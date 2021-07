In der Badi Wohlen sorgen neue Jugendliche für Ordnung

Pilotprojekt Gegen Littering, für mehr Anstand – diese jugendliche «Respect Patrol» sorgt jetzt für Ordnung in der Wohler Badi In der Wohler Badi startet ein ganz besonderes Projekt. Eine Zusammenarbeit zwischen der Betreiberin und der offenen Jugendarbeit. Jugendliche sollen ihre Altersgenossen auf den korrekten Umgang miteinander und der Natur aufmerksam machen. Die AZ war beim ersten Einsatz mit dabei. Pascal Bruhin 05.07.2021, 05.00 Uhr

Die Jugendarbeiter Luca Baldelli (Mitte) und Angelo Schreiber (2.vl.) erklären den Jugendlichen, wie sie Abfallsünder am besten auf ihr Vergehen ansprechen sollen. Pascal Bruhin

«Es kann doch nicht sein, dass der Bademeister jeden Tag nach Betriebsschluss noch eine Stunde lang Abfall zusammensammeln muss», sagte sich Christian Meier, Geschäftsführer des Wohler Schüwo Parks, zu dem auch das Freibad gehört. Getränkedosen, Essensreste, Zigarettenstummel säumen jeweils am Abend den sonst so wohl gepflegten Badirasen. Vornehmlich jugendliche Abfallsünder würden ihre Hinterlassenschaften auf der Liegewiese – genau – hinterlassen.

In seiner Not wandte sich Meier an Luca Baldelli. Und beim Mandatsleiter der Offenen Jugendarbeit Wohlen stiess der Geschäftsführer auf offene Ohren.

, so Baldelli. Ihm kam deshalb die Idee, dass man die jungen Menschen gleich selbst aufeinander aufpassen lassen könnte. Bereits beim Projekt der offenen Turnhallen, wo Jugendliche gleichaltrige oder jüngere in neue Sportarten einführen, habe man sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

Auch zwei frühere Littering-Sünder machen beim Projekt mit

Schnell begeisterten sich denn auch einige Oberstufenschüler für das Badi-Projekt. Ein Name war rasch gefunden: «Respect Patrol». Am Freitagnachmittag trafen sich sieben Schülerinnen und Schüler –zwischen 13 und 15 Jahre alt – mit Christian Meier, Luca Baldelli und Jugendarbeiter Angelo Schreiber zur ersten Einführung in das neue Aufgabengebiet in der Wohler Badi. Der Geschäftsführer des Schüwo Parks freute sich, dass doch mehr junge Menschen als erwartet ihr Interesse bekundeten. «Das zeigt mir, dass sich die Jugendlichen mit dem Thema beschäftigen.» Besonders freute sich Meier, dass unter den Anwesenden auch zwei Jugendliche waren, die im letzten Jahr mit ihrem Littering negativ aufgefallen sind:

Christian Meier (2.vl.), der Geschäftsführer des Schüwo Parks, freut sich, dass auch zwei Abfallsünder aus dem letzten Jahr beim Projekt mitmachen. Pascal Bruhin

Dann erklärte Meier, um was es überhaupt geht: «Ziel ist es, die Badi-Besucher auf das Thema Littering und den korrekten Umgang miteinander zu sensibilisieren», führte er aus. «Über allem steht das Thema Respekt. Respekt für die Umwelt, für die Tiere, aber auch für die Mitbürger.» So stehe zwar das Littering im Vordergrund, aber auch auf die korrekte Wortwahl untereinander sollen die Jugendlichen aufmerksam machen. «Denn viele Jugendliche wissen gar nicht, was sie da manchmal rauslassen.»

Aller Anfang ist schwer – der erste Anlauf braucht Mut

Und schon ging es los. Dass es durchaus Mut braucht, andere Menschen auf ihre vermeintlichen Sünden anzusprechen, merkten die Schülerinnen Élodie und Ronya, bei ihrem ersten Versuch. Zielstrebig nahmen sie zwar Kurs auf ein junges Paar, das sich auf der Wiese sonnte. Neben den beiden lagen mehrere leere Aludosen. Freundlich machte Ronya die beiden auf den Abfall neben ihnen aufmerksam. «Also falls die Dosen von euch sind, wäre es toll, wenn ihr Sie in den Abfalleimer werfen könntet.» Das Paar beschwichtigte, die Dosen seien nicht von ihnen. Ronya und Élodie zogen sich zurück. Der Abfall blieb liegen.

Die ersten Einsätze der «Respect Patrol» in der Wohler Badi. Pascal Bruhin

Jugendarbeiter Luca Baldelli resümiert den ersten Anlauf der beiden Mädels:

Beim zweiten Versuch machte sich Ronya mit Schüler Oltian auf den Weg zu zwei gleichaltrigen Mädchen. Auch neben ihnen lag Abfall auf dem Rasen. Schon deutlich selbstsicherer machte Ronya die beiden Schülerinnen darauf aufmerksam. Und kaum drehten sich Ronya und Oltian um, sammelten sie ihren Abfall ein und platzierten ihn im nächstgelegenen Abfalleimer. Ein erster Erfolg für die «Respect Patrol».

Kaum drehen sich Ronya und Oltian um, sammeln die zwei Mädchen ihren Abfall ein. Pascal Bruhin

Künftig werden die Schülerinnen und Schüler jeweils in Zweiergruppen vornehmlich an den Wochenenden und am Mittwochnachmittag selbstständig in der Badi patrouillieren. Ganz umsonst machen das die Jugendlichen aber nicht: Als Dank für ihren Einsatz erhalten sie ein Saisonabo für das Freibad. Und von der offenen Jugendarbeit gibt es noch einen kleinen Batzen pro Einsatzstunde als Sackgeld obendrauf.