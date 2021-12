Rottenschwil: Einbrecher festgenommen – zweiter Täter flüchtig

Rottenschwil 27-Jähriger bei Einbruch festgenommen – zweiter Täter flüchtig Dank rascher Meldung einer Drittperson konnte die Kantonspolizei einen Einbrecher festnehmen. 30.12.2021, 11.28 Uhr

Kurz nach 18 Uhr meldete sich am Mittwochabend eine Drittperson bei der Polizei: In einem Einfamilienhaus an der Obere Rebbergstrasse in Rottenschwil habe man Taschenlampenlicht festgestellt.