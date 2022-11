Freiämter Ringer wollen einen klaren Sieg gegen Einsiedeln

Ringerstaffel Freiamt trifft zum Abschluss der NLA-Qualifikation auf Einsiedeln und strebt in der zehnten Begegnung dieser Saison den sechsten Sieg an. In der Vorrunde resultierte ein 23:14-Auswärtssieg. Auch im Rückkampf am Samstag um 20 Uhr in Merenschwand sind die Freiämter klarer Favorit.

Wolfgang Rytz 11.11.2022, 05.00 Uhr