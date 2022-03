Jahresprogramm von Erlebnis Freiamt verspricht Spannung

Region Die zwölfte Jungfrau des roten Wyssenbachers und neue Wegweiser: Erlebnis Freiamt verspricht ein spannendes Jahr Nach Wechseln im Vorstand und der Pandemieflaute kann der Verein Erlebnis Freiamt wieder mit Sicherheit planen – und verkündet auch gleich mehrere Neuigkeiten. Unter anderem sollen sich Wanderfreudige besser auf dem Freiämterweg orientieren können. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Sie freuen sich auf das neue Jahresprogramm von Erlebnis Freiamt: Präsident Herbert Strebel und die Vorstandsmitglieder Karin Renner und Andreas Heimgartner (von links). Melanie Burgener

Wohin führt eigentlich der Freiämterweg? Leute, die diese Fragen beantworten können, gibt es wohl nicht unzählige. Klar, wer sich den dazugehörigen Wanderführer besorgt oder regelmässig auf dem 190 Kilometer langen Wegnetz unterwegs ist, kennt die einzelnen Stationen.

«Viele Leute kennen auch die braunen Wegweiser, die ihn markieren», sagt Adrian Heimgartner. «Doch was der Freiämterweg eigentlich genau ist oder wo die Routen durchgehen, das wissen viele nicht», ergänzt der Verantwortliche des Weges und Vorstandsmitglied vom Verein Erlebnis Freiamt. Deshalb möchte Heimgartner mit einem neuen Projekt dafür sorgen, dass in Zukunft vermehrt Wanderfreudige auf der Route anzutreffen sind, wie er im Rahmen des jährlichen Pressecafés von Erlebnis Freiamt verkündete.

Neue Wegweiser für bessere Orientierung

«Es gibt so viel Sehenswertes, über das auch 64 Tafeln unterwegs informieren», erzählt er. Vor allem für Schulklassen trage diese Dienstleistung samt interaktiver Onlinekarte zur Heimatkunde bei. Damit man sich künftig besser orientieren kann, sollen nun bis zu den Sommerferien neue Wegweiser montiert werden.

Neben den braunen Wegweisern soll es neu in jedem Dorf des Einzugsgebiets eine Tafel im Zentrum geben. FRE

«In jedem der rund 50 Dörfer im Einzugsgebiet zwischen Dietwil und Mellingen wird es eine Tafel im Zentrum bei einer ÖV-Station geben, die die nächsten beiden Ortschaften und eine Zeitangabe anzeigt», erklärt Heimgartner. Die rund 6500 Franken für die Produktion dieser Tafeln spendet die Raiffeisenbank Oberfreiamt.

Wechsel im Vorstand und frischer Wind im Jahresprogramm

Auch die weiteren Angebote von Erlebnis Freiamt werden in diesem Jahr frischen Wind erhalten, wie Präsident Herbert Strebel erzählt. Unter anderem deshalb, weil viele verantwortliche Personen ersetzt werden mussten oder müssen. «An der kommenden Vorstandssitzung wird als Nachfolge von Fredy Zobrist jemand neues für die Betreuung des Veloweges gewählt», so Strebel.

Der Freiämter Sagenweg steht unter der Führung von Karin Renner. Zvg / FRE

Auch bei der Betreuung des Kinderwegs gab es eine Veränderung. «Leider ist Marianne Moos, die dieses Angebot ins Leben gerufen hat, kürzlich verstorben», sagt Strebel. Doch er könne nun versichern, dass das Betreuerteam den Kinderweg in ihrem Sinne weiterführen werde.

Unter neuer Führung steht auch der Freiämter Sagenweg. Seit rund einem Jahr leitet Karin Renner dessen Betreuerteam und möchte dieses Erlebnisangebot mit neuen Ideen erweitern. «Es wird immer noch drei Anlässe pro Jahr geben», sagt sie. «Neu wird aber sein, dass wir nicht mehr nur die bereits bekannten Sagen erzählen.»

Wo ist eigentlich die zwölfte Jungfrau des roten Wyssenbachers?

So wurde im Januar der Anlass «Eiskalte Geschichten auf dem Sagenweg» durchgeführt. «Sylvia Spiess und Irene Briner haben beim Eindunkeln gruselige Geschichten erzählt. Danach gab es ein Feuer, etwas zu Essen und warmen Tee», erzählt Renner. Der nächste Anlass auf dem Sagenweg findet am 15. Juni statt und verspricht ebenfalls schaurig zu werden.

Nach der Sage des roten Wyssenbachers tötete dieser elf Jungfrauen. Die zwölfte aber entwischte ihm. Über sie schrieb der Wohler Neuautor Roland Näf einen Freiämter Krimi. «Zusammen mit der Bibliothek Wohlen veranstalten wir eine Lesung auf dem Sagenweg mit Musik und Verpflegung», so Renner.

Freiämter Velotour, Sterntour und Geburtstagsfest für den Sagenweg

Weiter stehen auch in diesem Jahr die Freiämter Velotour, die Sterntour oder ein Geburtstagsfest für den Sagenweg an. «Allenfalls werden wir auch zusammen mit der Repla an der Gewerbeausstellung in Muri teilnehmen», so Strebel. «Und es ist aktuell noch ein Projekt, das wir begleiten, am Laufen. Aktuell stockt es aber etwas», kündigt er an.

Eine Privatperson, die ihren Namen aktuell noch nicht preisgeben möchte, plant einen speziellen Bildband zu machen. «24 Stunden haben 1440 Minuten. Aus jeder Minute eines Tages möchte er gerne ein Bild, das eine Ansicht aus dem Freiamt zeigt», erzählt Strebel. Zu gegebener Zeit werde es dafür einen Aufruf an die Bevölkerung geben.

Das gesamte Jahresprogramm von Erlebnis Freiamt gibt es auf der Website des Vereins.

