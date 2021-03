Podcast Vom Auszug aus dem Elternhaus bis zum Outing des Sohnemannes: Dieses Freiämter Mutter-Sohn-Duo kennt (fast) keine Tabus Sie sind Mami Andrea (52) und Sohn Jan (26). Mit ihrem neuen Podcast «MueterSöhnli» lassen die Merenschwander die Schweiz an ihren Gesprächen am Küchentisch teilhaben. Pascal Bruhin 17.03.2021, 05.00 Uhr

«Es macht unheimlich Spass»: Jan Gross aus Merenschwand, ehemaliger SRF-Radiomoderator, und sein Mami Andrea betreiben seit März 2021 einen Generationen-Podcast unter dem Namen «MueterSöhnli». zvg

Hand aufs Herz: Wann haben Sie sich zum letzten Mal mit Ihrer Mutter unterhalten? Also richtig miteinander geredet, nicht nur das Menu für das nächste Geburtstagsessen durchgesprochen. Genau diese Frage hat sich Jan Gross aus Merenschwand gestellt. Jan Gross? Der Name dürfte einigen bekannt vorkommen. Bis Ende 2020 war der 26-Jährige regelmässig beim SRF-Jugendradio Virus zu hören, wo er mit «Kompass» einen eigenen Podcast über junge Popkultur und urbanes Leben produzierte. Seine 20-Prozent-Stelle fiel jedoch den Sparmassnahmen von SRF zum Opfer.

An Weihnachten präsentierte Jan seinem Mami das Konzept – und sie konnte nicht Nein sagen

Die Tonaufnahmen finden ganz authentisch am Küchentisch des Elternhauses in Merenschwand statt. zvg

«Ich hänge an dem Medium Podcast und möchte das nicht mehr missen», sagt Jan Gross. Eines Nachts kam ihm dann im Bett die Idee zu seinem neuesten Projekt: Einen Generationen-Podcast gemeinsam mit seiner Mutter Andrea. Zu Weihnachten brachte er dann nicht nur Geschenke mit ins Elternhaus nach Merenschwand, sondern auch das fixfertige Konzept eines Mutter-Sohn-Projektes. Mami Andrea musste eigentlich nur noch Ja sagen. Und das tat sie. Jan Gross sagt:

«Meine Mutter ist schon lange enthusiastische Podcast-Hörerin und hat mich immer ein wenig um meinen Job beneidet»

Und so entstand das Projekt «MueterSöhnli.» Obwohl Mutter Andrea früher selbst einmal Journalistin werden wollte, brauchte es für sie aber dennoch etwas Überwindung, die Seiten zu wechseln und hinter das Mikrofon zu treten. «Es ist eine total andere Rolle», sagt die 52-Jährige. «Aber ich habe es nicht bereut. Es macht unheimlich viel Spass.»

Alle zwei Wochen treffen sie sich seither zu Kaffee und zum Gespräch am Merenschwander Küchentisch. Sie diskutieren über verschiedene Themen, die das Mutter-Sohn-Gespann bewegt, verbindet oder auch spaltet. Von Chicken Nuggets über Homosexualität bis hin zu Konzerterinnerungen oder Online-Dating hat alles seinen Platz. Dabei werden Anekdoten erzählt, persönliche Gedanken geteilt oder es wird gemeinsam in die Zukunft oder in die Vergangenheit geschaut. Jans Homosexualität war für Mutter Andrea und die ganze Familie nie ein Problem.

Für Mutter Andrea Gross brauchte es anfangs etwas Überwindung, die Seiten zu wechseln und hinter das Mikrofon zu treten. zvg

Ein Tabuthema gibt es für das «Söhnli» dann doch

Auf die Frage nach einem Thema, das absolut tabu wäre, antwortet Jan amüsiert:

«Die Sexkiste müsste ich jetzt nicht unbedingt aufmachen mit meiner Mutter.»

Mutter Andrea zeigt sich da offener: «Im direkten Gespräch mit meinem Sohn kenne ich keine Berührungsängste», meint sie. «Aber einige Themen müssen dann doch nicht an die Öffentlichkeit.»

Verstanden sich schon immer gut, aber jetzt noch besser: Mami Andrea und Sohn Jan Gross. zvg

Das Konzept eines Generationen-Podcasts ist nicht neu. In Deutschland zum Beispiel begeistert «Die Podcast Oma» – ein Talk zwischen Grossmutter und Enkel – die Massen. Jan Gross sagt:

«In der Deutschschweiz gibt es derzeit noch nichts Vergleichbares. Deshalb dachte ich mir: Ich probier’s einfach mal.»

Und die Resonanz des Publikums war durchwegs positiv. «Wir merken, dass es sehr gut ankommt», sagt Jan erfreut. Auch der Vater und Ehemann sowie der sein Bruder sind nach anfänglicher Skepsis mittlerweile begeistert.

Wie war es für dich? Der Auszug aus dem Elternhaus wird das Thema der ersten Folge

«Söhnli» Jan Gross lernt seine Mutter durch den Podcast auf ganz neue Art und Weise kennen. zvg

Nachdem vor zwei Wochen der erste Podcast-Beitrag – eine Vorstellung der beiden Protagonisten – online gestellt wurde, folgt am Donnerstag der erste richtige Audiotalk. Thema wird der Auszug des Sohnes aus dem elterlichen Nest. Mutter Andrea sagt:

«Das ist für uns Eltern natürlich immer ein sehr emotionales Thema. Und Jan war damals der erste, der von Zuhause auszog.»

Durch seinen jobbedingten Wegzug nach Zürich – er arbeitet in einer Werbeagentur – sahen sich die beiden fortan nur noch einmal pro Monat. Mittlerweile sind drei Podcast-Episoden im Kasten. Nachbearbeitet wird dabei nur das Allernötigste. «Es soll ein authentisches Unterhaltungsformat sein, das direkt aus unserem Leben kommt», erläutert Sohn Jan.

«Er war immer schon eher ein Mami-Kind», verrät Mutter Andrea über Sohn Jan. zvg

Mit dem Projekt wollen sie den Dialog zwischen den Generationen fördern

Zu ihrem Projekt, das sie zum Hobby und ohne finanzielles Interesse betreiben, ziehen Mutter und Sohn gleichermassen ein positives Zwischenfazit: «Es ist eine extreme Bereicherung», sagt Jan Gross. «Im Alltag nimmt man sich gar nicht die Zeit für wirklich tiefgehende Gespräche. Mit jeder Folge des Podcasts lerne ich meine Mutter besser kennen.» Auch Mami Andrea sagt:

«Meiner Meinung nach wird viel zu wenig kommuniziert zwischen den Generationen.»

Mit ihrem Podcast wollen die beiden entsprechend eine Brücke schlagen und das Gespräch zwischen Eltern und ihren Kindern in Gang bringen.

Mit ihrem Podcast wollen Andrea und Jan Gross den Dialog zwischen den Generationen anregen. zvg

Der Podcast «MueterSöhnli» erscheint alle zwei Wochen auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Unter der E-Mail-Adresse muetersoehnli@gmx.ch nehmen «Mueter» Andrea und «Söhnli» Jan auch Themenvorschläge für das nächste Gespräch am Küchentisch entgegen.