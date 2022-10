Der Glockenturm der reformierten Kirche Villmergen wird saniert

Reparaturen Die Glocken schweigen bis Weihnachten: Der Glockenturm der Villmerger Kirche muss saniert werden Knapp 60 Jahre nach dem Bau der reformierten Kirche in Villmergen zeigen sich erste Schäden, welche die Reformierte Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen nun ausbessern lässt. Dies, obwohl noch nicht feststeht, wie es mit den Immobilien in Villmergen und Wohlen weitergeht. Nathalie Wolgensinger 26.10.2022, 05.00 Uhr

Die Reformierte Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen muss sich entscheiden, was sie mit ihren Liegenschaften machen will. Andrea Weibel

Manch einer, der die Mitteilung der Reformierten Kirchgemeinde Wohlen liest, wundert sich: Noch im Juli dieses Jahres gab die Kirchgemeinde bekannt, dass sie im Zuge einer Immobilienstrategie neue Wege aufzeigen will. Dazu wurde eine Immobilienkommission ins Leben. Kirchenpfleger Michael Stalder, der Mitglied dieser Kommission ist, sagte im Juni zu dieser Zeitung:

«Momentan gibt es für uns keine Tabus, wir hinterfragen alles.»

Zu hinterfragen gab es einiges. Die Kirchgemeinde verfügt über sechs teilweise sehr alte Gebäude in Wohlen und Villmergen. Und bis auf das Sigristenhaus in Villmergen weisen alle grösseren Sanierungsbedarf auf. Michael Stadler sagte damals, dass man sich alle Optionen offenlassen und möglichst unvoreingenommen an die Sache herangehen wolle. Dazu gehöre auch der Gedanke, dass man künftig ein gemeinsames Kirchenzentrum führen könnte.

Die Reparaturen konnten nicht aufgeschoben werden

Da kommt die Meldung, dass der Glockenturm der reformierten Kirche am Villmerger Waagmattenweg repariert wird, überraschend. Die Zeichen der Zeit hätten sich am Glockenturm bemerkbar gemacht, schreibt Edwin Hübscher im Namen der Immobilienkommission in der Mitteilung.

Die Sanierung des Villmerger Glockenturms duldet keinen Aufschub. zvg

Insbesondere müsse die Elektronik ersetzt und den aktuellen technischen Anforderungen angepasst werden. Denn während der letzten Jahre hätten sich die Störungen und Ausfälle gehäuft. Nebst den Arbeiten an der Elektronik muss auch der Beton des freistehenden Glockenturmes saniert werden. Dazu werden die rostigen Eisen freigespitzt, entrostet und mit Zementmörtel wieder überdeckt. Die Glocken verstummen vorerst und werden erst kurz vor Weihnachten wieder in Betrieb genommen.

Dass die Arbeiten nun ausgeführt werden, begründet Michael Stalder wie folgt: «Wir konnten die Reparaturen am Glockenturm nicht weiter aufschieben, das wäre zu gefährlich gewesen.» Wenn im Dezember die Villmerger Kirchenglocken erstmals wieder läuten, wird auch der richtungsweisende Entscheid der Stimmberechtigten der Reformierten Kirchgemeinde Wohlen-Villmergen vorliegen.

Immobilienstrategie soll das Thema wieder versachlichen

Am 23. November findet nämlich die Kirchgemeindeversammlung statt, an der über einen Kredit in der Höhe von 39'000 Franken für eine Immobilienstrategie befunden wird. Diese soll einerseits den Istzustand der Gebäude aufzeigen und andererseits aufzeigen, wie die Liegenschaften künftig benutzt werden können. Damit will die Kirchenpflege auch wieder Ruhe in das emotionale Thema bringen.

Die Immobilien beschäftigen die Kirchgemeinde schon seit Jahren. Der Unterhalt von zwei Kirchen, zwei Kirchgemeindehäusern und zwei Pfarrhäusern ist ein grosser Posten in der Rechnung. Die Villmerger Kirche ist sanierungsbedürftig, der Aufwand dafür wird auf rund 1,6 Mio. Franken veranschlagt. Die Mitgliederzahlen sind auch bei den Reformierten rückläufig, auf die Dauer kann sich die Gemeinde den Betrieb zweier Kirchenzentren nicht leisten.