Warum in Rottenschwil Solaranlagen nicht mehr Geld einbringen

Rottenschwil Deshalb erhalten im Dorf Besitzer von Solaranlagen 2023 nicht mehr Geld für ihren Strom Wie in vielen anderen Gemeinden müssen auch die Einwohnenden von Rottenschwil im nächsten Jahr mehr für ihren Strom bezahlen. Ein Blick in die Tarifliste 2023 zeigt, dass die Einspeisevergütungen für Solarenergie trotzdem nicht ansteigen. Die Elektra hat dafür eine einfache Erklärung. Melanie Burgener 19.10.2022, 05.00 Uhr

In Rottenschwil gibt es auch 2023 vergleichsweise viele Fotovoltaikanlagen. Dennoch erhalten deren Besitzer trotz der Teuerung für ihren Strom nicht mehr Geld. Symbolbild:

Valentin Hehli

(10. Mai 2022)

Dass auch das Freiamt nicht von der Teuerung des Stroms verschont bleibt, ist spätestens nach den Schlagzeilen von Oberlunkhofen klar. So stark wie diese Gemeinde – in Oberlunkhofen steigt der Preis 2023 um 284,6 Prozent – trifft es die anderen Dörfer der Region zwar kaum. Trotzdem müssen auch die Einwohnenden der Umgebung bald tiefer in die Tasche greifen.

So zum Beispiel in Rottenschwil. Die Gemeinde, die im vergangenen Jahr betreffend Strompreise zu den Top 50 der günstigsten Gemeinden der Schweiz zählte, wird auch 2023 vergleichsweise nicht sehr viel teurer werden. Der Preis pro Kilowattstunde steigt von 16 auf 19,9 Rappen im Hoch- und von 11 auf 13,9 Rappen im Niedertarif.

Strom wird teurer, doch die Einspeisevergütung stagniert

Ein solcher Anstieg darf im Vergleich mit anderen Gemeinden als minim bezeichnet werden. Dennoch hat ein Blick in die neue Tarifliste in den vergangenen Wochen vielleicht im einen oder anderen Rottenschwiler Haushalt für Stirnrunzeln gesorgt.

Denn was vor allem den Besitzenden von Fotovoltaikanlagen aufgefallen sein dürfte, ist, dass der Strom 2023 zwar teurer wird, die Einspeisevergütung von Solarstrom jedoch nach wie vor bei 8 Rappen/kWh im Hoch- respektive 4 Rappen/kWh im Niedertarif liegt. Während Solarstrom in umliegenden Gemeinden im nächsten Jahr teurer verkauft werden kann, erhält, wer in Rottenschwil lebt, für seine Einspeisung trotz der steigenden Strompreise nicht mehr Geld.

Der Strom steigt minim, doch die Netznutzung wird um 40 Prozent teurer

Was auf den ersten Blick vielleicht unlogisch erscheinen mag, kann ganz einfach erklärt werden. «Es ist nicht der Preis für den Strom, der in Rottenschwil im kommenden Jahr steigt, sondern die Kosten für die Netznutzung», sagt Josef Koch, Präsident der Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd, auf Anfrage der AZ.

Denn den Strom kaufe die Elektra jeweils im Voraus und nicht jedes Jahr aufs Neue ein. Demnach ist Rottenschwil 2023 noch nicht von der Teuerung betroffen. Was jedoch die Kosten für den Netznutzungstarif angeht, da kann auch die Elektra Rottenschwil-Werd nichts beeinflussen. Diesen Preis für den Stromtransport über das Leistungsnetz vom Kraftwerk bis ins Haus wird von der AEW Energie AG bestimmt. «Und dieser steigt nun um fast 40 Prozent an», erklärt Josef Koch.

Der Strom an sich bleibt in Rottenschwil also immer noch verhältnismässig günstig. Aus diesem Grund würden auch die Besitzenden von Fotovoltaikanlagen für ihren Solarstrom nicht mehr Geld erhalten. Ob sich das 2024, wenn möglicherweise auch in diesem Dorf die Kosten für die Energie ansteigen, ändern wird, das habe die Elektra sicher noch zu diskutieren.

Rottenschwil ist auf gutem Weg, eine Solar-Vorzeigegemeinde zu werden

Davon wären in der kleinen rund 900-Seelen-Gemeinde doch einige Personen betroffen. Immerhin gibt es hier überdurchschnittlich viele Fotovoltaikanlagen. Insgesamt 25 waren es im Jahr 2021, die gemeinsam rund 8,5 Prozent des gesamten Stromes ausmachen, den die Elektra Rottenschwil-Werd verkauft.

«Und das betrifft nur den Stromüberschuss, der ins Netz eingespeist wird. Was die Besitzer der Anlagen direkt selbst verbrauchen, ist in dieser Zahl nicht einberechnet», sagt Alois Schumacher, Kassier der Elektra. Genaue Statistiken fürs Jahr 2022 gäbe es aktuell noch nicht. Jedoch seien in diesem Jahr bereits vier weitere Anlagen dazugekommen und zwei weitere sollten bis Ende Jahr noch folgen.

Diesen Zahlen zufolge gibt es in Rottenschwil pro Einwohner etwa fünf Quadratmeter Solarpanel. Das sei vergleichsweise viel, sagte Schumacher bereits im vergangenen Jahr gegenüber der AZ.

Dass die Tarife in Rottenschwil so tief sind – die Gemeinde gehört auch heuer zu den günstigsten der Schweiz –, liegt unter anderem auch daran, dass die Elektra die obligatorische Bundesabgabe für die Förderung erneuerbarer Energien (KEV) von rund 90'000 Franken im Jahr nicht auf ihre Kundschaft abwälzt, sondern den Betrag selbst trägt.