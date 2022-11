Die Rottenschwilerstrasse in Unterlunkhofen wird saniert

Reusstal Das gibt eine heisse Gmeind: In Unterlunkhofen liefert der neue Radweg Diskussionsstoff Die Rottenschwilerstrasse in Unterlunkhofen soll saniert werden. Gemeinde und Kanton luden am Montagabend zur Infoveranstaltung ein. Dabei zeigte sich: Nicht das Strassenprojekt, sondern der neue Radweg ist umstritten und erregt die Gemüter. Nathalie Wolgensinger 15.11.2022, 14.00 Uhr

Es ist offensichtlich: Die Rottenschwilerstrasse benötigt eine Sanierung. Bild: Melanie Burgener

Wer mit dem Velo im Reusstal unterwegs ist und von Rottenschwil her die Reuss überquert, der wundert sich: Nach der Reussbrücke endet der kantonale Veloweg abrupt. Velofahrende müssen auf die Hauptstrasse wechseln. Erst in Unterlunkhofen können sie wieder in den Veloweg einbiegen, der auf der Ausserdorfstrasse geführt wird.

Diesem Missstand will man ein Ende setzen. Die Rottenschwilerstrasse soll auf einer Länge von 630 Metern, von der Reussbrücke her bis zum Knoten Hüttenweg, saniert werden. Im Zuge dieser Arbeiten soll das fehlende Stück Radweg realisiert werden. Dieses führt entlang des Arnerbachs bis ins Dorf, wo es in den bestehenden Veloweg bei der Ausserdorfstrasse mündet.

Am Montagabend luden Gemeinderat und Mitarbeitende des Kantons zur Infoveranstaltung ein. Das Interesse war gross am Vorhaben, das die Gemeinde insgesamt auf 3,4 Mio. Franken zu stehen kommt und im Jahr 2026 startet.

Wo soll der Veloweg durchführen? Die Meinungen sind geteilt

In der abschliessenden Fragerunde zeigte sich, dass die Stimmberechtigten die Sanierung gutheissen. Die Strassenführung des neuen Radwegs entlang des Arnerbachs aber stiess vielen Teilnehmenden sauer auf. Es wurde vorgeschlagen, den Feldweg entlang der Reuss, der ohnehin schon von den Velofahrenden benutzt werde, auszubauen. Marius Büttiker, Sektionsleiter Strassen des Baudepartementes, sagte:

«Wir haben lange um diesen Entscheid gerungen. Die gewählte Linienführung ist die klügste Lösung.»

Dies wurde von den Anwesenden arg bezweifelt. Kritisiert wurde unter anderem, dass Velofahrende von Unterlunkhofen her die Strasse überqueren müssen, um auf den Velostreifen der Brücke zu gelangen. Man habe während der langen, neun Jahre dauernden Projektphase vieles geprüft und wieder verworfen, versicherte Büttiker.

Unter anderem auch, ob man den Veloweg entlang der Kantonsstrasse führen könne. Dazu hätte man aber zusätzliches Land benötigt. Die hitzigen Diskussionen zeigten auf, dass die drei Kredite an der Gemeindeversammlung am kommenden Freitagabend wohl nicht diskussionslos gutgeheissen werden.

Die Sicherheit hat oberste Priorität

Dass die Rottenschwilerstrasse dringend eine Sanierung braucht, das war hingegen unbestritten. Die Pläne sehen vor, den Knoten bei der Einmündung der Ausserdorf- und Hinterdorfstrasse sicherer zu machen. Vorgesehen ist, dass die Gehwege so geführt werden, dass die Zufussgehenden Vortritt haben.

Ausserdem werden aus den beiden Busbuchten neu Fahrbahnhaltestellen. Das ermöglicht insbesondere Menschen mit Beeinträchtigung ein unkompliziertes Zu- und Aussteigen. Die beiden Wartehäuschen werden erneuert und in der Mitte der Strasse gibt es eine Mittelinsel, die den Zufussgehenden das Queren der Strasse erleichtert.

Auch der Parkplatz vor dem Gemeindehaus soll neu gestaltet werden. Dazu wird die Ein- und Ausfahrt auf das östliche Parkplatzende verlegt. So müssen Autofahrende nicht mehr rückwärts in die Kantonsstrasse fahren. Büttiker betonte:

«Oberste Priorität hat für uns die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.»

Den Hauptteil der Sanierungskosten trägt der Kanton, Unterlunkhofen wird sich mit 847’500 Franken daran beteiligen.

Hochwasserschutz und ein Rückzugsbecken für Fische

Es versteht sich von selbst, dass nicht nur der Strassenbelag, sondern auch die teilweise maroden Werkleitungen ersetzt werden. Im selben Aufwisch sollen auch die Strassenbeleuchtung entlang der Strasse und des Arnerbachs erneuert werden. Unterlunkhofens Anteil an diesen Arbeiten beträgt 1,48 Mio. Franken.

Der dritte Kredit in der Höhe von 1,08 Mio. Franken wird für Hochwasserschutzmassnahmen entlang des Arnerbachs beantragt. Vorgesehen ist, die Abflusskapazität des Baches zwischen der Brücke Hüttenweg und dem Lindenhof zu erhöhen. Dazu soll das Bachbett verbreitert werden. Sogenannte Tiefwasserbecken bieten den Fischen im Sommer einen kühlen Rückzugsort. Nach den hitzigen Diskussionen gab Gemeindeammann Peter Hochuli den Anwesenden mit auf den Weg:

«Sollten Sie einen der drei vorliegenden Kredite ablehnen, würde dies das ganze Projekt zum Stillstand bringen.»