Das sind die kuriosesten Google-Rezensionen aus dem Freiamt

Rating «Bitte bauen Sie eine Kuh-Unterführung» – die kuriosesten Google-Bewertungen im Freiamt Es gibt kaum ein Restaurant oder Ausflugsziel, das noch nicht online bewertet worden ist. Doch dass es Menschen gibt, die auch Kläranlagen und Abfalldeponien bewerten, überrascht doch eher. Die AZ hat einige der lustigsten Bewertungen aus der Region zusammengetragen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Das Fischbacher Mösli erhält auf Google fünf Sterne – wenn denn keine Zürcherinnen und Zürcher unterwegs sind. Andrea Weibel

(24.6.2019)

Das auserwählte Restaurant, das nächste Ausflugsziel, Dienstleistungen in der Region – fast zu allen Angeboten liefert die Suchmaschine Google eine Meinung. Eine, die sich Menschen zuvor selbst gebildet haben und ihr Lob oder ihren Unmut mittels Sternenbewertung und einem Kommentar mit der Welt teilen.

Auch im Freiamt wird alles Mögliche bewertet. Unter den vielen hilfreichen Erlebnisberichten befinden sich einige, die einem an grauen Tagen garantiert ein Lachen entlocken können.

Die AZ hat einige der kuriosesten Google-Rezensionen zusammengetragen, die in den vergangenen zwei Jahren für Orte in den 41 Freiämter Gemeinden verfasst worden sind.

Zuvorkommende Bedienung in Oberfreiämter Schule

Dass sich die wohl grösste Anzahl an Witzbolden in der Kommentarspalte von Schulhäusern herumtummeln, überrascht nicht. Witzig zu lesen sind die Rezensionen aber allemal. So bekommt das Schulhaus in Auw von einem User das Maximum von 5 Sternen und den Kommentar:

«Sehr zuvorkommende Bedienung. Das Essen war vorzüglich. Immer einen Besuch wert.»

Etwas schlechter schneidet das Stadtschulhaus Bremgarten ab. Während sich einige über die vielen Treppenstufen im Innern beklagen, findet eine Person den Unterricht an sich scheinbar nur durchschnittlich. Es gibt nur 3 Sterne und den Kommentar:

«Ab und zu was gelernt.»

Mit einem Augenzwinkern müssen auch die beiden Rezensionen der Gemeindeverwaltung Abtwil gelesen werden. Beide betreffen die Kuhtunnels im Dorf. Immerhin scheinen sie auf Anklang zu stossen:

«Bitte bauen Sie eine Kuhunterführung :) Das ist nötig in Abtwil, da gibt es so viel Verkehr.»

Auch für die Kuhunterführung in Abtwil gabs eine Bewertung – sie muss jedoch mit einem Augenzwinkern gelesen werden. Severin Bigler

(22.7.2021)

Viel Dreck in der Deponie und Abwasser wie Butter auf der Zunge

Während sich einige Nutzerinnen und Nutzer auf Google Zeit nehmen, um ausführliche Bewertungen zuschreiben, halten es andere lieber kurz. So wie jener User der Turnhalle in Oberlunkhofen. Er gibt 5 Sterne und kommentiert:

«Halle zum Turnen.»

Ebenfalls kurz und bündig fällt die Bewertung der Deponie Babilon in Dietwil aus:

«Sehr viel Dreck.»

Für eine Abfalllagerungsstelle doch eher ein Kompliment oder? Dennoch gibt es von diesem Bewerter nur 3 Sterne.

«Sehr viel Dreck» lautete eine Bewertung der Deponie Babilon in Dietwil. zvg/Adrian Saxer

(29.4.2020)

Aussergewöhnlich viel Freude an Dreck scheint hingegen jene Person zu haben, die sich die Zeit für eine Rezension für die ARA Kelleramt genommen hat.

«Wenn Unklarheiten bestehen ... hier ist die richtige Adresse: Kläranlage Unterlunkhofen! Alleine der Name zergeht schon wie Butter auf der Zunge.»

Sie scheint einen Besuch wert zu sein.

Am schönsten ist es unter der Woche – dann hat es keine Zürcher

Das Freiamt ist für seine vielen Schutzgebiete und Sehenswürdigkeiten in der freien Natur bekannt. Sie scheinen als Ausflugsziel so beliebt zu sein, dass auch die vielen Besucherinnen und Besucher in Kauf genommen werden – die Pandemie hingegen störte. Eine Userin kommentiert den Reussparkplatz in Unterlunkhofen:

«Völkerwanderung. Aber schön. Beobachten von Vögeli ist erschwert wegen Corona.»

Ob die Reusstaler Vögel wohl in Quarantäne waren und sich deshalb nicht blicken liessen?

Die Reuss in Rottenschwil und Unterlunkhofen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Melanie Burgener

(21.1.2022)

Ein Geheimtipp um keinen anderen Menschen zu begegnen wäre: Sich nicht an den Wochenenden draussen aufhalten. So scheint es jedenfalls jene Person zu machen, die das Fischbacher Mösli mit 5 Sternen bewertete:

«Einfach nur paradiesisch! Und unter der Woche hat es nicht mal so viele Zürcher.»

Immerhin ist es in Fischbach-Göslikon sehr ruhig. Da müssen die Besuchenden der Flusswelle Bremgarten schon besser aufpassen. Das wilde Wasser da ist tückisch.

«Super Ort. Mein Freund taucht da immer noch»,

schreibt eine Userin. Die AZ hofft, er sei unterdessen wieder aufgetaucht.

Für Enttäuschung sorgt in Bremgarten anscheinend der Pyramidenbrunnen auf dem Stadtschulhausplatz. Einer der Besuchenden hätte sich mehr erhofft:

«Finde blöd, dass da kein Eingang ist, um die Mumien zu besichtigen, man könnte daraus ein Museum machen.»

Der Pyramidenbrunnen in Bremgarten ist schön anzusehen – auch wenn es in seinem Innern keine Grabstätte gibt. zvg (15.11.2019)

An Freiämter Haltestellen halten sogar Busse

Beim Warten auf den öffentlichen Verkehr reizt es offenbar ebenfalls die eine oder den anderen Benutzenden, einen Onlinekommentar abzugeben.

«Sehr schöne Bushaltestelle. Es halten sogar Busse hier»,

bewertet ein User die Haltestelle Kreisel in Muri. Der Bahnhof der Gemeinde hingegen schneidet in einer anderen Bewertung eher durchschnittlich ab. Hier gibt es nur drei Sterne und ein:

«Bahnhof halt!»

Der Bahnhof in Muri erhält von einem der Bewertenden durchschnittliche 3 Sterne. Melanie Burgener

Am Bahnhof Boswil-Bünzen fürchten sich die einen vor den «Gangstern», andere stören sich an der architektonischen Konstruktion. Eine der längsten Rezensionen bemängelt unter anderem, dass es morgens zu wenige geschützte Plätze gibt:

«Die meisten müssen im Freien stehen. Falls dies der SBB nicht aufgefallen ist, es regnet in der Schweiz sehr oft.»

Das Maximum an Sternen gibt es hingegen für den Bahnhof Wohlen – wenn auch dieser ein paar Mängel hat.

«Immer wieder toll, hier zu sein. Doch eine Sache stört – das Vogelgezwitscher! Neben den vielfältigen Gesprächen mit den Locals übertönt es auch das zarte Knattern der tollen Luxuskarossen, die deshalb ihr Bahnhofsründeli zum Leid ihrer Besitzer bis zu 20 Mal am Tag dieses wiederholen müssen, um sich Gehör zu verschaffen.»

