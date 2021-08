Die Bäume am Reussufer sind mit Plastikteilen verschmutzt

Reuss Bäume entlang des Reussufers sind mit Plastikfetzen übersät – ein Kajakfahrer ist empört Beat Gerber ist mit seinem Kajak oft auf Flüssen in der Schweiz unterwegs. Was er aber auf der Reuss, im Abschnitt zwischen Bremgarten und Brugg, antraf, verschlug ihm den Atem: An den Bäumen entlang des Ufers hängen überall Plastikfetzen. Sie wurden beim letzten Hochwasser angespült. Nathalie Wolgensinger 23.08.2021, 18.07 Uhr

Vom Ufer aus sieht man die Plastikteile erst beim genauen hinsehen. Sie sind von der Sonne ausgebleicht. Nathalie Wolgensinger

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt Beat Gerber. Der Wildwasserfahrer ist fast jedes Wochenende auf einem Schweizer Fluss unterwegs. Kürzlich befuhr er mit seinem Kajak die Strecke zwischen Bremgarten und Brugg. Was er da sah, überstieg alles, was er bisher an Flussufern in der Schweiz gesehen hat: «Praktisch alle Bäume entlang des Ufers waren über und über mit Plastik bedeckt.»

Der Anblick machte den Mann aus dem Welschland sprachlos. Er zückte das Handy und filmte die kleinen und grossen Plastiksäcke, die in den Bäumen hingen. «Ich war mir sicher, dass da eine Abfalldeponie überschwemmt worden ist, und sandte das Video deshalb an die Medien», erzählt er.

In den Ästen haben sich kleine Plastikverpackungen verfangen. Screenshot

Die Nachfrage bei Hans-Peter Nussbaum, dem Leiter Fachbereich Gewässerunterhalt des Kantons Aargau, bringt Licht ins Dunkel: «Das ist ein normales Phänomen, das wir oft nach Hochwassern beobachten. Beim Plastik handelt es sich um Abfall, der vom Wind in die Gewässer geweht wurde.» Beat Gerber staunt, als er diese Antwort hört: «Das gesamte Ufer ist damit übersät. Das ist unglaublich viel Abfall, der in diesen Fluss gespült wurde.»

Die Bilder sollen zum Nachdenken anregen

Nussbaum versichert, dass sich in der Nähe dieses Flussabschnittes keine Abfalldeponie befindet. Für einmal trete all der Abfall, welcher sonst in den Strassengraben geweht werde, nun sichtbar zu Tage. «Vielleicht regt das einige auch zum Nachdenken an. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass dies schnell wieder in Vergessenheit gerät», sagt er.

Seine Abteilung verfüge nicht über die notwendigen Ressourcen, um die Plastikfetzen von den Bäumen zu entfernen. «Aber wer will, der darf sich gerne betätigen und das Plastik zusammensammeln. Die Abfallsäcke kann an in den Gemeindewerkhöfen gratis entsorgen», ergänzt Nussbaum.

Beat Gerber, der in der Nähe von Vevey lebt, wundert sich über die schiere Menge an Abfall, die achtlos auf den Boden geworfen wird. Er sagt: «Ich hoffe, dass diese Bilder den einen oder anderen ins Grübeln bringt.»