Rottenschwiler Trychler-Gruppe feiert ihr Fäscht im August 2022

Rottenschwil «Die Freiheitstrychler haben unser Brauchtum kaputt gemacht»: Rottenschwiler feiern Comeback der Glocken mit einem grossen Fest Mit ihrem zweiten Trychler-Fäscht will die Trychler-Gruppe Rottenschwil das Schweizer Brauchtum wieder ins richtige Licht rücken und für mehr Leben in der Reusstaler Gemeinde sorgen. Dafür verzichten sie sogar auf ein grosses Erlebnis. Melanie Burgener

Die Trychler-Gruppe Rottenschwil organisiert das zweite Trychler-Fäscht. Bild: zvg

Die Gelegenheit, die sich der Trychler-Gruppe Rottenschwil in diesem August geboten hätte, wäre einmalig gewesen. Und dennoch hat sie sich dazu entschieden, die Einladung für einen ihrer bedeutendsten Auftritte abzusagen.

«Wir wurden angefragt, ob wir am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfäscht in Pratteln an der Festeröffnung mit über tausend anderen Trychlern, Alphornbläsern und Turner in die Arena einlaufen wollen», sagt Heinz Münger von der Trychler-Gruppe. «Für uns als kleiner Verein mit 15 Mitgliedern wäre das ein grosses Erlebnis gewesen», fügt er an.

Doch wäre die Teilnahme an drei Proben vor Ort im Baselbiet nötig gewesen. Die Generalprobe findet am Wochenende des 13. und 14. Augusts statt. Dass die Rottenschwiler Trychler dann das Kelleramt verlassen, kommt nicht in Frage. «Dann findet unser zweites Trychler-Fest statt», sagt Münger, OK-Präsident des Festes.

Auf diesen Anlass freut sich der Verein bereits, seit er vor fünf Jahren zum ersten Mal stattgefunden hat. Seit über einem Jahr plant das zehnköpfige OK die erneute Durchführung. Nun, genau einen Monat vor dem Fest, ist der Verein beinahe bereit – und vor allem strukturierter als bei seiner Premiere.

Beim ersten Fest wurden sie von den vielen Gästen überrannt

Als die Trychler-Gruppe im August 2017 ihr erstes Fest in der 900-Seelen-Gemeinde Rottenschwil durchgeführt hat, wurde sie komplett überrannt. «Wir sind davon ausgegangen, dass zu den rund 200 Umzugsteilnehmenden noch maximal 600 Besuchende kommen», erinnert sich Heinz Münger.

«Weil dann plötzlich 800 Gäste gekommen sind, mussten wir improvisieren und ausserhalb des Zelts Festbänke und Stühle aufstellen.»

OK-Präsident Heinz Münger. zvg

Heuer wird es bereits von Anfang an zusätzliche Sitzmöglichkeiten auf einer Veranda ausserhalb des Festzeltes geben. Auch beim Essensangebot haben die Organisierenden dazugelernt. «Beim letzten Mal gab es einfach Spiessbraten und Pommes frites. Das geht eigentlich schnell zum Servieren», so Münger.

Doch weil nach dem Umzug alle Teilnehmenden plus die anwesenden Gäste gleichzeitig ihre Bestellung aufgegeben haben, seien lange Wartezeiten entstanden. «Dem wollen wir vorgreifen. Die Umzugsteilnehmenden werden mit einem anderen Menu und separat verköstigt.» Für die Gäste gibt es zusätzlich einen Grillwagen.

«Im Service arbeiten wir zudem neu mit elektronischen Bestell-Geräten. Das ist effizienter und wir brauchen weniger Personal», erklärt Münger. Denn dieses zu finden, sei nicht einfach gewesen.

Die Festwirtschaft muss die Ausgaben decken

«120 Freiwillige privat anzufragen, ist praktisch unmöglich. Schlussendlich haben wir uns an die Vereine der Region gewendet. Doch deren Mitgliedern müssen wir einen Stundenlohn bezahlen», sagt Heinz Münger.

Bei einem Budget von 60'000 Franken fallen solche Ausgaben ins Gewicht. «Trotzdem sind wir froh, dass sie sich überhaupt dazu bereiterklärt haben zu helfen. Ohne sie wäre das nicht möglich», sagt er. Zusätzlich muss der Verein nun Ausgaben für Verkehrskadetten einberechnen.

Denn die geplante Umleitung der Autos und Postautos könne von der Feuerwehr nicht allein geregelt werden. «Einen Teil des Geldes konnten wir dank Sponsoren und Gönnerinnen und Gönnern zusammenbringen. Den Rest hoffen wir, mit den Einnahmen der Festwirtschaft decken zu können», sagt Münger.

Denn Eintritt muss weder für den Fyrabig-Träff am Freitag, 12. August, noch für das Fest samt Umzug, Barzelt und Konzert bezahlt werden. Auch der Festgottesdienst und das Oldtimer-Traktorentreffen am Sonntag sind kostenlos.

«Die Freiheitstrychler haben unser Brauchtum kaputt gemacht»

Der Verein hoffe auch darauf, dass sie mit diesem Fest ihren Beitrag zur Brauchtumspflege leisten könne, die während der Pandemie vor allem auch durch die Gruppierung der Freiheitstrychler gelitten habe.

«Sie haben damit unser Brauchtum kaputt gemacht. Das wollten sie damit wahrscheinlich nicht bewirken, aber dass sie dieses Instrument für ihr Engagement benützt haben, war ein Fehler», sagt Münger. Die Trychler-Gruppe Rottenschwil habe deshalb sogar Drohbriefe und Absagen von Auftritten erhalten.

«Einzelne Veranstalter sagten, sie wollen nichts mehr mit Trychler zu tun haben.»

Diese Situation habe sich zum Glück nun wieder etwas beruhigt. Deshalb freuen sich die Rotteschwiler Trychler nun auf ein gutes Fest mit vielen Gästen. Denn eines sei klar: «Die Trychler sind wie die Schwinger ein geselliges Volk bei dem die Kameradschaft im Vordergrund steht», so Münger.

