Raiffeisenbanken Oberfreiamt Zwei Raiffeisenbanken fusionieren und heissen neu «Reuss-Lindenberg» Die Zusammenschliessung wurde mit 92,2% (Merenschwand-Obfelden) und 82,7% (am Lindenberg) genehmigt. Die neue Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg wird ab Pfingsten eine Bilanzsumme von knapp 1,1 Milliarden Franken aufweisen. Andrea Weibel 09.04.2021, 13.55 Uhr

Markus Villiger, zurücktretender Verwaltungsrat der Raiffeisenbank am Lindenberg; Irene Hagenbuch und René Meyer, ausscheidende Verwaltungsräte der Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden (von links). zvg

Die beiden Oberfreiämter Raiffeisenbanken Merenschwand-Obfelden und am Lindenberg werden fusionieren. Die Genehmigung dafür haben die beiden in der schriftlichen Abstimmung von ihren Genossenschaftern erhalten.

Gegenüber dem «Freiämter» freute sich der frisch gewählte Verwaltungsratspräsident Kilian Rosenberg: «Mit dieser Zustimmung der Genossenschafterinnen und Genossenschafter ist der wichtigste Meilenstein für eine gemeinsame Zukunft erreicht – das freut uns ausserordentlich.» Weiter führte er aus:

«Die neue Bank erstreckt sich vom Lindenberg bis über die Reuss, was sich auch im neuen Banknamen widerspiegelt.»

Standorte und Mitarbeitende bleiben alle erhalten

Alle 42 Mitarbeitenden und fünf Lernenden der vorherigen zwei Banken werden in der neuen Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg weiterhin beschäftigt bleiben, schreibt das Lokalblatt weiter. So bleiben die vertrauten Ansprechpartner erhalten, und die Kunden werden auch in Zukunft in allen bisherigen Geschäftsstellen von bekannten Gesichtern beraten und bedient.

«Uns ist es wichtig, dass die gewohnte Verbundenheit und Kundennähe der genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbank beibehalten werden», wird Kilian Rosenberg weiter zitiert. «Deshalb wird auch an den bestehenden physischen Standorten in Auw, Beinwil, Merenschwand und Obfelden festgehalten.»

Mit der technischen Fusion (Zusammenführung in der Bankensoftware) an Pfingsten erreicht die neue Raiffeisenbank Reuss-Lindenberg eine Bilanzsumme von knapp 1,1 Milliarden Franken. Zudem sind von den insgesamt über 12'000 Kundinnen und Kunden knapp 7000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der neuen Bank.