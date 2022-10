Ringen Ringerstaffel Kriessern hält Freiamt auf Distanz Der Ringerstaffel Freiamt gelang der Start in die Rückrunde nicht ganz optimal. Die Gegner aus Kriessern, an denen sie schon im Hinkampf gescheitert sind, bezwangen sie am Samstag in der gut gefüllten Sporthalle Merenschwand mit 14:22 erneut. Patrick Dietsche 10.10.2022, 05.00 Uhr

Der Freiämter Nils Leutert (rot) sicherte sich gegen Christoph Wittenwiler (schwarz) einen deutlichen 18:2-Punktesieg. Patrick Dietsche

Zwar sieht das Resultat nach einem komfortablen Sieg für die Gegner aus Kriessern aus, doch die Begegnung war hart umkämpft und die grosse Punktedifferenz resultiert letztlich auch aus dem Forfait des Freiämters Michi Bucher, der zum letzten Kampf gegen Marc Dietsche nicht mehr antrat.

Sieht man sich die einzelnen Resultate an, haben sich die Kriessner die Differenz in den Details erarbeitet. Vier Siege gingen zu Null an Schwarz-Gelb, während bei Freiamt nur Pascal Strebel keinen Punkt abgab. Der Auftaktkampf bis 57 kg Greco war einer dieser Kämpfe. Tobias Lüscher verlor 0:16, obwohl sein Gegner, Sandro Hungerbühler, in dieser Stilart sichtlich weniger stilsicher auftrat als im Freistil.

Bis 130 kg Freistil sahen die Zuschauer wenig Packendes. Roman Zurfluh und Damian Dietsche neutralisierte sich über die ganze Kampfdauer, sodass am Ende nur drei Aktivitätszeiten Punkte brachten. Zurfluh bekam eine mehr zugestanden und gewann damit 2:1.

Nils Leutert zeigte sich agil und angriffig

Deutlich mehr zu sehen gabs dann bis 61 kg Freistil. Der Kriessner Christoph Wittenwiler, dank des Stilarten-Wechsels ins Team gerückt, hatte gegen Nils Leutert den Auftrag, über die Zeit zu kommen und sich einen Mannschaftszähler zu sichern. Den Punkt holte er sich, doch das vorzeitige Ende konnte er gegen den agilen und angriffigen Leutert beim 18:2 nicht abwenden.

Der Freiämter Pascal Strebel (rot) zeigt gegen David Loher (schwarz) einen herrlichen Ausheber und wird dafür mit 5 Punkten belohnt. Patrick Dietsche

Im Duell zweier Kaderathleten bis 97 kg Greco behielt Ramon Betschart gegen Christian Zemp das bessere Ende für sich. Der Kriessner nutzte die erste Bodenlage zu einer Serie an Durchdrehern, die ihm eine 0:7-Pausenführung einbrachte. Zemp, der nächste Woche an die U23-Weltmeisterschaft fährt, konnte den zweiten Umgang offen gestalten und sich drei Punkte gutschreiben lassen, bis Betschart kurz vor Schluss doch noch eine 4er-Wertung zum 3:11-Schlussresultat gelang.

Kriesserns Neuzugang Dimitar Sandov setzte seine Siegesserie auch gegen Saya Brunner fort. Allerdings leistete der junge Freiämter bis 65 kg Greco mehr Widerstand als die meisten seiner Vorgänger in dieser Saison. Dennoch stand es nach einem intensiven Kampf am Schluss 0:6 für den Kriessner.

Die Entscheidung fiel vorzeitig, Bucher trat nicht mehr an

Philipp Hutter legte gegen Marc Weber bis 86 kg einen Blitzstart hin. Der erste Beinangriff brachte nach Sekunden die ersten Punkte. Danach dominierte Weber das Geschehen und zwang dem Freistil-Spezialisten erfolgreich den Greco-Stil auf. Doch Hutter erfüllte seine Mission beim 10:2 und sicherte sich den budgetierten Mannschaftspunkt.

Dominik Laritz, auch er wird an der U23-WM starten, zeigte sich in einem weiteren Duell mit Nino Leutert bis 70 kg Freistil angriffig und hellwach. Zwar brachten nicht alle Angriffe die erhofften Punkte, am Ende aber gewann der Kriessner verdient mit 2:5.

Für einmal musste sich Fabio Dietsche bis 80 kg Greco nicht mit Marc Weber abmühen. Dem Kriessner stellte sich dafür Joel Meier entgegen, allerdings nur mit mässigem Erfolg. Meier verlor den Kampf 0:8 deutlich.

Etwas mehr als ein 7:0 hatte sich bis 75 kg Greco David Loher gegen Pascal Strebel erhofft, doch der Freiämter Routinier nutzte die erste Bodenlage zu einem starken Ausheber und der einzigen 5er-Wertung des Abends. Diesem Rückstand rannte Loher vergebens hinterher. Trotzdem betrug der Rückstand der Gastgeber damit vor dem letzten Kampf vier Punkte, was dazu führte, dass, Michi Bucher Forfait gab.