Jürg Walker kandidiert zum 4. Mal als Gemeinderat Rottenschwil.

Rottenschwil «Nach der letzten Wahl hatte ich anonyme böse Briefe erhalten»: Jürg Walker kandidiert zum vierten Mal für den Gemeinderat Am 27. November finden in Rottenschwil die Ersatzwahlen für die abgetretene Susanne Merz statt. Zu den Kandidaten zählt auch Jürg Walker. Es ist bereits sein vierter Versuch, die Wahl ins Gemeindehaus zu schaffen. Sein letzter ist erst einen Monat her. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Jürg Walker aus Rottenschwil kandidiert bereits zum vierten Mal für den Gemeinderat. Bild: Melanie Burgener

«Ich will, dass die Leute mich wählen, weil sie mich gut finden. Nicht, weil ein abgekartetes Spiel gespielt wird», sagt Jürg Walker. «Ich bin total gegen Vetterliwirtschaft.» Diesen Grundsatz verfolgt der 59-Jährige als Unternehmer seiner Firma, aber auch als Gemeinderatskandidat – und das in beiden Bereichen seit über 20 Jahren.

Am 27. November kandidiert Jürg Walker zum vierten Mal als Gemeinderat von Rottenschwil – bisher blieben alle Versuche erfolglos. Darauf angesprochen lacht er auf: «Ja, das ist eine leidige Geschichte.» 2001 startete er seinen ersten Versuch, im Gemeindehaus Einsitz zu nehmen, 2013 stand sein Name erneut auf der Wahlvorschlagsliste. Demotiviert habe ihn den ausbleibenden Erfolg nicht: «Ich kann gut mit Niederlagen umgehen, das gibt es in einer Firma auch.»

Deshalb zögerte Walker auch nicht, als er im vergangenen August für eine erneute Kandidatur angefragt wurde. «Als Leute für den Sitz von Martin Weideli gesucht wurden, sprachen mich verschiedene Einwohner an. Sie sagten, ich solle doch nochmals in die Hosen steigen und zur Wahl antreten», blickt er zurück.

Dieses Rennen endete knapp, mit nur 22 Stimmen Vorsprung gewann Ivan Bieri das Rennen. «Ich habe 142 Stimmen erhalten, das ist relativ gut», sagt Walker. 33 Rottenschwilerinnen und Rottenschwiler wollten ihn sogar als Vizeammann im Amt sehen. «Allen, die für mich gestimmt haben, danke ich herzlich. Ihnen gegenüber wäre es nicht fair, wenn ich jetzt einfach untertauchen und nicht für den zweiten freien Sitz von Susanne Merz antreten würde.»

Das Übergwändli ist kein Anzeichen fehlender Intelligenz

Auch über 20 Jahre nach seinem ersten Wahlgang ist es dem Vater dreier erwachsener Kinder ein Anliegen, sich für seine Heimat einzusetzen. Er selbst lebt seit seiner Geburt im kleinen Dorf an der Reuss. «Ich möchte helfen, die Gemeinde weiterzubringen und sie im Namen der Bevölkerung vertreten», sagt er bestimmt und nippt an seinem Kaffee.

Jürg Walker sitzt im dunkelblauen Übergwändli am grossen Tisch im Aufenthaltsraum seiner Firma. Aus der Werkstatt im unteren Stockwerk ertönt das Klirren von Metall, die Motoren schwerer Maschinen knattern. Seit 28 Jahren ist er mit seiner Jürg Walker GmbH in Rottenschwil selbstständig in den Bereichen Industriekranbau, Stahlbaumontage und der Reparatur von Landmaschinen tätig.

Arbeitskleidung sei, entgegen vieler Klischees, aber keinesfalls ein Anzeichen für fehlende Intelligenz, stellt er klar. Beim Führen einer Firma lerne man viel, was man auch als guter Gemeinderat brauche. «Dazu gehören Ehrlichkeit, ein Verständnis für die Bevölkerung, sich für eine Sache beharrlich einsetzen zu können und die Eigenschaft, davon nicht profitieren zu wollen», zählt er auf.

«Wenn ich will, dass meine Firma überlebt, muss ich ehrlich geschäften», nennt er ein Beispiel. Ein weiteres seien die Finanzen. «Es ist einfach, wenn man als Gemeinde oder Staat das Geld der Steuerzahler ausgeben kann. Ich als Unternehmer hingegen weiss, was die Konsequenzen sind, wenn ich eine Fehlinvestition tätige.» Neben Hofläden und einigen Kleinunternehmen zählt er auch die Restaurants Hecht und s’ewige Liechtli als solche innovative Betriebe auf.

«Ich stehe vor die Gemeinde hin, wenn einen Seich passiert»

Weiter sei es ihm ein Anliegen, die Entwicklung des Dorfes mitzuprägen. Dafür setzt er sich bereits als Mitglied der Planungskommission der Nutzungsplanung von Rottenschwil ein. «Eine Herausforderung wird es sein, den Wachstum der Gemeinde, der sich am Limit befindet, mit der Infrastruktur unter einen Hut zu bringen», so Walker.

Er habe das Gefühl, dass auch seine beiden Mitstreiter Peter Huber und Marcel Kindler solche Fähigkeiten ins Amt mitbringen würden. Seinen Wählerinnen und Wähler verspricht Walker jedoch: «Ich werde nicht nur weiterhin öffentliche Projekte kritisch analysieren, sondern stehe auch vor die Gemeinde hin, wenn Fehler passieren.»

Was er jedoch gar nicht nachvollziehen kann: «Wenn man andere hinter ihrem Rücken mit falschen Argumenten schlechtredet.» In Rottenschwil habe es in der Vergangenheit häufig solche Vorfälle gegeben, die nicht sauber verlaufen seien. Das sei vermutlich auch mit ein Grund, weshalb er bisher in keiner seiner Kandidaturen gewählt worden sei. «Nach der letzten Wahl hatte ich beispielsweise einige anonyme böse Briefe erhalten. Das verstehe ich gar nicht», sagt er kopfschüttelnd.

