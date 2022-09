Ringerstaffel Freiamt verliert in Kriessern deutlich

Ringerstaffel Freiämter ziehen im Rheintal zum Saisonstart klar den Kürzeren Die Ringerstaffel Freiamt unterliegt bei Kriessern im ersten Kampf der Saison deutlich mit 10:25. Nur Roman Zurfluh und Marc Weber konnten ihre Duelle gewinnen. 05.09.2022, 10.41 Uhr

Roman Zurfluh (oben) sorgte in Kriessern für einen von nur zwei Siegen der Ringerstaffel Freiamt. wr (6.11.21)

Letztes Jahr gingen die zwei Begegnungen in der Vorrunde sowie die beiden Kämpfe um den Finaleinzug noch deutlich an die Freiämter Ringer. Diesmal aber zeigten sich die Kriessner zum Leidwesen der angereisten Freiämter auf Augenhöhe und sogar darüber.

Dass beide Teams mit einem gelungenen Start die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen wollten, war am Samstagabend offensichtlich. Nicht weniger als zehn Athleten, die Hälfte aller Ringer auf der Matte, gehören dem Nationalkader an. Entsprechend umkämpft waren die Begegnungen.

Bis 130 kg trafen zwei Kaderathleten und Schweizer Meister aufeinander. Dabei behielt der Rheintaler Ramon Betschart gegen Christian Zemp in einem taktisch geführten Kampf mit 3:1 das bessere Ende für sich. Chancenlos blieben die Freiämter Nils Leutert (gegen Dimitar Sandovs) und Tobias Lüscher (gegen Sandro Hungerbühler), die beide ihre Kämpfe mit 0:15 nach technischer Unterlegenheit verloren.

Weber setzte seine Masse geschickt ein

Auf ungewohntem Terrain bewegten sich bis 97 kg Freistil Damian Dietsche und Roman Zurfluh. Nach ereignisloser erster Hälfte überschlugen sich die Ereignisse im zweiten Umgang. Bei einem ungestümen Angriff Dietsches gelang Zurfluh ein Konter, der ihn in Führung brachte. Der Freiämter gewann den Kampf mit 8:3.

Noch vor der Pause trafen wieder zwei Kaderringer aufeinander. In einem sehenswerten Fight unterlag Nino Leutert aber 2:4 dem Einheimischen Dominik Laritz. Der erste Kampf nach der Pause ging an die Freiämter. Bis 86 kg Greco setzte Marc Weber seine Masse geschickt ein und beförderte Fabio Dietsche mehrfach in die blaue Zone. Weber triumphierte am Ende mit 6:2.

Weber und Zurfluh blieben an diesem Abend die einzigen Freiämter Sieges in einem Kampf. Nur Olympiafahrer Pascal Strebel remisierte in der Klasse bis 75 kg Greco gegen David Loher mit 3:3. Dennoch musste sich die Ringerstaffel Freiamt mit Trainer Marcel Leutert am Ende mit 10:25 den Kriessner klar geschlagen geben. Weiter gehts nächsten Samstag mit dem Heimkampf in Muri gegen Oberriet-Grabs. (pd)