervorragend im Gemeinderat einbringen kann.

Welches sind Ihre Kernkompetenzen und wie möchten/können Sie diese im Gemeinderat von Rottenschwil einbringen?

Ich hatte schon manche Führungsaufgaben, vor allem auch neben dem eigenen Geschäft. Ich war Präsident vom Verband Schweizer Volksmusik des Kantons Aargau, der damals nahezu 1000 Mitglieder zählte. Ich war Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Bremgarten und Umgebung und 2011 habe ich eine Kapelle gegründet, die heute Schweizweit bekannt ist.

Wenn ich mich für etwas entscheide, mache ich das mit grossem Engagement und umsichtiger Kompetenz. Das ist auch der Grund, weshalb ich bisher sehr oft eine Führungsrolle übernahm.

Problemlösungen suche ich, wenn immer möglich, im Einklang mit den Beteiligten.

Was läuft in Rottenschwil noch nicht so, wie es sollte, und wie wollen Sie das ändern?

Rottenschwil hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Die Lebensqualität ist gut, der Slogan «da wo die Natur zu Hause ist», passend. Bei uns fühlen sich Familien zu Hause, Kinder wachsen in einer schönen Umgebung auf und die Schule hat einen ausgezeichnete Ruf. Aus meiner Sicht hat das mit der Grösse der Gemeinde und der Nähe vom Gemeinderat zur Bevölkerung zu tun.

Als Fiko-Präsident schätze ich es, dass die Bevölkerung sich mit den Begehrlichkeiten, die teilweise in Gemeinden herrscht, zurückhält. Das ist ein wesentlicher Grund, weshalb wir kürzliche eine Steuersenkung machen konnten. Als Gemeinderat wäre es mir ein Anliegen, mit den Steuereinnahmen haushälterisch umzugehen.

Wo sehen Sie die grösste Herausforderung für Rottenschwil in den kommenden Jahren?

Auch Rottenschwil muss sich den regionalen und überregionalen Problemen stellen: steigende Preise im Sozialwesen, mehr Schutzsuchende aufgrund der internationale Lage und sollte sich die Wirtschaftslage auch in der Schweiz verschlechtern, werden wir mit mehr Sozialfällen konfrontiert werden. Weiter haben wir Gemeindeaufgaben wie Verkehr, Eigenwirtschaftsbetriebe, Schule, und vieles mehr zu erledigen.

Marcel Kindler, 55, parteilos

Auch Marcel Kindler tritt die Ersatzwahl für den Gemeinderat Rottenschwil an. zvg

Auf die schriftlichgestellten Fragen der AZ möchte Marcel Kindler nicht eingehen. Er verweist auf seinen Flyer, der er in den Haushalten von Rottenschwil verteilt. «Dann sprech ich überall vom gleichen», erklärt der 55-Jährige lachend.

Der gelernte Landwirt und Landschaftsgärtner leitet seit 2010 sein Unternehmen «Gartenpflege & Hauswartung Marcel Kindler». In der Gemeinde engagiert er sich darüber hinaus als Kassier des Kulturvereins.

«Im Kulturverein habe ich die Möglichkeit mich sozial für das Dorf zu engagieren. Dies würde ich auch gerne auf politischer Ebene im Gemeinderat tun. Dabei liegen mir die Entwicklung des Dorfes und ein aktives Dorfleben am Herzen», beschreibt der Vater eines erwachsenen Sohnes seine Motivation. Sein Motto lautet: «Mit Rat und Tat für unser Dorf.»