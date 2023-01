Wohler SVP sammelt Unterschriften gegen das neue Abfallreglement

Referendum Die SVP sammelt 1329 Unterschriften: Die Wohler werden zum fünften Mal an der Urne über das Abfallreglement befinden Das Referendum gegen das neue Abfallreglement ist zu Stande gekommen. Am Montagmorgen lud die SVP Wohlen zum Fototermin vor das Wohler Gemeindehaus. Die erforderten 840 Unterschriften wurden weitaus übertroffen. Nathalie Wolgensinger 09.01.2023, 17.00 Uhr

Renato-Raffaele Hübscher (im braunen Mantel) und seine Mitstreiter übergeben die Unterschriften an Marco Häni von der Wohler Gemeindekanzlei. Nathalie Wolgensinger

In der Saga um das Wohler Abfallreglement wird ein weiteres Kapitel geschrieben. Ganze 24 Jahre schon ringt die Gemeinde um das Thema. Nun werden die Wohlerinnen und Wohler bereits zum fünften Mal in dieser Sache an der Urne befinden können. Abstimmungstermin wird voraussichtlich der 18. Juni sein. Exponenten der Wohler SVP übergaben am Montagmorgen 1329 Unterschriften für das Referendum gegen das Abfallreglement. Sie übertrafen damit die erforderlichen 840 Unterschriften.