Unterwegs mit dem Fahrdienst –eine Reportage im Tixi Taxi

Reportage Unterwegs im Tixi Taxi: Wie dieser Wohler seinem Fahrgast ein Lächeln aufs Gesicht zaubert Seit zwei Jahren fährt der Wohler Hansjörg Angst Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zu Arztterminen, ins Spital oder zu privaten Treffen. Der 66-jährige Tixi-Taxi-Fahrer schwärmt von seinem Ehrenamt, das ihn immer wieder überrascht.

Hansjörg Angst vor dem Tixi Taxi, mit dem er die Kundinnen und Kunden sicher von A nach B fährt. Nathalie Wolgensinger

Hans Jaehn gehört zu den Stammkunden des Vereins Tixi Taxi, der einen Fahrdienst für mobilitätseingeschränkten Personen anbietet. Regelmässig lässt sich der Pensionär vom Dottiker Alterswohnheim an der Bünz nach Niederlenz chauffieren, um sich dort mit einem Bekannten auf einen Kaffee zu treffen. Diese Treffen sind für den gehbehinderten Mann eine willkommene Abwechslung im Alltag.

Pünktlich um 8.50 Uhr lenkt Hansjörg Angst den weissen Transporter mit der Tixi-Taxi-Aufschrift vor das Alterswohnheim. Hans Jaehn wartet bereits mit seinem Elektrorollstuhl im geschützten Eingangsbereich. Es nieselt und ist nasskalt. Doch die Augen des Seniors strahlen, es ist offensichtlich, dass er sich auf die Fahrt und das Treffen mit seinem Bekannten freut.

Die beiden Männer begrüssen sich, Jaehn steuert seinen Elektrorollstuhl in den Transporter. Hansjörg Angst zurrt den Rolli mit zwei Sicherheitsgurten fest und schliesst die Autotüre. Auf der Fahrt in Richtung Lenzburg blickt Angst in den Rückspiegel und sagt:

«Auf der Rückfahrt geht es dann an der alten Heimat vorbei.»

Jaehn nickt begeistert. Angst erzählt: «Manchmal fahren wir via Möriken nach Niederlenz. In Möriken steht das ehemalige Wohnhaus von Hans Jaehn, er freut sich immer, wenn er einen Blick darauf erhaschen kann.»

Hansjörg Angst holt Hans Jaehn vom Alterswohnheim in Dottikon ab und bringt ihn nach Niederlenz.

Am Treffpunkt in Niederlenz angekommen, entfernt Hansjörg Angst die Sicherheitsgurte und Jaehn steuert seinen Rollstuhl rückwärts aus dem Auto. Die beiden Männer verabschieden sich mit einem Kopfnicken. In anderthalb Stunden wird Angst ihn wieder holen und zurück nach Dottikon fahren.

Die Fäden laufen in Mägenwil zusammen

Die nächste Fahrt führt in die Tixi-Taxi-Zentrale im Mägenwiler Industriegebiet. Im Büro trifft Hansjörg Angst auf Edith Schmidt. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, gemeinsam mit zwei weiteren Teilzeit-Mitarbeiterinnen koordiniert sie die Einsätze der insgesamt 60 ehrenamtlich arbeitenden Fahrerinnen und Fahrer. Im Jahr 2021 wurde das Tixi Taxi für 8200 Fahrten gebucht. Schmidt erzählt:

«Das sind deutlich weniger als beispielsweise 2019, da konnten wir 10'500 Fahrten durchführen.»

Dieser Rückgang sei der Pandemie geschuldet, ist sie überzeugt. Dennoch: Die Dienste des besonderen Taxi-Dienstes sind seit seiner Gründung im Jahr 2007 gefragt. Ein beträchtlicher Teil der Fahrten führt in eines der beiden Kantonsspitäler. Aber auch Fahrten zu Fachärzten, ins Paraplegiker-Zentrum oder wochenends für Besuche bei Bekannten stehen auf dem Programm. Wer eine Fahrt bucht, muss Vereinsmitglied sein. Abgerechnet wird nach Kilometern.

Hansjörg Angst hat sich einen Tag in der Woche reserviert für seinen Fahrdienst. Er sagt: «Ich habe nach meiner Pensionierung als Direktor der IT-Abteilung einer Grossbank eine sinnvolle Aufgabe gesucht.» Seit zwei Jahren stellt er sich einen Tag pro Woche als Fahrer zur Verfügung und amtet seit einem Jahr als Aktuar im Vorstand.

Die Personaldecke ist mehr als dünn

Hansjörg Angst weiss um die Sorgen und Nöte des Non-Profit-Unternehmens, das sich aus Spendengeldern und Vereinsbeiträgen finanziert. Es sind 400'000 Franken, die es jährlich braucht, um die Flotte zu unterhalten und neue Autos anzuschaffen, er sagt: «Das meiste Geld verschlingt jeweils der Umbau der Autos, das kostet rund 25'000 Franken.»

Bei Tixi Taxi sind jede Woche 60 Fahrerinnen und Fahrer unterwegs. Nathalie Wolgensinger

Derzeit werden die acht Autos während sieben Tagen in der Woche von einem Team, bestehend aus 60 Frauen und Männern, auf den Aargauer Strassen bewegt. Die Personaldecke sei mehr als dünn, bestätigt Schmidt und fügt an: «Wir befinden uns damit am unteren Limit, wir bräuchten dringend noch mehr Freiwillige.»

Wenn Hansjörg Angst von seinen Einsätzen erzählt, spürt man, wie sehr ihn diese Arbeit erfüllt. Zu den regelmässigen Fahrgästen zählt der fünfjährigen Knirps genauso wie die 101-jährige Seniorin. Angst schwärmt: «Ich lerne bei den Fahrten nicht nur die unterschiedlichsten Menschen kennen, sondern auch den Aargau.»

Das Angebot wird von mobilitätseingeschränkten Menschen aus dem ganzen Kantonsgebiet in Anspruch genommen. Angst erzählt begeistert, wie er einst einen längeren Aufenthalt in Lengnau dazu nutzte, um einen Teil des jüdischen Kulturweges zu entdecken.

Nun aber ist die Kaffeepause zu Ende. Die Arbeit ruft. Auf dem Einsatzplan stehen noch fünf weitere Fahrten, unter anderem nach Baden ins Kantonsspital. Erst aber steuert Angst in Richtung Niederlenz zu Hans Jaehn. Es geht zurück nach Dottikon, via Möriken, damit Jaehn einen Blick auf sein ehemaliges Daheim werfen kann.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tixi-aargau.ch

