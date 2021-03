Referendum

Von der Gemeindeversammlung wurde der Kredit für die Sanierung Werdstrasse/Hausmatten im November noch deutlich angenommen. «Zu teuer!» fand alt Gemeindeammann Alois Schumacher – die Stimmberechtigten folgten ihm nun am Sonntag in der Referendumsabstimmung an der Urne.

Pascal Bruhin 07.03.2021, 17.44 Uhr