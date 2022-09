Ringerstaffel Freiamt trifft im 1. Heimkampf auf Oberriet-Grabs

Ringen Freiämter wollen ihren Fehlstart korrigieren – im ersten Heimkampf der Saison gegen Aufsteiger Oberriet-Grabs Die Ringerstaffel Freiamt trifft in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft daheim in Muri auf den Aufsteiger Oberriet-Grabs. Es gilt die Auftaktniederlage gegen Kriessern vergessen zu machen. Wolfgang Rytz 09.09.2022, 05.00 Uhr

Freiamts Trainer Marcel Leutert will sein Team gegen Aufsteiger Oberriet-Grabs zum ersten Saisonsieg antreiben. Wolfgang Rytz

Die Freiämter Ringer sind am vergangenen Wochenende so schlecht wie seit Jahren nicht mehr in die Nationalliga-A-Saison gestartet. In Kriessern verlor das Team von Trainer Marcel Leutert 10:25. «Das braucht eine Reaktion», sagt Leutert vor dem Heimkampf gegen Aufsteiger Oberriet-Grabs.