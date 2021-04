Rettungseinsatz Schwerer Unfall in Wohlen: 81-Jährige von Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift Auf der Bünzstrasse in Wohlen kollidierte ein Fahrzeug mit einer Frau auf dem Trottoir. Sie musste mit einem Helikopter ins Spital gebracht werden. Aktualisiert 21.04.2021, 15.30 Uhr

CH Media Video Unit

(phh/rib) Am Mittwochvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wohlen. Ein 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein. Aus noch unbekannten Gründen erfasste er dabei eine 81-jährige Frau, die sich auf dem Trottoir befand. Die Frau wurde vom Fahrzeug noch mehrere Meter mitgeschleift.